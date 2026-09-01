Kampania Zalando Jesień/Zima 2026 „Inner Voices” z Lily Collins zamienia modowe dylematy w filmową komedię

Debiutuje kampania Zalando Jesień/Zima 2026 „Inner Voices”, w której globalna ambasadorka marki Lily Collins wyrusza w filmową podróż.

Nowa „rada stylu”, w której zasiadają projektantka Bella Freud i komentator mody Nicky Campbell, pomaga Lily zmierzyć się z uniwersalnym dylematem: „W co mam się ubrać?”

Wyreżyserowany przez dwukrotną laureatkę nagrody Grammy, Melinę Matsoukas, film zmienia stres związany z wyborem stylizacji w błyskotliwą komedię sytuacyjną w wydaniu high-fashion.

W tej kampanii Zalando bawi się uniwersalnym pytaniem „W co mam się ubrać?”, przenosząc widzów bezpośrednio do głowy Lily Collins w kluczowym momencie przygotowań do wyjścia. Podczas gdy Lily w świecie rzeczywistym zastanawia się, które ubrania najlepiej oddadzą jej styl, jej wewnętrzne intencje ożywają za sprawą nieokrzesanej, autentycznej „rady do spraw stylu” w wizualnym centrum dowodzenia.

Obserwując wybory Lily, projektantka mody Bella Freud staje się głosem pewności siebie — spokojnym, opanowanym i dodającym otuchy — podczas gdy komentator mody Nicky Campbell wygłasza celne uwagi z kamienną twarzą. Razem pomagają Lily podjąć pewną decyzję modową zgodną z jej prawdziwymi intencjami, pokazując, że moda to odwaga, by wyrażać własną tożsamość.

Za reżyserię odpowiada dwukrotna laureatka nagrody Grammy Melina Matsoukas, która wnosi do Zalando swój charakterystyczny sposób pracy z gwiazdami i najwyższej klasy filmową narrację. Film wykorzystuje dłuższą formę fabularną — po raz pierwszy Zalando sięga w kampanii po długometrażowy format wideo — łącząc pełen energii chaos modowego dylematu z dopracowaną estetyką high fashion i konwencją komedii sytuacyjnej.

Sara Spännar, VP Global Marketing w Zalando, mówi: „Wspaniale jest kontynuować w tym sezonie współpracę z Lily i poszerzyć jej świat o znakomity duet Belli Freud i Nicky’ego Campbella. Ich chemia i energia na planie były niezwykle inspirujące, a przeniesienie tej dynamiki na ekran sprawiło nam ogromną radość. Ta kampania stanowi dla nas również ekscytujący kamień milowy: sięgamy po dłuższą formę filmową, która pozwala nam głębiej zanurzyć się w angażującej, pełnej pewności siebie filmowej narracji.”

Lily Collins mówi: „Każdego dnia wszyscy zadajemy sobie pytanie: W co mam się ubrać?. Bardzo podoba mi się, że ta kampania pokazuje piękny chaos kryjący się za tą decyzją. Praca na planie z Bellą i Nicky'm była czystą przyjemnością. Jej klasa i jego genialne, cięte poczucie humoru w rolach mojej wewnętrznej »rady do spraw stylu« idealnie oddają to, jak każdy z nas analizuje swoje modowe wybory przed wyjściem z domu”.

Oprócz głównych filmów w reżyserii Meliny Matsoukas kampania jesień/zima 2026 obejmuje serię wyrazistych, naturalnych zdjęć, ukazujących bohaterów w ostatnich chwilach przygotowań przed wyjściem w świat - pewnych siebie i swoich modowych wyborów. Kampania rusza 30 sierpnia we wszystkich kanałach Zalando, a następnie zostanie wprowadzona na wszystkich rynkach, na których działa marka.

Autor: Zalando/ Materiały prasowe

Autor: Zalando/ Materiały prasowe