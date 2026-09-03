Masz szersze biodra? Ten jeden krój spodni idealnie wyrówna proporcje sylwetki

Spodnie mogą w prosty sposób wpłynąć na odbiór całej sylwetki, dlatego przy ich wyborze dobrze jest zwrócić uwagę na fason, który podkreśla talię i nie zaburza proporcji figury.

W przypadku pełniejszych bioder warto szukać modeli, które zapewniają odpowiednie dopasowanie w górnej części, a jednocześnie pozostawiają nieco więcej swobody niż bardzo obcisłe kroje.

Duże znaczenie mają także szczegóły konstrukcyjne spodni, ponieważ odpowiednio rozmieszczone elementy mogą korzystnie zmienić optyczny wygląd bioder i ud.

Kluczem do udanej stylizacji nie jest konkretny trend, lecz fason dopasowany do własnej figury, który dobrze się układa i pozwala czuć się swobodnie.

Wysoki stan robi różnicę

Spodnie z podwyższonym stanem doskonale zaznaczają talię, budując wyraźny podział między górną a dolną partią ciała. Kiedy zdecydujemy się na model z prostą, nieco szerszą nogawką, unikniemy niekorzystnego opięcia w rejonie ud oraz bioder. Właśnie dzięki temu prostemu zabiegowi, cała sylwetka zyskuje na proporcjonalności i lekkości.

Znakomitym rozwiązaniem okazują się także fasony uszyte ze grubszych, mniej elastycznych tkanin, które nie opinają ciała niczym druga skóra. Należy również przyjrzeć się detalom, takim jak kieszenie. Zbyt obszerne, odstające elementy lub te wszyte w niestandardowych miejscach, potrafią niepotrzebnie poszerzyć dolne partie ciała.

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Nie musisz rezygnować z modnych fasonów

Miłośniczki szerokich krojów wcale nie muszą z nich rezygnować. Kluczową kwestią pozostaje to, w jaki sposób materiał układa się na ciele. Spodnie z wysokim stanem, których nogawka rozszerza się już od linii bioder, prezentują się niezwykle stylowo. Taki model warto zestawić z krótkim żakietem, przylegającym golfem lub koszulą nonszalancko włożoną za pasek.

Ostatecznie jednak najistotniejsze pozostaje to, by wybrany fason gwarantował komfort i świetnie leżał na konkretnej figurze. Pamiętajmy, że aktualne trendy to jedynie podpowiedź, a nie rygorystyczne wytyczne, którym należy ślepo ufać.

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