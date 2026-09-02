Szerokie ramiona to nie problem. Ten fason bluzki to klucz do idealnych proporcji sylwetki

Odpowiednio dobrany fason bluzki to klucz do wyrównania proporcji sylwetki bez konieczności rezygnowania z indywidualnego stylu.

Przy wyborze ubrań należy zwrócić uwagę na to, w jaki sposób krój układa się w górnej części ciała i w jakim kierunku podąża wzrok.

Niektóre fasony bluzek mogą optycznie poszerzać ramiona, co sprawia, że należy uważać na dodatki, ozdoby czy grubość materiału.

Równie ważne co fason góry, to z czym zestawisz swoją bluzkę, aby odpowiednie proporcje były zachowane dla całego stroju.

Kobiety z szerszymi ramionami, które chcą optycznie zwęzić ten element swojej sylwetki, powinny wybierać bluzki bez zbędnych ozdobników, które mogłyby dodawać niepotrzebnej objętości w górnej części ciała.

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Dekolt V i miękkie materiały na szerokie ramiona

Strzałem w dziesiątkę mogą okazać się bluzki z klasycznym dekoltem w serek, zwanym potocznie dekoltem w kształcie litery V. Tego typu dekolt, dzięki swojej budowie optycznie wydłuża sylwetkę kierując wzrok z ramion w stronę brzucha. Jak informuje Eska, spodnie z popularnej sieciówki świetnie sprawdzą się w zestawieniu z takim krojem.

Idealnym wyborem będą również cienkie materiały z lejącą się formą. Tego typu struktura materiału zapobiega tworzeniu się stelaża na wysokości ramion, co z pewnością dodaje figurze lekkości.

Osoby z taką figurą powinny uważać na modne poduszki, rozszerzane rękawy, czy dużą ilość aplikacji na wysokości klatki piersiowej i ramion.

Nie tylko fason bluzki ma znaczenie

Warto pamiętać, że nikt nie każe całkowicie rezygnować z ulubionych krojów tylko dlatego, że ma się szerokie ramiona. W końcu w ubraniu chodzi przede wszystkim o komfort i własne samopoczucie. Jeśli wolisz bluzki w stylu oversize, kluczem do udanej stylizacji będzie zachowanie odpowiednich proporcji w reszcie ubioru. Często stosowanym trikiem jest łączenie szerokich, oversizowych gór z obcisłym, przylegającym do ciała dołem (np. z rurkami, czy ołówkową spódnicą). Zastosowanie tego triku to gwarancja pokazania figury, a nie całkowitego zakrycia się warstwami materiału. Wybór na rynku modowym jest tak duży, że fason bluzki, spodni, czy spódnicy może być traktowany jedynie jako narzędzie do budowania upragnionych proporcji, a nie zamykanie się w sztywnych ramach.

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