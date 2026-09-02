Jak zgarnąć darmowy kosmetyk w Sephorze? Taka promocja nie zdarza się często

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-09-02 7:48

Miłośnicy promocji koniecznie muszą sprawdzić najnowszą akcję Sephory. Tylko teraz kupując 3 produkty marki Sephora Collection jeden z nich zgarniesz zupełnie za darmo. To nie tylko świetna okazja, aby uzupełnić swoje zapasy, ale również, by przetestować kuszące nowości Sephora Collection. Przygotowaliśmy dla Ciebie nasze hity, które rewelacyjnie sprawdzą się jesienią.

Sephora
Autor: Sephora/ Materiały prasowe

Wszyscy kochamy promocje, a jak można jeszcze zgarnąć darmowe produkty to zdecydowanie warto się tym zainteresować. Promocje typu 2+1 są w ostatnim czasie bardzie popularne. Polegają na formacie kupna 3 produktów danej marki lub kategorii i otrzymania jednego z nich (najczęściej najtańszego) za darmo. Teraz taką promocję ogłosiła Sephora. Aby z niej skorzystać trzeba się spieszyć, ale zdecydowanie warto. 

Tylko do 7 września w Sephorze możesz skorzystać z wyjątkowej promocji 2+1 na kosmetyki Sephora Collection. Akcją objęte są zarówno produkty do makijażu, jak i kosmetyki pielęgnacyjne. Aby skorzystać z promocji należy wpisać kod: SEPHORA i cieszyć się zakupami!

Jakie kosmetyczne hity warto upolować w promocji Sephory 2+1?

SEPHORA COLLECTION Outrageous Plump Effect Gloss - Błyszczyk Do Ust Z Efektem Objętości

Odkryj błyszczyk Outrageous Volume Effect SEPHORA COLLECTION, który natychmiastowo otula wargi lśniącą konsystencją, nadając im spektakularną objętość i zmysłowy efekt powiększenia. Wybierz półprzezroczysty odcień dla subtelnego blasku lub postaw na mieniącą się wersję z iryzującymi drobinkami, by osiągnąć jeszcze bardziej olśniewający wygląd.

Twoje usta staną się piękniejsze i jakby na nowo wymodelowane, otulone welonem lśniącego koloru. Słodki, mentolowy zapach zapewnia cudowne uczucie świeżości od pierwszej chwili aplikacji, sprawiając, że każda chwila z tym błyszczykiem to prawdziwa przyjemność.

Sephora
Autor: Sephora/ Materiały prasowe

SEPHORA COLLECTION HYDRATE - Kojący balsam w kremie z lipidami i ceramidami

Czy wiesz, że Twoja skóra w 70% składa się z wody? Kiedy jej naturalna bariera ochronna jest osłabiona, wilgoć ucieka niezauważenie, prowadząc do odwodnienia i nieprzyjemnego uczucia dyskomfortu. Ten wyjątkowy, kojący balsam w kremie, wzbogacony o cenne lipidy i ceramidy, natychmiastowo nawilża skórę, jednocześnie intensywnie odbudowując jej barierę. Dzięki temu wilgoć zostaje zatrzymana głęboko w naskórku aż na 48 godzin! Twoja skóra staje się wyraźnie mocniejsza, odporniejsza i gotowa stawić czoła nawet najbardziej ekstremalnym warunkom.

Sephora
Autor: Sephora/ Materiały prasowe

SEPHORA COLLECTION Gleam & Go - Płynny Rozświetlacz Zapewniający Efekt Drugiej Skóry

Ten płynny rozświetlacz wyposażony jest w praktyczny aplikator w formie gąbki, dzięki czemu zapewnia natychmiastowy efekt rozświetlenia w zaledwie kilku punktach. Jeden, dwa, trzy lub więcej: nakładaj i mnóż kropki, aby wzmocnić blask. Formuła tego płynnego rozświetlacza występuje w 4 odcieniach. Zalety produktu? Gleam & Go* można stosować na policzkach, a nawet na oczach.

Sephora
Autor: Sephora/ Materiały prasowe

SEPHORA COLLECTION BEST SKIN EVER - Podkład o naturalnym wykończeniu 

Już od pierwszej minuty i po jednej aplikacji podkład BEST SKIN EVER zapewnia idealne stopniowane krycie: od średniego po mocne. Koryguje niedoskonałości i zaczerwienienia, nie tworząc efektu maski. Naturalne satynowe wykończenie i niewyczuwalna konsystencja nadają Twojej cerze najpiękniejszy wygląd.

Sephora
Autor: Sephora/ Materiały prasowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SEPHORA PROMOCJE
SEPHORA