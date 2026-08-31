Bordowy powraca do mody w wielkim stylu. Ten kolor ożywi każdą stylizację

Ten intrygujący kolor przestał być zarezerwowany dla krzykliwych zestawień, powracając dziś na salony jako niezwykle uniwersalny element garderoby.

Nie musisz od razu stawiać na mocny total look. Czasem drobny detal wystarczy, by strój nabrał wyrazistości i wpisał się w aktualne trendy.

Omawiany odcień świetnie odnajduje się w casualowych oraz wyjściowych stylizacjach, co pozwala na bezproblemowe włączenie go do ulubionych zestawów.

Osobom unikającym jaskrawych barw polecamy przetestowanie tego trendu w postaci subtelnych dodatków. Odświeży to wizerunek bez konieczności kupowania nowych ubrań na siłę.

13

Decydując się na modny odcień, wcale nie musisz ubierać się w niego od stóp do głów. Obecnie króluje tendencja do traktowania wyrazistych barw jako intrygujących detali, które potrafią przełamać monotonię najbardziej podstawowego stroju.

Bordowy wraca do szaf jako modowy hit

Szczególną popularność zyskuje teraz kolor bordowy. Choć głębokie czerwienie zwykle przywołują na myśl jesienne miesiące, w rzeczywistości rewelacyjnie sprawdzają się o każdej porze roku, nadając ubiorowi klasy.

Jeśli nie planujesz rewolucji w swojej szafie, możesz postawić na bordową torebkę, buty czy miękki sweter. Ten szlachetny odcień tworzy zgrany duet z klasyczną czernią, eleganckim granatem, a także jasnymi beżami i szarościami.

Nowa odsłona znanego koloru na wybiegach i ulicach

Zjawisko powrotu starych trendów jest w modzie powszechne. Barwy niegdyś przypisane do ekskluzywnych pokazów lub ekstrawaganckich kreacji, obecnie wracają jako bardzo noszalne rozwiązania. Kreatorzy wizerunku oraz marki odzieżowe proponują ten kolor w sposób otwarty na różnorodne interpretacje.

Jak nosić bordowy, gdy nie lubisz krzykliwych stylizacji?

Kobiety unikające wyrazistych barw mogą zacząć od niewielkich akcentów. Elegancka apaszka, gustowny pasek czy lakierowana torebka w bordowym kolorze skutecznie podkręcą charakter stroju, nie przytłaczając jednocześnie całości.

Modnym rozwiązaniem jest także łączenie pokrewnych tonacji. Zestawienie ciemnego bordo z pudrowym różem albo klasyczną, soczystą czerwienią gwarantuje niebanalny i nowoczesny efekt wizualny.

Kluczem do sukcesu jest dopasowanie nowości do własnych upodobań. Pamiętaj, że trendy powinny służyć za inspirację, a nie zmuszać do nietrafionych zakupów, które ostatecznie wylądują na dnie szafy.

Zobacz też: Te spodnie wracają do łask. Warto zajrzeć na dno szafy przed zakupami. Są idealne na chłodniejsze wieczory