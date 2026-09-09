Perfumy do włosów. Zapachy, które zostają na dłużej

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-09-09 13:11

Włosy pamiętają zapach dłużej niż skóra. Wystarczy ruch głową, muśnięcie dłonią czy delikatny podmuch wiatru, by poczuć unoszące się nuty zapachowe. Nowa kolekcja perfum do włosów od Neboa to aż siedem kompozycji, z których każda nada pasmom piękny zapach. Można także dzięki nim stworzyć swój własny signature scent, łącząc ulubione aromaty ze sobą lub aplikując je warstwowo.

Neboa
Autor: Neboa/ Materiały prasowe

Jednym z najlepszych sposobów na dłuższą trwałość perfum jest… rozpylanie ich na włosach. To one, a nie skóra, są lepszym nośnikiem molekuł zapachowych. Klasyczne perfumy mogą przesuszać pasma, dlatego warto sięgnąć po zapachy o formułach stworzonych specjalnie z myślą o włosach.

Kolekcja Neboa Hair Perfume to siedem wyjątkowych kompozycji zapachowych do włosów o lekkich recepturach, opartych na naturalnych składnikach, które nie obciążają pasm. Szeroka gama aromatów - od świeżych, cytrusowych, przez lekkie, morskie, aż do otulająco - zmysłowych pozwala na dopasowanie perfum do pory dnia, nastroju czy okazji. To także możliwość kreowania własnego niepowtarzalnego zapachu poprzez warstwową aplikację perfum i dowolne łączenie kompozycji.

Neboa Hair Perfume aplikuje się zarówno na wilgotne, jak i suche włosy, omijając nasadę pasm. Ich kolorowe, poręczne flakony zmieszczą się w każdej kosmetyczce lub torebce, aby sięgać po nie także w ciągu dnia, gdy fryzura potrzebuje odświeżenia.

Sea Serenity - kremowy komfort

Sea Serenity to kompozycja o nutach kremowego jaśminu sambac, zmysłowej tuberozy, słodkiej tonki i mlecznego, aromatycznego migdału - perfumy inspirowane morzem w spokojny, bezwietrzny dzień. Oprócz warstwy zapachowej, w formule Sea Serenity znajdziemy pielęgnacyjny dream team składników: ekstrakt z siemienia lnianego działa nawilżająco i wygładzająco, zmiękczając pasma, a ekstrakt z żeń-szenia odświeża fryzurę.

Pure Bloom - kwiatowa lekkość

Ciepło białych kwiatów - jaśminu i tuberozy - spotyka tu rześkie nuty bergamotki i słodycz wanilii. Pure Bloom to perfumy, które pachną, jak włosy „na słońcu". Formułę wzbogacono o naturalne składniki pielęgnacyjne: ekstrakt z kwiatów dzikiej róży przywraca pasmom blask, ekstrakt z nasion lnu wygładza i nawilża, a camu camu neutralizuje wolne rodniki, chroniąc włosy przed czynnikami zewnętrznymi.

Cotton Cloud- chmurkowa czystość

Porcja spokoju, weekendowego luzu i niezobowiązującej przytulności. Ciepła i czysta jak świeże pranie - tak pachnie Cotton Cloud, z nutami drzewa sandałowego, wanilii i kwiatu bawełny. To subtelny zapach z kategorii skin care fragrance. W formule znajdziemy też dawkę substancji odżywczych: duet oleju kokosowego i ekstraktu z nasion lnu nawilża, zmiękcza i wygładza, ułatwiając rozczesywanie, a olej z awokado nawilża, wygładza i pokrywa włosy niewidoczną warstwą, zapobiegając ich puszeniu i zwiększając elastyczność.

Citrus Aura - nowa energia

Pobudza i orzeźwia mocniej niż podwójne espresso - tak działa ta cytrusowo-zielona kompozycja, łącząca mandarynkę, limonkę, aromatyczną bazylię i tonizującą zieloną herbatę. Idealna na poranek albo na popołudniowy spadek energii. Citrus Aura to jednak nie tylko zapach - to również olej kokosowy, który wspomaga rozczesywanie i wygładza pasma, antyoksydacyjny ekstrakt z camu camu chroniący przed promieniowaniem oraz fermentowany ekstrakt z yerba santa przywracający blask.

Sensual Essence - zmysłowe ciepło

Aromatyczny cedr, zmysłowe piżmo i ciepła, egzotyczna plumeria składają się na Sensual Essence - intensywne i trwałe perfumy, które przywodzą na myśl niezapomniane wakacje w tropikach, idealne na wieczorną randkę. Za pielęgnację odpowiadają tu naturalne substancje kondycjonujące: nawilżający ekstrakt z liści bambusa poprawia elastyczność pasm, ekstrakt z yerba santa dodaje lśnienia, a camu camu chroni włosy przed stresem oksydacyjnym i je odświeża.

Sweet Grace - radosna słodycz

Deser bez kalorii, przyjemność bez ograniczeń - Sweet Grace to gourmandowe połączenie praliny, tropikalnego orzecha kokosowego i słodkiej, soczystej gruszki, stworzone z myślą o perfumowych łasuchach. „Apetyczny" zapach idzie w parze z pielęgnacją: ekstrakt z owoców baobabu zmiękcza i odżywia pasma, a ekstrakt z kwiatów dzikiej róży dodaje im blasku, pozostawiając lśniące wykończenie.

Silky Nude - pudrowo-zamszowa elegancja

Cichy luksus w płynie. Silky Nude, jedna z najbardziej klasycznych kompozycji z kolekcji Neboa, łączy aromatyczną paczulę, zamszowy irys i słodką pralinę w pudrowo-szyprowym akordzie z nutą słodyczy. Pielęgnacyjnie wspierają go: ekstrakt z drzewa sandałowego, który zmiękcza kosmyki i je ujarzmia, odżywczy ekstrakt z owoców baobabu dodający blasku, oraz olej babassu wygładzający ich powierzchnię.

Neboa
Autor: Neboa/ Materiały prasowe
Neboa
Autor: Neboa/ Materiały prasowe
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