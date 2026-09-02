Jesień 2026 to będzie sezon pudrów! Nowy wymiar trwałości makijażu

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-09-02 13:23

Pudry sypkie to niezastąpiony element w kosmetyczce wielu osób, ceniony przede wszystkim za swoje właściwości utrwalające i matujące. Ich lekka, drobno zmielona formuła sprawia, że idealnie wtapiają się w skórę, nie tworząc efektu maski. Głównym zadaniem pudru sypkiego jest przedłużenie trwałości makijażu, zapobieganie świeceniu się skóry w ciągu dnia oraz optyczne wygładzenie cery poprzez zminimalizowanie widoczności porów i drobnych zmarszczek.

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Autor: Wygenerowane przez AI

Aplikacja pudru sypkiego może odbywać się na kilka sposobów, w zależności od pożądanego efektu. Dla lekkiego utrwalenia i zmatowienia, wystarczy delikatne oprószenie twarzy dużym, puszystym pędzlem po nałożeniu podkładu i korektora. Natomiast technika "bakingu", czyli nałożenie grubszej warstwy pudru na strategiczne miejsca (np. pod oczy, na strefę T) i pozostawienie go na kilka minut, a następnie strzepnięcie nadmiaru, pozwala na maksymalne utrwalenie makijażu, rozświetlenie i wygładzenie tych obszarów. Na rynku dostępne są zarówno pudry transparentne, które pasują do każdego odcienia skóry, jak i te lekko koloryzujące, które dodatkowo wyrównują koloryt cery, oferując szerokie możliwości dopasowania do indywidualnych potrzeb i preferencji.

Perfekcyjnie utrwalony makijaż, naturalnie wygładzona cera i świeży wygląd przez wiele godzin? To możliwe z nowym sypkim pudrem Fit Me od Maybelline New York. Formuła została stworzona z myślą o osobach, które oczekują nie tylko skutecznego utrwalenia makijażu, ale także lekkiego, niewidocznego wykończenia bez efektu przesuszenia czy szarości. 

Nowy Fit Me Loose Setting Powder łączy właściwości utrwalające z efektem optycznego wygładzenia skóry. Dzięki zawartości pigmentów rozpraszających światło oraz kompleksu emolientów puder subtelnie rozświetla cerę, wyrównuje jej wygląd i zapewnia naturalne, miękkie wykończenie. Formuła skutecznie kontroluje błyszczenie nawet do 16 godzin, pozostawiając skórę matową, ale wciąż świeżą i pełną naturalnego blasku.  

Nowy puder Fit Me dostępny jest w trzech odcieniach, które odpowiadają różnym potrzebom i typom karnacji: 

  • Translucent – Uniwersalny, idealny dla każdej karnacji: transparentny odcień zapewniający naturalne wykończenie bez zmiany koloru podkładu, 
  •  Pink – dla efektu rozjaśnienia strefy pod oczami: delikatnie rozświetla i dodaje cerze świeżości, 
  • Banana – dla średniej i oliwkowej karnacji: pomaga optycznie rozjaśnić okolice pod oczami i wyrównać koloryt skóry. 
Maybelline
Autor: Maybelline/ Materiały prasowe
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