Pudrowe róże do policzków: Klasyka, która zawsze zachwyca. Nowy produkt od kultowej marki już dostępny

Pudrowe róże do policzków to jeden z najbardziej ponadczasowych i wszechstronnych produktów w świecie makijażu. Od dziesięcioleci stanowią fundament kosmetyczki wielu kobiet, oferując natychmiastowe ożywienie cery, dodając jej zdrowego blasku i subtelnie modelując rysy twarzy. Ich lekka formuła i łatwość aplikacji sprawiają, że są niezastąpione zarówno w codziennym, naturalnym makijażu, jak i w bardziej wyrafinowanych stylizacjach.

Pudrowe róże to kosmetyki o sypkiej lub prasowanej konsystencji, które aplikuje się pędzlem. Ich głównym zadaniem jest dodanie koloru policzkom, imitując naturalny rumieniec i sprawiając, że twarz wygląda na bardziej wypoczętą i promienną. Dostępne są w niezliczonej palecie odcieni, od delikatnych pasteli, przez soczyste brzoskwinie, aż po intensywne fuksje i burgundowe tony, co pozwala na idealne dopasowanie do każdej karnacji i okazji.

Nowość Charlotte Tilbury AIRBRUSH FLAWLESS BLUSH – RÓŻ Z EFEKTEM WYGŁADZENIA „AIRBRUSH”

Inspirowany kultowym pudrem Charlotte Airbrush Flawless Finish i wzbogacony technologią AIRtech™, róż Airbrush Flawless Blush otula policzki jedwabistą, rozmywającą niedoskonałości mgiełką koloru, który można stopniować. Zapewnia świeży efekt naturalnego rumieńca, jednocześnie wygładzając skórę i optycznie maskując jej nierówności. Dzięki zawartości nawilżającego kwasu hialuronowego i optycznych wypełniaczy rozpraszających światło, formuła ta optycznie unosi kości policzkowe i odbija światło, nadając policzkom ożywiony, pełniejszy i bardziej jędrny wygląd. Róż nie tworzy efektu maski ani plam i nie wysusza skóry – rozprowadza się niczym jedwab, zapewniając trwałość aż do 16 godzin oraz efekt idealnego wygładzenia.

Charlotte przeanalizowała odcienie występujące w naturalnej skórze, aby stworzyć 11 mistrzowsko dopracowanych, świetlistych kolorów, które imitują efekt naturalnego rumieńca i pasują do każdej karnacji. Każdy z nich łatwo się buduje, blenduje i rozciera, gładko stapiając się ze skórą i za każdym razem zapewniając idealne nasycenie kolorem. Możesz uzyskać efekt delikatny lub intensywny, dowolnie stopniując natężenie barwy – z tym produktem nie da się popełnić błędu.

Autor: Charlotte Tilbury/ Materiały prasowe