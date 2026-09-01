Nowy hit w makijażu ust. To trend, który wykonasz w kilka sekund

W najnowszym makijażu ust króluje trend nastawiony na świeżość i naturalność.

Wyróżnia go delikatne rozmycie koloru, przypominające ślad po słodkim deserze owocowym.

Wykonanie tego makijażu jest błyskawiczne i nie wymaga idealnej precyzji, bazując na stopniowaniu barwy.

Do niedawna kosmetyczki pękały w szwach od konturówek i matowych szminek, którymi starannie podkreślano łuk kupidyna. Obecnie makijażowe trendy stawiają na dużo większą swobodę. Usta mają prezentować się świeżo i soczyście, a kolor ma sprawiać wrażenie naniesionego niemal przypadkiem. Dokładnie tak wygląda efekt "popsicle lips". Sama nazwa nawiązuje do wyglądu ust tuż po zjedzeniu owocowego loda na patyku, zwłaszcza wiśniowego, truskawkowego lub malinowego. Najintensywniejszy kolor skupia się na środku, delikatnie rozmywając się w stronę krawędzi.

Makijaż "popsicle lips" charakteryzuje brak precyzji i wspaniały efekt

Głównym atutem tego makijażowego hitu jest to, że nie musisz posiadać niezwykłej precyzji w rysowaniu idealnego konturu ust. Zaczynamy od odpowiedniego nawilżenia i wygładzenia warg. Później niewielką ilość tintu, pomadki czy płynnego pigmentu aplikujemy głównie na środkową część ust. Kosmetyk wklepujemy palcem, delikatnie rozcierając go na zewnątrz. Zewnętrzna linia ma być miękka i rozmyta. Całość warto wykończyć olejkiem do ust lub błyszczykiem, co zapewni pożądany, lśniący efekt, optycznie powiększający wargi.

Dlaczego trend na "popsicle lips" jest tak bardzo popularny?

Tajemnica sukcesu jest bardzo prosta: taki makijaż pozwala zapomnieć o ciągłym poprawianiu ust przed lustrem. Znikają ostre krawędzie, które po czasie mogłyby się nieestetycznie rozmazać, a blaknący kolor wciąż wygląda świeżo. To całkowite odejście od mocnych, kryjących pomadek. Ponadto ten styl idealnie komponuje się z popularnym trendem "no-makeup". Delikatny podkład, odrobina tuszu do rzęs, muśnięcie różem i soczyste wargi tworzą spójną całość.

Wykonanie "popsicle lips" nie wymaga bogatego zestawu kosmetyków ani profesjonalnych umiejętności. Precyzyjne obrysowywanie krawędzi nie jest tu potrzebne – wystarczy trochę pigmentu i błyszczyk. Ewentualne nierówności w rozłożeniu koloru są tu wręcz pożądane, bo cały urok "popsicle lips" polega właśnie na tej kontrolowanej niedoskonałości.

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