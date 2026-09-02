Jesień 2026 to będzie sezon pudrów! Nowy wymiar trwałości makijażu

Aplikacja pudru sypkiego może odbywać się na kilka sposobów, w zależności od pożądanego efektu. Dla lekkiego utrwalenia i zmatowienia, wystarczy delikatne oprószenie twarzy dużym, puszystym pędzlem po nałożeniu podkładu i korektora. Natomiast technika "bakingu", czyli nałożenie grubszej warstwy pudru na strategiczne miejsca (np. pod oczy, na strefę T) i pozostawienie go na kilka minut, a następnie strzepnięcie nadmiaru, pozwala na maksymalne utrwalenie makijażu, rozświetlenie i wygładzenie tych obszarów. Na rynku dostępne są zarówno pudry transparentne, które pasują do każdego odcienia skóry, jak i te lekko koloryzujące, które dodatkowo wyrównują koloryt cery, oferując szerokie możliwości dopasowania do indywidualnych potrzeb i preferencji.

Perfekcyjnie utrwalony makijaż, naturalnie wygładzona cera i świeży wygląd przez wiele godzin? To możliwe z nowym sypkim pudrem Fit Me od Maybelline New York. Formuła została stworzona z myślą o osobach, które oczekują nie tylko skutecznego utrwalenia makijażu, ale także lekkiego, niewidocznego wykończenia bez efektu przesuszenia czy szarości.

Nowy Fit Me Loose Setting Powder łączy właściwości utrwalające z efektem optycznego wygładzenia skóry. Dzięki zawartości pigmentów rozpraszających światło oraz kompleksu emolientów puder subtelnie rozświetla cerę, wyrównuje jej wygląd i zapewnia naturalne, miękkie wykończenie. Formuła skutecznie kontroluje błyszczenie nawet do 16 godzin, pozostawiając skórę matową, ale wciąż świeżą i pełną naturalnego blasku.

Nowy puder Fit Me dostępny jest w trzech odcieniach, które odpowiadają różnym potrzebom i typom karnacji:

Translucent – Uniwersalny, idealny dla każdej karnacji: transparentny odcień zapewniający naturalne wykończenie bez zmiany koloru podkładu,

Pink – dla efektu rozjaśnienia strefy pod oczami: delikatnie rozświetla i dodaje cerze świeżości,

Banana – dla średniej i oliwkowej karnacji: pomaga optycznie rozjaśnić okolice pod oczami i wyrównać koloryt skóry.