Wizjonerzy z Polski: misja Londyn. Polacy podbiją świat mody?

W ostatnich latach polska moda coraz wyraźniej zaznacza swoje miejsce na światowym rynku branży fashion. Jednak w tym roku po raz pierwszy rodzimi twórcy zaprezentują najciekawsze koncepty polskiej sceny kreatywnej w ramach zbiorowej wystawy w czasie London Fashion Week. Każda kolekcja niesie w sobie silny polski pierwiastek: zakorzenienie w rzemiośle, szacunek do materiału, odwagę eksperymentu oraz wyjątkową jakość projektowania.

- Beyond Limits to opowieść o współczesnej polskiej modzie, która w naszym przekonaniu dobrze wpisuje się w londyński tydzień mody. Postawiliśmy tym razem na showroom, a nie na pokaz. Staramy się jako Instytut Przemysłów Kreatywnych być obecni na wydarzeniach, które gromadzą media, przedstawicieli branż z całego świata i konsumentów i konsekwentnie promować polskich projekantów i projektantki, wspierać ich międzynarodową obecność, sieciować z potencjalnymi partnerami i dystrybutorami - mówi Aleksandra Szymańska, dyrektorka Instytutu Przemysłów Kreatywnych.

Publiczność będzie mieć okazję zobaczyć artystyczne, a jednocześnie konsumenckie rzemiosło ośmiu projektantów i projektantek mody. Hubert Pelec zaprezentuje kolekcję “Folk is my second favorite f word”, która zderza świat tradycyjnych obrzędów ludowych z miejskim klubowym performansem, redefiniując pojęcie celebracji. Kardasjan pokaże upcyklingową kolekcję “Casimir” inspirowaną wspomnieniami o dziadkach, łączącą elementy odzieży roboczej z formami zaczerpniętymi z odziedziczonych wykrojów ubrań. Katarzyna Konieczka przygotuje unikatowe, rzeźbiarskie kostiumy i obiekty modowe łączące sztukę, rzemiosło i nowoczesne technologie. Martyna Konieczny (No Przesada) zaprezentuje kolekcję “Cottage(hard)core”, inspirowaną współczesną estetyką polskiej wsi, lokalnymi tradycjami rękodzielniczymi Podkarpacia oraz osobistymi doświadczeniami związanymi z tożsamością kulturową. RAD DUET wystąpi z projektami inspirowanymi polską kulturą, tożsamością i rzemiosłem. Marka tworzy kolekcje w duchu haute couture oraz projekty balansujące między modą autorską a kostiumem scenicznym. Michał Szulc pokaże publiczności kolekcję “GOODBOY”, osadzoną w estetyce ready-to-wear i opartą na idei ponownego wykorzystania materiałów. Robert Czerwik zaprezentuje prace powstające na pograniczu mody i sztuki współczesnej, wykorzystując materiały z własną historii - stare płótna, koronki, drewno i naturalne tkaniny - i traktując ubiór jako medium opowiadające o pamięci, tożsamości i dziedzictwie. Tomasz Armada wystąpi z kolekcją poświęconą doświadczeniu polskiej diaspory i tzw. eurosieroctwa. Projekty łączą hafty, motywy ludowe, narodowe symbole oraz estetykę brytyjskiego streetwearu, rozwijając autoetnograficzną opowieść o tożsamości.

- Polska moda na przestrzeni ostatniej dekady bardzo się zmieniła. Jest wyrazista, różnorodna. Ma wiele głosów, nurtów i mocnych komunikatów. Dlatego też historia, którą wam prezentujemy jest barwna, jest autentyczna, jest świadoma. Składa się z elementów, w których nie chodzi o dopasowanie, nie chodzi nawet o zrozumienie. Historia ta ma skłaniać do przemyśleń i do dywagacji oraz wzbudzać emocje - zaznacza Marcin Brylski, dyrektor artystyczny wystawy.

Istotnym elementem prezentacji będą twórcy biżuterii, których projekty balansują pomiędzy użytkowością, a sztuką nowoczesną i przestrzenną formą. Anna Samków zaprezentuje organiczne obiekty o nieregularnych fakturach, łączące metale szlachetne z naturalnymi kamieniami i materiałami roślinnymi. Jej prace traktują biżuterię jako osobisty talizman. Stettin, polsko-australijski duet Patrycji Bołzan i Karlo Szczepaniaka, pokaże ręcznie wykonaną biżuterię inspirowaną brutalistycznymi formami i estetyką polskiego jubilerstwa lat 70. i 80. RZUCIDLO zaprezentuje współczesną interpretację biżuterii plemiennej i etnicznej, w której tradycyjne motywy spotykają się z estetyką subkultur i muzyki. Z kolei Radek Anaris Laró przygotuje ręcznie tworzone obiekty na pograniczu biżuterii, rzeźby i sztuki współczesnej. Jego prace wykorzystują ciało jako przestrzeń artystycznej narracji, podejmując tematy tożsamości, pamięci, wolności i relacji między modą a performansem.

- To nie jest opowieść o trendach. To prezentacja twórców, dla których design i tożsamość stają się wspólnym językiem. Wierzę, że właśnie w Londynie – mieście otwartym na nowe narracje – polscy wizjonerzy odnajdą przestrzeń do budowania trwałych relacji z międzynarodową branżą, mediami i odbiorcami, potwierdzając, że polska moda należy dziś do najbardziej interesujących głosów europejskiej sceny projektowej - dodaje Magdalena Christofi, pomysłodawczyni projektu.

“Beyond Limits. Polish Visionaries” można oglądać od 19 do 21 września w Shoredith Protein Studio w czasie London Fashion Week. Wstęp na wystawę jest bezpłatny i otwarty dla publiczności.