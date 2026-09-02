To Twój must have na jesień 2026. Korektor, który przykryje sińce i zaczerwienienia pozostawiając skórę idealnie gładką. Przespana noc nawet po imprezie

Skóra pod oczami jest niezwykle ważna dla naszego wyglądu. Zasinienia i wory pod oczami sprawiają, że wyglądamy starzej i sprawiamy wrażenie chorych. W makijażu korektor pod oczy to bez wątpienia jeden z najważniejszych kosmetyków bez, którego nie ma pełnego makeupu.

Dobrze dobrany korektor potrafi optycznie odświeżyć spojrzenie, sprawiając, że twarz wygląda na bardziej wypoczętą i promienną. Wiele formuł zawiera również składniki pielęgnacyjne, takie jak kwas hialuronowy, witaminy czy peptydy, które nawilżają, odżywiają i pomagają zredukować drobne zmarszczki, oferując tym samym korzyści zarówno makijażowe, jak i pielęgnacyjne.

Kluczem do perfekcyjnej aplikacji korektora jest odpowiednie przygotowanie skóry i technika. Zawsze warto nałożyć krem pod oczy, aby nawilżyć i wygładzić skórę, co zapobiegnie zbieraniu się produktu w załamaniach. Korektor można aplikować w niewielkich ilościach – punktowo na cienie, a następnie delikatnie wklepać opuszkami palców, małą gąbeczką lub pędzlem. Ważne jest, aby nie rozcierać produktu, lecz wklepywać go, aby nie naruszyć wcześniej nałożonego podkładu i zapewnić równomierne krycie. Dla lepszego efektu rozświetlenia, można nałożyć jaśniejszy odcień korektora w wewnętrznym kąciku oka oraz na łuku brwiowym.

Korektor Benefit Cosmetics The POREfessional

Przedstawiamy korektor The POREfessional, wszechstronny kosmetyk zaprojektowany, by perfekcyjnie maskować wszelkie niedoskonałości cery. Ten innowacyjny produkt nie tylko skutecznie ukrywa mankamenty i optycznie wygładza skórę, ale również intensywnie nawilża ją dzięki zawartości kwasu hialuronowego. Jego formuła zapewnia długotrwałe działanie – aż do 24 godzin – jednocześnie dbając o to, by pory pozostały czyste i niezatkane. Charakteryzujący się niezwykle lekką konsystencją, korektor POREfessional wyróżnia się składem, w którym aż 76% to składniki pielęgnacyjne, gwarantujące doskonałe krycie przy jednoczesnej trosce o skórę. Aby osiągnąć pożądany efekt, wystarczy nanieść niewielką ilość produktu punktowo, a następnie delikatnie wtopić go w skórę. Można go wykorzystać do zatuszowania niedoskonałości, rozjaśnienia cieni pod oczami, neutralizacji zaczerwienień, a nawet do precyzyjnego konturowania twarzy, co czyni go prawdziwie uniwersalnym narzędziem w makijażu.

Wielofunkcyjny korektor dający trwałe, pełne krycie.

24-godzinne wygładzenie i nawilżenie.

Formuła oparta w 76% na składnikach odżywczych, w tym kwasie hialuronowym.

Wodoodporny, oporny na ścieranie

Autor: Benefit/ Materiały prasowe

Autor: Benefit/ Materiały prasowe