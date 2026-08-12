Lider świata beauty i coś więcej niż tylko sklep! Zmienili koncept robienia zakupów i sprawili, że Polki pokochały nowe trendy

Sephora w Polsce: początek rewolucji beauty

Początek wiosny, 17 marca 1999 roku- w bydgoskim Centrum Handlowym King Cross otwiera się pierwsza placówka Sephory w Polsce. To przełomowy moment dla rynku beauty w naszym kraju. Wcześniej rynek kosmetyków premium był dość hermetyczny i mało dostępny. Luksusowe produkty zazwyczaj były sprzedawane za szybą. Zwiększało to dystans pomiędzy sklepem, a klientem. Sephora zmieniły te zwyczaje oferując ogromną przestrzeń sprzedażową i dostępność kosmetyków od ręki. W ten sposób w Polsce wystartowała wielka rewolucja kosmetyczna, która trwa do dziś.

Fenomen Social Mediów i narodziny "Sephora Kids"

Sephora doskonale rozumie trendy i stała się niemalże synonimem marek wpisujących się w świat social media. Tylko na TikToku hashtag #sephora zebrał ponad 50 mln wyświetleń, na Instagramie zaś został użyty w ponad 21 milionach postów. W kontekście polskiego TikToka, główny hashtag Sephory, #sephorapolska, wygenerował dziesiątki milionów wyświetleń, umacniając swoją rolę jako serce społeczności beauty w Polsce. Należy zaznaczyć, że oficjalne polskie konto Sephora Polska na TikToku wykazuje wysoki poziom aktywności użytkowników, co potwierdza ponad 195 tysięcy obserwujących i 1,6 miliona polubień pod jego treściami wideo. Gigantyczna popularność samej marki, a także tak zwanych hauli zakupowych sprawiły, że Sephora w ostatnich latach musiała mierzyć się ze zjawiskiem Sephora Kids.

Zjawisko "Sephora Kids" odnosi się do rosnącej grupy bardzo młodych konsumentów, często w wieku przednastoletnim (tzw. "tweenagers"), którzy wykazują intensywne zainteresowanie produktami do pielęgnacji skóry i makijażu, w szczególności tymi z wyższej półki, dostępnymi w sklepach takich jak Sephora. To zjawisko napędzane jest w dużej mierze przez media społecznościowe, zwłaszcza TikTok, gdzie młodzi ludzie i influencerzy prezentują swoje rutyny pielęgnacyjne i recenzje produktów. Wiele marek kosmetycznych zauważając problem zaczęło wypuszczać kampanie konsumenckie zwracając uwagę, że niektóre kosmetyki dedykowane są jedynie dla dorosłych, a młoda skóra nie potrzebuje kwasów czy retinoli. Marki dostępne w Sephorze takie jak Drunk Elephant oraz Glow Recipe wykorzystały swoje zasięgi w mediach społecznościowych, aby uświadamiać i edukować konsumentów w temacie pielęgnacji bardzo młodych osób.

Strategia nowości

Sephora doskonale wie, że świat beauty nakręcają nowości i viralowe marki. Polska Sephora już od kilka lat regularnie wprowadza asortyment kolejnych firm. Kilka lat temu do sprzedaży trafiły produkty wspomnianych już Drunk Elephant oraz Glow Recipe. Pojawienie się w polskiej Sephorze marek Rare Beauty Seleny Gomez oraz One/Size Patricka Starrra było wydarzeniem, które elektryzowało fanów makijażu na długo przed oficjalną premierą. Rare Beauty, znane z filozofii autentyczności i inkluzywności, szybko zdobyło serca konsumentów swoimi ikonicznymi różami w płynie, podkładami i korektorami, które promują naturalne piękno. Z kolei One/Size, stworzone przez guru makijażu Patricka Starrra, wniósł do oferty Sephory profesjonalizm i bezkompromisową jakość, szczególnie w kategoriach produktów utrwalających makijaż i akcesoriów.

Absolutnym hitem, który dopiero nadchodzi, jest wrześniowa premiera marki Rhode Hailey Bieber. Rhode, z jej minimalistyczną, ale skuteczną filozofią pielęgnacji skóry, skupia się na odbudowie bariery ochronnej i osiągnięciu efektu "glazed donut skin" – cery nawilżonej, promiennej i pełnej blasku. Jej flagowe produkty, takie jak Peptide Glazing Fluid czy Barrier Restore Cream, stały się kultowe na całym świecie, a sama Hailey Bieber jest ikoną stylu i pielęgnacji dla milionów młodych ludzi. Oczekiwanie na Rhode w Polsce jest ogromne. Już teraz w mediach społecznościowych roi się od spekulacji, kiedy dokładnie marka pojawi się w Sephora i jakie produkty będą dostępne. Ta premiera wywołuje ekscytację i silne poczucie "chęci bycia pierwszym" wśród konsumentów, którzy pragną doświadczyć globalnego fenomenu na własnej skórze.

Sephora jako społeczność: Od eventów po "Summer Vibes on Tour"

Sephora to nie tylko sklep, ale także cała społeczność zbudowana wokół konsumentów. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają regularnie organizowane eventy, które nie tylko promują produkty, ale przede wszystkim budują relacje i lojalność. Od warsztatów makijażu, przez spotkania z ekspertami i influencerami, po ekskluzywne premiery – Sephora dba o to, by klienci czuli się częścią czegoś większego. Doskonałym przykładem takiej inicjatywy było tegoroczne "Summer Vibes on Tour", czyli mobilne wydarzenie, które odwiedziło różne miasta, oferując uczestnikom letnie atrakcje, możliwość przetestowania nowości i spotkania z marką w luźnej, festiwalowej atmosferze. Takie działania pozwalają Sephorze nie tylko sprzedawać produkty, ale także tworzyć unikalne doświadczenia, angażować klientów na wielu poziomach i umacniać swoją pozycję jako centrum społeczności beauty, gdzie pasja do piękna łączy ludzi.