Wyjątkowe wydarzenie dla miłośników beauty! To juz 25 lat!

Tegoroczna edycja DOUGLAS SUMMER CRUISE odbędzie się na terenie Zamku Ujazdowskiego, w otoczeniu Łazienek Królewskich. Przez dwa dni 55 marek partnerskich zaprezentuje swoje premiery, bestsellery i specjalnie przygotowane na tę okazję aktywacje. Uczestnicy będą mogli skorzystać m.in. z profesjonalnych konsultacji makijażowych i fryzjerskich, analizy kolorystycznej i pielęgnacyjnej skóry, a także przetestować nowości i odkryć marki, które dopiero pojawią się w perfumeriach Douglas. Całość uzupełnią gry, niespodzianki i specjalne atrakcje przygotowane przez marki.

W roku 25-lecia Douglas w Polsce Summer Cruise po raz pierwszy otwiera się także na klientów, którzy będą mogli odwiedzić wydarzenie 2 września w godz. 13:00 - 17:00 oraz 3 września w godz. 10:00 - 15:00 i 18:00 - 21:00.

BEAUTY, KTÓREGO MOŻNA DOŚWIADCZAĆ

Douglas Summer Cruise to także początek specjalnej oferty komercyjnej. W dniach 1 - 5 września br. członkowie Douglas Beauty Club mogą skorzystać z 25% rabatu przy zakupach za minimum 499 zł na produkty wybranych marek biorących udział w wydarzeniu. Oferta obejmuje ponad 30 marek, wśród nich m.in. Prada, Valentino, Tom Ford, Kilian, Jo Malone London, Estée Lauder, MAC Cosmetics, Lancôme, Clarins, Dr. Jart+, Sol de Janeiro, Rituals, Mugler czy Douglas Collection.

DOUGLAS ŁĄCZY SIŁY Z TOPOWĄ MARKĄ MODOWĄ – DOUGLAS x LE COLLET

25-lecie Douglas w Polsce to nie tylko wyjątkowa, urodzinowa edycja Summer Cruise, ale także kolejne niespodzianki przygotowane dla klientów. Jedną z nich jest współpraca z Le Collet - jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek, chętnie wybieraną nie tylko przez fashionistki. W ramach współpracy powstała limitowana shopper bag w dwóch wariantach kolorystycznych. Ten modowy must-have będzie można zdobyć, robiąc zakupy wybranych marek za minimum 499 zł w perfumeriach Douglas i na Douglas.pl, z kartą Douglas Beauty Club lub przy jej założeniu. Akcja potrwa od 6 do 14 września.