Szerokie ramiona to nie problem. Ten fason bluzki to klucz do idealnych proporcji sylwetki

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-09-02 12:23

Wybierając nowe ubrania, często kierujemy się głównie obowiązującymi trendami. Tymczasem równie istotne jest to, jak dany fason leży na ciele. Odpowiednio dobrany krój bluzki to skuteczny sposób na podkreślenie atutów figury i wyrównanie jej proporcji, aby wyglądała bardziej harmonijnie.

moda, szafa, ubrania
Autor: Julia Mościńska/ Canva.com
  • Odpowiednio dobrany fason bluzki to klucz do wyrównania proporcji sylwetki bez konieczności rezygnowania z indywidualnego stylu.
  • Przy wyborze ubrań należy zwrócić uwagę na to, w jaki sposób krój układa się w górnej części ciała i w jakim kierunku podąża wzrok.
  • Niektóre fasony bluzek mogą optycznie poszerzać ramiona, co sprawia, że należy uważać na dodatki, ozdoby czy grubość materiału.
  • Równie ważne co fason góry, to z czym zestawisz swoją bluzkę, aby odpowiednie proporcje były zachowane dla całego stroju.

Kobiety z szerszymi ramionami, które chcą optycznie zwęzić ten element swojej sylwetki, powinny wybierać bluzki bez zbędnych ozdobników, które mogłyby dodawać niepotrzebnej objętości w górnej części ciała.

fryzury - wesele
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Dekolt V i miękkie materiały na szerokie ramiona

Strzałem w dziesiątkę mogą okazać się bluzki z klasycznym dekoltem w serek, zwanym potocznie dekoltem w kształcie litery V. Tego typu dekolt, dzięki swojej budowie optycznie wydłuża sylwetkę kierując wzrok z ramion w stronę brzucha. Jak informuje Eska, spodnie z popularnej sieciówki świetnie sprawdzą się w zestawieniu z takim krojem.

Idealnym wyborem będą również cienkie materiały z lejącą się formą. Tego typu struktura materiału zapobiega tworzeniu się stelaża na wysokości ramion, co z pewnością dodaje figurze lekkości.

Osoby z taką figurą powinny uważać na modne poduszki, rozszerzane rękawy, czy dużą ilość aplikacji na wysokości klatki piersiowej i ramion.

Nie tylko fason bluzki ma znaczenie

Warto pamiętać, że nikt nie każe całkowicie rezygnować z ulubionych krojów tylko dlatego, że ma się szerokie ramiona. W końcu w ubraniu chodzi przede wszystkim o komfort i własne samopoczucie. Jeśli wolisz bluzki w stylu oversize, kluczem do udanej stylizacji będzie zachowanie odpowiednich proporcji w reszcie ubioru. Często stosowanym trikiem jest łączenie szerokich, oversizowych gór z obcisłym, przylegającym do ciała dołem (np. z rurkami, czy ołówkową spódnicą). Zastosowanie tego triku to gwarancja pokazania figury, a nie całkowitego zakrycia się warstwami materiału. Wybór na rynku modowym jest tak duży, że fason bluzki, spodni, czy spódnicy może być traktowany jedynie jako narzędzie do budowania upragnionych proporcji, a nie zamykanie się w sztywnych ramach.

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