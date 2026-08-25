Masaż twarzy w domu – czy może zdziałać cuda i jak go wykonać?

Amanda Majchrzak - specjalistka specjalizująca się w pielęgnacji manualnej twarzy oraz Skin Care Expert Lancôme, zdradziła nam, jak poprawnie wykonywać masaż twarzy.

Co dzieje się z twarzą podczas masażu?

Twarz jest obszarem, w którym znajduje się wiele mięśni odpowiedzialnych za mimikę. Pracują praktycznie przez cały dzień kiedy mówimy, śmiejemy się, marszczymy czoło czy zaciskamy szczękę. Stres i napięcie mogą sprawić, że niektóre z nich pozostają nadmiernie aktywne. Szczególnie często dotyczy to okolicy czoła, skroni oraz mięśni żwaczy. Delikatny masaż może pomóc w ich rozluźnieniu. Wiele osób odczuwa po nim przyjemne odprężenie, a twarz może wyglądać na mniej napiętą.

Masaż wpływa również mechanicznie na tkanki i może przejściowo zwiększać miejscowe ukrwienie. Dzięki temu skóra po zabiegu często wygląda na bardziej świeżą i promienną.

W przypadku porannej opuchlizny delikatne techniki masażu mogą być również elementem pielęgnacji wspierającej odpływ nadmiaru płynu z tkanek. Nie oznacza to jednak, że masaż „usuwa tłuszcz” z twarzy. Zmniejszenie obrzęku i zmiana konturu twarzy to dwie zupełnie różne rzeczy.

Czy masaż może odmłodzić twarz?

To właśnie tutaj warto zachować zdrowy rozsądek. Regularny masaż może poprawić wygląd skóry i sprawić, że twarz będzie wyglądała na bardziej wypoczętą. Nie oznacza to jednak trwałego odmłodzenia w rozumieniu medycznym. Masaż nie jest w stanie usunąć nadmiaru skóry, zlikwidować głębokich zmarszczek ani trwale zmienić owalu twarzy. Może natomiast działać wspomagająco, szczególnie jako element kompleksowej pielęgnacji. Efekt „wow” po masażu często wynika z kilku czynników jednocześnie: rozluźnienia mięśni, chwilowego pobudzenia krążenia, zmniejszenia obrzęku oraz odpowiedniego nawilżenia skóry. Dlatego po masażu twarz może wyglądać inaczej, ale należy pamiętać, że część tego efektu jest przejściowa.

Jak przygotować skórę do masażu?

Pierwszym krokiem powinno być dokładne oczyszczenie twarzy. Masażu nie wykonujemy na brudnej skórze, ponieważ możemy w ten sposób rozprowadzać zanieczyszczenia i pozostałości makijażu. Kolejnym elementem jest odpowiedni poślizg. Można wykorzystać olejek, emulsję lub inny produkt przeznaczony do masażu twarzy. Skóra nie powinna być sucha, ponieważ nadmierne tarcie może prowadzić do podrażnienia.

Przed rozpoczęciem warto również umyć ręce i zadbać o krótkie, gładkie paznokcie.Masaż najlepiej wykonywać w spokojnym miejscu, bez pośpiechu. Nie musi być długi – nawet kilka minut może stać się przyjemnym elementem wieczornej pielęgnacji.

Masaż twarzy krok po kroku

1. Rozpocznij od delikatnych ruchów

Na początku warto wykonać kilka spokojnych ruchów dłońmi po twarzy. Ich zadaniem jest przygotowanie skóry i tkanek do dalszej pracy.Nie trzeba od razu mocno ugniatać skóry. Wręcz przeciwnie – pierwsze ruchy powinny być lekkie i płynne.

2. Czoło

Przesuń palce od środkowej części czoła w kierunku skroni. Możesz również wykonywać delikatne ruchy wzdłuż łuku brwiowego. Okolica czoła często gromadzi dużo napięcia, dlatego masaż powinien być spokojny i komfortowy.

3. Policzki

Następnie przejdź do środkowej części twarzy. Delikatnie przesuwaj dłonie od okolicy nosa w kierunku uszu. Nie należy mocno rozciągać skóry. Ruch powinien być płynny, a jego intensywność dostosowana do indywidualnej wrażliwości.

4. Linia żuchwy

Kolejnym obszarem może być żuchwa. Możesz wykonywać ruchy od środka brody w kierunku uszu. Jeżeli masz tendencję do zaciskania szczęki, warto poświęcić więcej uwagi okolicy żwaczy. Masaż powinien być jednak wykonywany z wyczuciem, ponieważ zbyt mocny nacisk może powodować dyskomfort.

5. Okolica oczu

Skóra wokół oczu jest szczególnie cienka i delikatna. W tym miejscu należy zastosować zdecydowanie mniejszy nacisk. Możesz wykonać kilka bardzo lekkich ruchów wzdłuż oczodołu, omijając bezpośrednią powierzchnię gałki ocznej. Nie pocieraj skóry i nie rozciągaj jej.

6. Szyja

Na końcu możesz przejść do szyi. Ruchy powinny być łagodne i wykonywane bez nadmiernego nacisku. Nie trzeba stosować skomplikowanych technik. Najważniejsza jest delikatność oraz komfort.

Jak często wykonywać automasaż?

Nie istnieje jedna idealna częstotliwość dla każdego. W pielęgnacji zdecydowanie lepiej sprawdzi się regularność niż bardzo intensywne, sporadyczne sesje. Możesz przeznaczyć na masaż kilka minut kilka razy w tygodniu, na przykład podczas wieczornej pielęgnacji. Jeżeli skóra dobrze reaguje na masaż, można wykonywać go częściej, pamiętając jednak o obserwowaniu jej reakcji. Jeśli po masażu pojawia się silne zaczerwienienie, pieczenie, podrażnienie lub siniaki, należy zmniejszyć intensywność albo zrobić przerwę.

Czego lepiej nie robić?

Jednym z najczęstszych błędów jest przekonanie, że mocniejszy masaż przyniesie lepszy efekt. Nie jest to prawda. Nie należy intensywnie szczypać skóry, mocno jej ciągnąć ani wykonywać gwałtownych ruchów. Szczególną ostrożność należy zachować przy cerze naczynkowej, wrażliwej oraz skłonnej do podrażnień. Nie należy również masować obszarów, w których występują aktywne zmiany zapalne, infekcje, świeże rany czy inne problemy skórne wymagające leczenia. Jeżeli niedawno wykonywany był zabieg medycyny estetycznej lub chirurgiczny, przed rozpoczęciem automasażu należy upewnić się, czy jest już na niego odpowiedni moment.

Dłonie są ważniejsze niż gadżety

Rolki, płytki gua sha czy specjalne masażery mogą być ciekawym uzupełnieniem pielęgnacji, ale nie są konieczne. Dłonie pozwalają znacznie lepiej kontrolować nacisk. Możemy od razu wyczuć, czy dany ruch jest dla nas przyjemny, czy może zbyt intensywny. Najważniejszym „narzędziem” podczas domowego masażu nie jest więc gadżet, ale technika i świadomość własnej skóry.

Czy masaż może zdziałać cuda?

Masaż twarzy nie jest magicznym sposobem na zatrzymanie czasu. Może jednak dać coś równie wartościowego, regularny moment relaksu i świadomej troski o siebie. Dobrze wykonany automasaż może pomóc rozluźnić napięte mięśnie, poprawić subiektywne poczucie komfortu, chwilowo zmniejszyć obrzęk i sprawić, że twarz wygląda na bardziej świeżą. Najlepsze efekty daje połączenie kilku elementów: odpowiedniej pielęgnacji, ochrony przeciwsłonecznej, zdrowego stylu życia, snu oraz regularności.

Nie potrzebujemy więc cudów. Wystarczy kilka minut, czyste dłonie i delikatna technika. Czasami właśnie najprostsze rytuały są tymi, które najłatwiej wprowadzić do codziennego życia – i które dzięki regularności mogą przynieść najbardziej zauważalną różnicę.

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Amanda Majchrzak - specjalistka specjalizująca się w pielęgnacji manualnej twarzy. Skin Care Expert Lancôme. Karierę w branży Beauty rozpoczęła 9 lat temu pracując dla luksusowych marek kosmetycznych. Praca jest jej największą pasją. Ma okazję dzielić się swoim doświadczeniem w dziedzinie pielęgnacji oraz terapii manualnej twarzy. Jest współautorem wielu projektów Beauty. W pracy stawia na nieustanny rozwój dlatego rozwija się pod okiem najlepszych specjalistów w Europie. Na co dzień pracuje w Instytucie Piękna Lancôme na terenie całej Polski gdzie wykonuje zabiegi pielęgnacyjne oraz masaże manualne twarzy.

Autor: Amanda Majchrzak / Materiały prasowe