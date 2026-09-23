Włosy pod specjalną ochroną. Jak światło LED może wspierać Twoje kosmyki?

Rozczesuje, wzmacnia, regeneruje

Dzięki terapii światłem LED nowa szczotka FLIP™ plus LED Detangling Hairbrush pomaga ograniczać łamliwość włosów, koi skórę głowy i rewitalizuje mieszki włosowe. Podczas gdy tradycyjne szczotki jedynie rozplątują pasma, nowy model łączy łatwe rozczesywanie z aktywną regeneracją, przywracaniem równowagi oraz wzmacnianiem. Wszystko w jednym kroku i natychmiast.

Delikatna dla włosów i skóry

Szczotka FLIP™ plus LED Detangling Hairbrush została zaprojektowana z myślą o jednoczesnym delikatnym rozczesywaniu włosów, przywracaniu równowagi skórze głowy oraz wspieraniu naturalnego cyklu wzrostu włosów. Wszystko za sprawą aż 76 diod LED emitujących światło czerwone, NIR, niebieskie i zielone.

Wyjątkowe, płaskie “włókna” DualFlex™ zostały zaprojektowane tak, aby zapewniać komfort podczas rozczesywania. Wykonane z TPEE (materiał, który łączy w sobie elastyczność i sprężystość gumy z wytrzymałością tworzywa sztucznego) płynnie suną po wszystkich typach włosów – od cienkich i prostych po gęste i kręcone – pozostawiając je gładkie i dokładnie rozczesane.

Bez szarpania, bez ciągnięcia, bez bólu.

FLIP™ plus LED Detangling Hairbrush to pierwsza na świecie szczotka do włosów wykorzystująca technologię LED.

Trzy długości fal, trzy rozwiązania

Światło NIR + czerwone – wzmacnia osłabione włosy, stymulując głębsze warstwy skóry głowy i wspierając zdrowie mieszków włosowych. Sprzyja wzrostowi mocniejszych, bardziej odpornych pasm.

Światło niebieskie – równoważy i koi skórę głowy, pomaga w regulacji przetłuszczania oraz redukuje łuszczenie. Przywraca zdrowe środowisko skóry głowy, stanowiące idealną bazę dla silniejszych włosów.

Światło zielone – pobudza mikrokrążenie i transport składników odżywczych do mieszków włosowych, odżywiając i rewitalizując cebulki, co sprzyja wzrostowi zdrowych i gęstszych włosów.

Autor: FOREO/ Materiały prasowe