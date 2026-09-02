Pielęgnacja skóry trądzikowej. Serum redukujące widoczność niedoskonałości w 7 dn

To pierwsze serum przeciw niedoskonałościom od marki z 7% formułą, którą tworzą niacynamid, gliceryna, kwas mlekowy, kwas salicylowy i wąkrotka azjatycka, potrzebuje 7 dni* dla zredukowania widoczności niedoskonałości.

Skład serum Garnier Pure Active Salicylic 7-Day Clinical

Pierwsze serum Garnier wzbogacone o 7% formułę tworzoną przez niacynamid, glicerynę, kwas mlekowy, kwas salicylowy i wąkrotkę azjatycką to kosmetyk, który powstał z myślą o skuteczności, delikatnym działaniu i czasie, w którym można zobaczyć efekty na skórze. Każdy składnik odgrywa w nim ważną rolę:

Niacynamid – wspomaga redukcję widoczności przebarwień potrądzikowych i minimalizuje widoczność porów.

Gliceryna – znana z nawilżania i zmiękczania skóry.

Kwas mlekowy – wspomaga poprawę tekstury skóry.

Kwas salicylowy – pomaga złuszczać zanieczyszczenia z porów i redukować niedoskonałości.

Wąkrotka azjatycka – znana z właściwości łagodzących dla skóry.

Korzyści, jakie daje Garnier Pure Active Salicylic 7-Day Clinical

Każda aplikacja serum Garnier Pure Active Salicylic 7-Day Clinical to krok w pielęgnacji, po którym można się spodziewać konkretnych efektów. Lekka i szybko wchłaniająca się formuła dostosowana do potrzeb skóry z niedoskonałościami, a także jej dopasowanie do skóry wrażliwej, to dobry wstęp dla tego, co dzieje się przy regularnym stosowaniu produktu.

W przypadku Garnier Pure Active Salicylic 7-Day Clinical jest klinicznie potwierdzona skuteczność:

W 7 dni -18% niedoskonałości.

W 2 tygodnie -27% niedoskonałości.

W 3 tygodnie -44% niedoskonałości.

Jak używać Garnier Pure Active Salicylic 7-Day Clinical?

Serum Garnier Pure Active Salicylic 7-Day Clinical to kosmetyk do stosowania zarówno w porannej, jak i wieczornej rutynie. Dla uzyskania optymalnych rezultatów zatem najlepiej używać je dwa razy dziennie. W obu przypadkach jedną pełną pipetę należy zaaplikować na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, unikając okolice oczu.