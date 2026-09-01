LifeWear Week rusza w sklepie UNIQLO Wars Sawa Junior. Specjalny tydzień odkrywania kolekcji jesień/zima 2026. Już od 4 września

LifeWear Magazine, inspirowany miastami z całego świata

Najnowsze wydanie magazynu eksploruje temat „Nowoczesnego klimatu miasta”. Bada czasy, gdy trend narodzony w jednym mieście za sprawą mediów społecznościowych może w mgnieniu oka podbić cały świat. Numer prezentuje jesienno-zimową kolekcję LifeWear, zainspirowaną wygodnym, nowoczesnym stylem, jakim tworzą mieszkańcy metropolii na całym globie. Magazyn będzie dostępny we wszystkich sklepach UNIQLO od piątku, 4 września.

Specjalna oferta na LifeWear Week

Na czas trwania akcji zaplanowano wiele atrakcji dla klientów. Pierwszą z nich jest wyjątkowy upominek promocyjny – klienci robiący zakupy za minimum 350 PLN, będą mieli szansę otrzymać torbę LifeWear. Torba w sześciu kolorach będzie dostępna do wyczerpania zapasów. W dniach 4-12 września klienci będą mogli wziąć także udział w interaktywnej instalacji „W

Twoim stylu”. Zadanie jest proste: wystarczy skomponować outfit z produktów z nowej kolekcji, zrobić sobie zdjęcie w przygotowanym do tego fotostanowisku, a następnie przypiąc wydrukowaną fotografię do ścianki „W Twoim stylu”. Instalacja da klientom przestrzeń do wyrażenia własnego stylu i zainspirowania innych swoją interpretacją LifeWear. Każdy uczestnik w zamian za udział otrzyma w prezencie parę skarpet – do wyczerpania zapasów.

Dodatkową atrakcją będzie spotkanie ze stylistką. W dniach 4-5 września, w godzinach 12:00-20:00, w sklepie UNIQLO Wars Sawa Junior, będzie można skorzystać z porad stylistki Marty Siniło, która przeprowadzi indywidualną analizę kolorystyczną i pomoże dobrać stylizacje.

Pięć kluczowych stylizacji „Nowoczesnego klimatu miasta”

Casual Chic

Codzienne must-have, takie jak koszule i bluzy, zyskują elegancki wymiar w zestawieniu z klasyczną odzieżą wierzchnią – kurtkami typu harrington czy marynarkami. Ten kontrast buduje swobodny, a zarazem dopracowany balans stylizacji.

Brąz, czekolada

Odcienie brązu, czekolady i czerni tworzą bogatą, stonowaną paletę barw. Ubiór w tonalnych, zestawionych ze sobą kolorach w całej stylizacji, daje efekt wyrafinowanej elegancji.

Wygodnie i luźno

Warstwowe stylizacje, inspirowane komfortem domowego zacisza, stały się wyrafinowanym stwierdzeniem stylu. Odzież typu loungewear płynnie łączy życie w domu i poza nim, wnosząc do codzienności lekkość i wygodę.

Spacer po mieście

Od pikowanych kurtek ze strukturalnymi kołnierzami po lekkie parki PUFFERTECH – elementy outdoorowe zyskują nową odsłonę dla miejskiego stylu życia. Uniwersalne kolory sprawiają, że łatwo wpisują się w każdą garderobę.

Szersze sylwetki

Sezon obfituje w doły o pełnej objętości – kuloty i spodni typu barrel. Budują one odważną sylwetkę, zachowując przy tym czysty, uporządkowany look. Doskonale komponują się z kompaktowymi górami.