Trend alert w makijażu. The un-done makeup – perfekcyjnie niedopracowany makijaż

Kluczem do tego efektu jest odpowiednie przygotowanie cery. Zamiast nakładać kolejne warstwy, warto skupić się na jej wygładzeniu, nawilżeniu i przywróceniu promiennego wyglądu, aby makijaż mógł naturalnie stapiać się ze skórą. Następnie wystarczy subtelnie podkreślić jej atuty – dodać odrobinę koloru, światła i definicji, pozostawiając przestrzeń dla naturalnej tekstury cery.

SKIN FIRST – PERFEKCYJNA BAZA

Zanim sięgniesz po makijaż, zadbaj o efekt, który powinien pozostać jego najważniejszą częścią – świeżą, wygładzoną i pełną blasku skórę. EISENBERG FIRMING REMODELLING MASK zapewnia efekt napięcia i ujędrnienia od razu po nałożeniu, redukując oznaki zmęczenia i przywracając cerze promienny wygląd. Lekka formuła z witaminami A i E, olejem z pestek winogron oraz ekstraktem z zielonej herbaty sprawia, że skóra staje się gładsza, bardziej jędrna i wypoczęta – idealnie przygotowana na makijaż, który nie potrzebuje wielu warstw. Regularnie stosowana wspiera także zachowanie młodzieńczego wyglądu skóry, a już kilka minut wystarczy, by cera wyglądała na bardziej świeżą i pełną energii.

SPRAWDŹ: EISENBERG FIRMING REMODELLING MASK, 425 zł/75 ml/sephora.pl

SUBTELNY GLOW DLA SKÓRY

W estetyce un-done makeup rozświetlenie powinno wyglądać jak naturalny blask skóry, a nie jak osobna warstwa makijażu. EISENBERG LUMINOUS DROP ELIXIR dzięki ultralekkiej formule z perłowymi pigmentami nadaje cerze świeżość i subtelne rozświetlenie, jednocześnie optycznie ją wygładzając. Możesz nałożyć go bezpośrednio na skórę, wymieszać z podkładem lub aplikować punktowo na najwyższe partie twarzy – dokładnie tam, gdzie światło naturalnie się zatrzymuje. Ekstrakt z miłorzębu japońskiego oraz Formuła Trio-Molecular® dodatkowo wspierają pielęgnacyjne działanie produktu, zapewniając cerze promienny i wypoczęty wygląd. Efekt? Świetlista, świeża skóra, która wygląda naturalnie nawet wtedy, gdy subtelnie podkręcasz jej glow.

SPRAWDŹ: EISENBERG LUMINOUS DROP ELIXIR, 245 zł/30 ml/sephora.pl

NATURALNA SECOND SKIN

W un-done makeup podkład nie powinien dominować nad cerą – jego zadaniem jest subtelnie ją wyrównać i pozostawić wrażenie naturalnie pięknej skóry. EISENBERG FLAWLESS SERUM FOUNDATION łączy lekkie krycie z efektem „drugiej skóry”, optycznie wygładzając niedoskonałości i podkreślając naturalny blask. Ultradelikatna formuła zapewnia jedwabiste wykończenie i komfort, bez efektu ciężkiej warstwy. Formuła Trio-Molecular® oraz kompleks emolientów wspierają wygładzenie skóry, a bisabolol pomaga przywrócić jej elastyczność i świeży wygląd. Dzięki lekkiej, miękkiej konsystencji łatwo stapia się ze skórą i pozwala budować efekt bez utraty jej naturalnej tekstury. To idealny wybór, gdy chcesz uzyskać promienną cerę z efektem świeżości i niewymuszonej perfekcji.

SPRAWDŹ: EISENBERG FLAWLESS SERUM FOUNDATION, 245 zł/30 ml/sephora.pl

SOFT BLUSH NA POLICZKACH

Delikatny rumieniec to jeden z najprostszych sposobów, by nadać cerze świeży, wypoczęty wygląd i zachować lekkość całego makijażu. EISENBERG J.E. BLUSH w odcieniach różu subtelnie podkreśla kości policzkowe, ożywia cerę i pozwala stopniować intensywność koloru – od niemal niewidocznego muśnięcia po bardziej wyrazisty efekt. Kremowa, topniejąca formuła łatwo stapia się ze skórą, pozostawiając aksamitne i lekkie wykończenie. Można aplikować ją opuszkami palców bezpośrednio na policzki i usta. Wzbogacenie o olej jojoba dodatkowo pielęgnuje skórę, pozostawiając ją miękką i pełną świeżości. To właśnie ten niewymuszony akcent koloru sprawia, że un-done makeup zyskuje zdrowy, promienny charakter.

SPRAWDŹ: EISENBERG J.E. BLUSH, 239 zł/5 g/sephora.pl

EFEKT FEATHERED BROWS

W un-done makeup liczy się również subtelnie zdefiniowane spojrzenie – bez mocno zaznaczonego, graficznego efektu i bez tuszu na rzęsach. EISENBERG J.E. ARCHIBROWS pozwala precyzyjnie uzupełnić ubytki i wymodelować brwi za pomocą ultracienkiej końcówki, którą można rysować pojedyncze, przypominające włoski kreski. Matowe, naturalne wykończenie harmonijnie wpisuje się w estetykę lekkiego makijażu, a szczoteczka typu spoolie pozwala delikatnie rozblendować kolor i zmiękczyć efekt. Formuła z woskiem Rhus Succedanea zapewnia dobrą przyczepność pigmentów i długotrwały rezultat. To ostatni detal, który podkreśla rysy twarzy, dodając, a nie odbierając im naturalności.

SPRAWDŹ: EISENBERG J.E. ARCHIBROWS, 165 zł/0,04 g/sephora.pl