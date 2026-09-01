Sephora ogłosiła to, na co wszyscy miłośnicy makijażu czekali. Wiemy, kiedy wielka premiera Rhode

Czekanie prawie dobiegło końca! Z ogromną radością ogłaszamy, że kultowa marka Rhode pojawi się w polskiej Sephorze już 30 września. Fani minimalistycznej pielęgnacji i makijażu Hailey Bieber wreszcie doczekają się dostępu do wyczekiwanych produktów. Już wkrótce linia Rhode będzie dostępna zarówno online, jak i w większości stacjonarnych perfumerii Sephora w całej Polsce. Przygotujcie się na efekt "glazed donut" i zdrowo wyglądającą skórę!

Dlaczego marka Rhode podbiła serca miłośników makijażu na całym świecie?

Rhode to marka stworzona przez ikonę stylu i piękna, Hailey Bieber, która zrewolucjonizowała podejście do pielęgnacji, promując ideę zdrowej, nawilżonej i promienniej skóry. Filozofia Rhode opiera się na prostocie, skuteczności i nauce, skupiając się na odbudowie bariery skórnej i dostarczaniu intensywnego nawilżenia. Produkty są starannie opracowane, wegańskie i cruelty-free, a ich formuły zawierają kluczowe składniki aktywne, które mają za zadanie zapewnić efekt "glazed donut" – czyli skóry wyglądającej na soczystą, gładką i lśniącą, jak świeżo glazurowany pączek. Marka szybko zdobyła status kultowej dzięki swojej przejrzystej estetyce i realnym efektom, które pokochały miliony na całym świecie.

Wśród produktów Rhode, które podbiły serca miłośników pielęgnacji, wyróżnia się kilka absolutnych bestsellerów. Numerem jeden jest bez wątpienia Peptide Glazing Fluid – serum, które zapewnia natychmiastowy efekt rozświetlenia i nawilżenia, stanowiąc idealną bazę pod makijaż lub samodzielny krok w rutynie pielęgnacyjnej. Jego lekka, jedwabista konsystencja sprawia, że skóra staje się gładka i promienna. Kolejnym hitem jest Peptide Lip Treatment, dostępny w kilku wersjach zapachowych, który stał się synonimem idealnie nawilżonych i pełnych ust. To nie tylko balsam, ale prawdziwa kuracja, która wygładza, odżywia i nadaje ustom subtelny blask. Nie można zapomnieć także o kultowych różach marki Rhode. Pocket Blush to kremowy róż, który wprowadza markę Rhode w świat makijażu, jednocześnie pozostając wiernym jej pielęgnacyjnej filozofii. Ten innowacyjny produkt natychmiast stał się ulubieńcem, oferując piękne, naturalne wykończenie, które idealnie imituje zdrowy rumieniec. Jego lekka, jedwabista formuła łatwo wtapia się w skórę, zapewniając efekt "drugiej skóry" i subtelny, promienny blask, bez ciężkości czy lepkości. Dostępny w kilku odcieniach, Pocket Blush pozwala na budowanie intensywności koloru, od delikatnego muśnięcia po bardziej wyrazisty akcent, idealnie dopełniając look "glazed donut" i dodając twarzy świeżości i młodzieńczego wyglądu.

Nowy rozdział w polskiej Sephorze

Wejście Rhode do Sephora Polska to znaczące wydarzenie na rodzimym rynku beauty. Sephora, będąca wiodącą siecią perfumerii na świecie, konsekwentnie dąży do poszerzania swojej oferty o najbardziej pożądane i innowacyjne marki. Dzięki tej premierze, polscy konsumenci zyskają łatwy dostęp do produktów, które dotychczas były trudno dostępne, a często sprowadzane z zagranicy. To kolejny krok w kierunku globalizacji rynku kosmetycznego w Polsce i dowód na to, że Sephora aktywnie odpowiada na potrzeby i oczekiwania swoich klientów, dostarczając im światowe trendy i nowości prosto na wyciągnięcie ręki.