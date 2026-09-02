Gdy pielęgnacja zamienia się w wyjątkowe doznanie dla zmysłów. Rituals prezentuje limitowaną kolekcję Uukumwe

O kolekcji Uukumwe

Kolekcja Uukumwe została stworzona, by inspirować i zachęcać do dbania o relacje, zaangażowania w lokalne społeczności oraz codzienny wellbeing. Receptury produktów bazują na odpowiedzialnie pozyskiwanych namibijskich składnikach aktywnych, takich jak olej marula, mirra (omumbiri) oraz glince ochrowej. Kompozycje zapachowe wzbogacono otulającymi przyprawami, które wprowadzają kojący zapach do codziennej pielęgnacji.

Koncepcja i oprawa wizualna linii powstały we współpracy z namibijskimi twórcami - artystką Tuli Mekondjo oraz zespołem Shishani. Dzieło autorstwa Tuli Mekondjo zostało wykorzystane w projekcie limitowanej apaszki będącej częścią kolekcji, z kolei Shishani współtworzyli warstwę koncepcyjną i estetyczną kampanii. Motywem przewodnim kolekcji jest drzewo marula, symbolizujące tradycję spotkań, budowanie relacji i wzajemną troskę.

„Stworzona we współpracy z namibijskimi artystami kolekcja Uukumwe odzwierciedla budowanie poczucia przynależności, wspólnoty i troski. Na jej wyjątkowości wpływają również unikalne połączenie składników, bogate receptury oraz otulający zapach, a wyraziste opakowania stanowią hołd dla dziedzictwa Namibii. Dzięki kolekcji Uukumwe dbanie o dobrostan staje się doświadczeniem przeżywanym razem.” - Lot van Rij, Executive Director Innovation & Product Life Cycle Management w Rituals

Wprowadzeniu linii towarzyszą również działania społecznie zaangażowane. W ramach inicjatywy Profit Pledge Rituals przeznacza 10% zysku netto na wsparcie organizacji charytatywnych, takich jak Tiny Miracles, War Child czy Super Chill, działających na rzecz dzieci, rodzin i lokalnych społeczności na całym świecie.

Główne produkty z kolekcji:

Pianka pod prysznic w żelu (200 ml) – pianka pod prysznic o żelowej konsystencji, która pod wpływem wody zmienia się w gęstą, jedwabistą pianę pozostawiając skórę miękką i nawilżoną. Zawiera olej marula, olej z baobabu oraz Pentavitin, a jej formuła składa się w 90% ze składników pochodzenia naturalnego.

Peeling do ciała (220 g) – rozgrzewający peeling do ciała na bazie glinki mineralnej i

naturalnych drobin z baobabu. Oczyszcza i wygładza skórę, zapewniając delikatny efekt rozgrzewający. Wzbogacony olejami marula i baobabu. Formuła w 93% pochodzenia naturalnego.

Nawilżający 2-fazowy olejek do ciała (180 ml) – dwufazowy, lekki olejek do ciała łączący nawilżenie z odżywczymi właściwościami olejów marula, baobabu i shea. Szybko się wchłania, nie pozostawiając tłustej warstwy na skórze. Formuła w 93% pochodzenia naturalnego.

All-Over Fragrance Mist (100 ml) – bezalkoholowa mgiełka do ciała i włosów na bazie wody. Zawiera betainę, olej marula i olej z baobabu, pozostawiając na skórze i włosach delikatny, charakterystyczny dla tej kolekcji, ciepły i drzewny zapach.

All-Over Glow Balm (9 g) – wielofunkcyjny balsam rozświetlający do twarzy, ust i ciała w formie sztyftu, który nadaje skórze ciepły, złocisty odcień. Formuła składająca się w 98% ze składników pochodzenia naturalnego, zawiera olej marula i masło shea pozostawiając skórę miękką i rozświetlona.

Patyczki zapachowe (400 ml) – zaprojektowane z myślą o tworzeniu ciepłej i przytulnej atmosfery w domu. Otulają pomieszczenie nutami maruli, namibijskiej mirry, goździków i cynamonu, zapewniając utrzymanie się zapachu nawet do 5 miesięcy.

Autor: Rituals/ Materiały prasowe

Autor: Rituals/ Materiały prasowe