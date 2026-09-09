Perfumy do włosów. Zapachy, które zostają na dłużej

Jednym z najlepszych sposobów na dłuższą trwałość perfum jest… rozpylanie ich na włosach. To one, a nie skóra, są lepszym nośnikiem molekuł zapachowych. Klasyczne perfumy mogą przesuszać pasma, dlatego warto sięgnąć po zapachy o formułach stworzonych specjalnie z myślą o włosach.

Kolekcja Neboa Hair Perfume to siedem wyjątkowych kompozycji zapachowych do włosów o lekkich recepturach, opartych na naturalnych składnikach, które nie obciążają pasm. Szeroka gama aromatów - od świeżych, cytrusowych, przez lekkie, morskie, aż do otulająco - zmysłowych pozwala na dopasowanie perfum do pory dnia, nastroju czy okazji. To także możliwość kreowania własnego niepowtarzalnego zapachu poprzez warstwową aplikację perfum i dowolne łączenie kompozycji.

Neboa Hair Perfume aplikuje się zarówno na wilgotne, jak i suche włosy, omijając nasadę pasm. Ich kolorowe, poręczne flakony zmieszczą się w każdej kosmetyczce lub torebce, aby sięgać po nie także w ciągu dnia, gdy fryzura potrzebuje odświeżenia.

Sea Serenity - kremowy komfort

Sea Serenity to kompozycja o nutach kremowego jaśminu sambac, zmysłowej tuberozy, słodkiej tonki i mlecznego, aromatycznego migdału - perfumy inspirowane morzem w spokojny, bezwietrzny dzień. Oprócz warstwy zapachowej, w formule Sea Serenity znajdziemy pielęgnacyjny dream team składników: ekstrakt z siemienia lnianego działa nawilżająco i wygładzająco, zmiękczając pasma, a ekstrakt z żeń-szenia odświeża fryzurę.

Pure Bloom - kwiatowa lekkość

Ciepło białych kwiatów - jaśminu i tuberozy - spotyka tu rześkie nuty bergamotki i słodycz wanilii. Pure Bloom to perfumy, które pachną, jak włosy „na słońcu". Formułę wzbogacono o naturalne składniki pielęgnacyjne: ekstrakt z kwiatów dzikiej róży przywraca pasmom blask, ekstrakt z nasion lnu wygładza i nawilża, a camu camu neutralizuje wolne rodniki, chroniąc włosy przed czynnikami zewnętrznymi.

Cotton Cloud- chmurkowa czystość

Porcja spokoju, weekendowego luzu i niezobowiązującej przytulności. Ciepła i czysta jak świeże pranie - tak pachnie Cotton Cloud, z nutami drzewa sandałowego, wanilii i kwiatu bawełny. To subtelny zapach z kategorii skin care fragrance. W formule znajdziemy też dawkę substancji odżywczych: duet oleju kokosowego i ekstraktu z nasion lnu nawilża, zmiękcza i wygładza, ułatwiając rozczesywanie, a olej z awokado nawilża, wygładza i pokrywa włosy niewidoczną warstwą, zapobiegając ich puszeniu i zwiększając elastyczność.

Citrus Aura - nowa energia

Pobudza i orzeźwia mocniej niż podwójne espresso - tak działa ta cytrusowo-zielona kompozycja, łącząca mandarynkę, limonkę, aromatyczną bazylię i tonizującą zieloną herbatę. Idealna na poranek albo na popołudniowy spadek energii. Citrus Aura to jednak nie tylko zapach - to również olej kokosowy, który wspomaga rozczesywanie i wygładza pasma, antyoksydacyjny ekstrakt z camu camu chroniący przed promieniowaniem oraz fermentowany ekstrakt z yerba santa przywracający blask.

Sensual Essence - zmysłowe ciepło

Aromatyczny cedr, zmysłowe piżmo i ciepła, egzotyczna plumeria składają się na Sensual Essence - intensywne i trwałe perfumy, które przywodzą na myśl niezapomniane wakacje w tropikach, idealne na wieczorną randkę. Za pielęgnację odpowiadają tu naturalne substancje kondycjonujące: nawilżający ekstrakt z liści bambusa poprawia elastyczność pasm, ekstrakt z yerba santa dodaje lśnienia, a camu camu chroni włosy przed stresem oksydacyjnym i je odświeża.

Sweet Grace - radosna słodycz

Deser bez kalorii, przyjemność bez ograniczeń - Sweet Grace to gourmandowe połączenie praliny, tropikalnego orzecha kokosowego i słodkiej, soczystej gruszki, stworzone z myślą o perfumowych łasuchach. „Apetyczny" zapach idzie w parze z pielęgnacją: ekstrakt z owoców baobabu zmiękcza i odżywia pasma, a ekstrakt z kwiatów dzikiej róży dodaje im blasku, pozostawiając lśniące wykończenie.

Silky Nude - pudrowo-zamszowa elegancja

Cichy luksus w płynie. Silky Nude, jedna z najbardziej klasycznych kompozycji z kolekcji Neboa, łączy aromatyczną paczulę, zamszowy irys i słodką pralinę w pudrowo-szyprowym akordzie z nutą słodyczy. Pielęgnacyjnie wspierają go: ekstrakt z drzewa sandałowego, który zmiękcza kosmyki i je ujarzmia, odżywczy ekstrakt z owoców baobabu dodający blasku, oraz olej babassu wygładzający ich powierzchnię.

Autor: Neboa/ Materiały prasowe