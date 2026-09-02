Jak zgarnąć darmowy kosmetyk w Sephorze? Taka promocja nie zdarza się często

Wszyscy kochamy promocje, a jak można jeszcze zgarnąć darmowe produkty to zdecydowanie warto się tym zainteresować. Promocje typu 2+1 są w ostatnim czasie bardzie popularne. Polegają na formacie kupna 3 produktów danej marki lub kategorii i otrzymania jednego z nich (najczęściej najtańszego) za darmo. Teraz taką promocję ogłosiła Sephora. Aby z niej skorzystać trzeba się spieszyć, ale zdecydowanie warto.

Tylko do 7 września w Sephorze możesz skorzystać z wyjątkowej promocji 2+1 na kosmetyki Sephora Collection. Akcją objęte są zarówno produkty do makijażu, jak i kosmetyki pielęgnacyjne. Aby skorzystać z promocji należy wpisać kod: SEPHORA i cieszyć się zakupami!

Jakie kosmetyczne hity warto upolować w promocji Sephory 2+1?

SEPHORA COLLECTION Outrageous Plump Effect Gloss - Błyszczyk Do Ust Z Efektem Objętości

Odkryj błyszczyk Outrageous Volume Effect SEPHORA COLLECTION, który natychmiastowo otula wargi lśniącą konsystencją, nadając im spektakularną objętość i zmysłowy efekt powiększenia. Wybierz półprzezroczysty odcień dla subtelnego blasku lub postaw na mieniącą się wersję z iryzującymi drobinkami, by osiągnąć jeszcze bardziej olśniewający wygląd.

Twoje usta staną się piękniejsze i jakby na nowo wymodelowane, otulone welonem lśniącego koloru. Słodki, mentolowy zapach zapewnia cudowne uczucie świeżości od pierwszej chwili aplikacji, sprawiając, że każda chwila z tym błyszczykiem to prawdziwa przyjemność.

Autor: Sephora/ Materiały prasowe

SEPHORA COLLECTION HYDRATE - Kojący balsam w kremie z lipidami i ceramidami

Czy wiesz, że Twoja skóra w 70% składa się z wody? Kiedy jej naturalna bariera ochronna jest osłabiona, wilgoć ucieka niezauważenie, prowadząc do odwodnienia i nieprzyjemnego uczucia dyskomfortu. Ten wyjątkowy, kojący balsam w kremie, wzbogacony o cenne lipidy i ceramidy, natychmiastowo nawilża skórę, jednocześnie intensywnie odbudowując jej barierę. Dzięki temu wilgoć zostaje zatrzymana głęboko w naskórku aż na 48 godzin! Twoja skóra staje się wyraźnie mocniejsza, odporniejsza i gotowa stawić czoła nawet najbardziej ekstremalnym warunkom.

Autor: Sephora/ Materiały prasowe

SEPHORA COLLECTION Gleam & Go - Płynny Rozświetlacz Zapewniający Efekt Drugiej Skóry

Ten płynny rozświetlacz wyposażony jest w praktyczny aplikator w formie gąbki, dzięki czemu zapewnia natychmiastowy efekt rozświetlenia w zaledwie kilku punktach. Jeden, dwa, trzy lub więcej: nakładaj i mnóż kropki, aby wzmocnić blask. Formuła tego płynnego rozświetlacza występuje w 4 odcieniach. Zalety produktu? Gleam & Go* można stosować na policzkach, a nawet na oczach.

Autor: Sephora/ Materiały prasowe

SEPHORA COLLECTION BEST SKIN EVER - Podkład o naturalnym wykończeniu

Już od pierwszej minuty i po jednej aplikacji podkład BEST SKIN EVER zapewnia idealne stopniowane krycie: od średniego po mocne. Koryguje niedoskonałości i zaczerwienienia, nie tworząc efektu maski. Naturalne satynowe wykończenie i niewyczuwalna konsystencja nadają Twojej cerze najpiękniejszy wygląd.