Znany sklep z ciuchami świętuje 145-lecie!

W 2026 roku Breuninger obchodzi 145-lecie swojej działalności. Jubileusz marka świętuje wyjątkową globalną kampanią „145 Years of Beautiful Things in Life”, której bohaterami są przedstawiciele świata mody, sztuki i kultury. Wśród nich znalazła się Kasia Struss – polska modelka o międzynarodowej karierze, która od lat obserwuje modę od środka. Kasię Struss i Breuninger łączy przekonanie, że wartość mody nie wynika wyłącznie z sezonowej popularności, ale z jakości, kunsztu i możliwości włączenia wybranych rzeczy do własnego stylu.

„Breuninger to marka z bogatą historią, będąca symbolem jakości, selektywności i ponadczasowego stylu, dlatego czuję się zaszczycona, że to właśnie ja zostałam wybrana do jubileuszowej kampanii. To dla mnie ogromna przyjemność być częścią tego wyjątkowego projektu i reprezentować świat mody, jednocześnie wnosząc do niego swój własny, polski akcent” – mówi.

SELEKCJA NAJWAŻNIEJSZYCH TRENDÓW NA SEZON AW 2026

Pełna kontrastów, swobodnie łącząca klasykę z nowoczesnością i czerpiąca z różnych estetyk, moda na sezon jesień-zima 2026 nie daje się zamknąć w jednej definicji. Projektanci sięgają po dobrze znane kody, ale układają je na nowo: sielskie boho nabiera szlachetniejszego charakteru, miękkie krawiectwo zyskuje kobiecą lekkość, a wyraziste okrycia wierzchnie przejmują rolę głównego bohatera stylizacji. Zamsz, paisley i animal print pojawiają się w nowych odsłonach. Z kolei skóra, futro i mocne akcesoria dodają sylwetkom charakteru, a o ich współczesnym wyrazie decyduje przede wszystkim sposób zestawiania pozornie odległych elementów.

W tak wielowątkowym sezonie szczególnego znaczenia nabiera umiejętność selekcji. BREUNINGER.COM przygląda się kolekcjom AW 2026 z perspektywy kuratora, koncentrując się na kierunkach, które najlepiej oddają charakter nadchodzącej jesieni. Bohemian Country, Ladylike Ease, Statement Outerwear oraz Layering & Texture – to cztery ultramodne odsłony sezonu, które najpierw zawładnęły wybiegami światowych Fashion Weeków, a teraz mają szansę na dobre zadomowić się w szafach (nie tylko) miłośniczek mody.

TRENDY TO DOPIERO POCZĄTEK

Wybrane trendy to punkt wyjścia do dalszej interpretacji - o tym, jak przełożyć je do codziennej garderoby, mówi Alicja Werniewicz, Fashion Expert Breuninger w Polsce. Jej perspektywa jest prosta: moda może być aspiracyjna, ale powinna przede wszystkim odpowiadać na realne potrzeby - zmienną pogodę, różne okazje i indywidualny styl. „Niezależnie od sezonu szczególnie ważne jest świadome łączenie faktur, warstw i proporcji. To właśnie sposób, w jaki zestawiamy ze sobą poszczególne elementy, decyduje o charakterze całej sylwetki - dlatego nie chodzi o to, żeby odtworzyć trend od stóp do głów, ale wybrać jeden czy dwa elementy, które dobrze pracują z tym, co już mamy w szafie. Sezonowe trendy warto traktować jako inspirację do własnych zestawień, a nie gotową receptę na kompletny look.” – podkreśla Alicja Werniewicz.

Bohemian Country otwiera sezon zmysłowym powrotem do natury: paisley, zamsz, frędzle, crochet i animal print tworzą współczesną wersję boho, w której kluczową rolę odgrywają szlachetne materiały i jesienna paleta brązów, camelu oraz khaki. „W tej odsłonie boho spotykają się bardzo różne podejścia do tej estetyki. Chloé pokazuje jej romantyczną, zmysłową stronę, Etro idzie w kierunku ekstrawagancji, mocno eksponując animal print, a Burberry dodaje jej bardziej brytyjskiego charakteru, sięgając po kratę i warstwowe looki. W efekcie ta sama inspiracja może prowadzić do zupełnie różnych stylizacji” – zauważa Alicja Werniewicz.

Z kolei Ladylike Ease bierze na warsztat klasyczne kody kobiecej garderoby i nadaje im bardziej swobodny charakter. Miękkie dzianiny, długości midi i dopracowane fasony zyskują nieco bardziej ekstrawagancki kontrapunkt - futro. Od efektownych okryć po puchate torebki i buty, materiał ten pojawia się w sezonie AW 2026 w znacznie szerszym spektrum niż dotąd, stając się detalem o niemal biżuteryjnej funkcji.

„W selekcji Breuninger Statement Outerwear to jeden z tych trendów, w których sama forma mówi bardzo dużo. Max Mara buduje efekt poprzez perfekcyjne proporcje i szlachetność płaszcza, Burberry wykorzystuje siłę trencza, a Nour Hammour pokazuje, jak mocno może wybrzmieć skóra. W tym sezonie okrycie wierzchnie nie musi być tłem dla stylizacji - może być jej najbardziej charakterystycznym elementem” – przekonuje Alicja Werniewicz.

Praktycznym dopełnieniem sezonowej selekcji Breuninger jest Layering & Texture - kierunek, który pokazuje, jak wiele można wydobyć z dobrze skomponowanej garderoby. Zestawianie warstw, długości i faktur pozwala budować sylwetkę bez dokładania do niej kolejnych oczywistych elementów. „Najciekawsze stylizacje często powstają wtedy, kiedy rzeczy zaczynają pełnić więcej niż jedną funkcję. Acne Studios i Darkpark grają warstwami w sposób

bardziej nonszalancki, podczas gdy Victoria Beckham czy Toteme pokazują, jak dużo można osiągnąć samą zmianą proporcji i rytmu sylwetki. To właśnie takie podejście sprawia, że garderoba staje się bardziej elastyczna, a rzeczy, które już mamy, zyskują nowe możliwości” - dodaje Alicja Werniewicz.

Ostatecznie właśnie na tym polega rola dobrego kuratora – nie narzucać jednej wizji, lecz wiedzieć, co warto pokazać i jak zestawić ze sobą pozornie odległe elementy. W przypadku Breuninger ta zasada działa od 145 lat: starannie wybrane kierunki sezonu nie zamykają możliwości, lecz otwierają przestrzeń do własnego spojrzenia na modę.

Autor: Breuninger/ Materiały prasowe

Autor: Breuninger/ Materiały prasowe

Autor: Breuninger/ Materiały prasowe