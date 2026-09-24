Niezapomniane prezenty na Dzień Chłopaka: Jak sprawić mu radość?

Co roku, gdy zbliża się Dzień Chłopaka, wiele z nas staje przed tym samym dylematem: jaki prezent będzie idealny, by sprawić mu prawdziwą radość i pokazać, jak bardzo jest dla nas ważny? Niezależnie od tego, czy Twój chłopak jest miłośnikiem nowych technologii, zapalonym sportowcem, domatorem czy poszukiwaczem przygód, wybór odpowiedniego upominku może być wyzwaniem. Kluczem do sukcesu jest połączenie jego pasji z Twoją kreatywnością i odrobiną serca. W naszym przewodniku znajdziesz mnóstwo inspiracji, które pomogą Ci wybrać prezent, który na długo zapadnie mu w pamięć.

Nie nic bardziej romantycznego i eterycznego perfum. Są one niewidzianym dodatkiem do naszej osoby oraz podkreśleniem osobowości. Zapach przywodzą na myśl wspomnienia i aktywują dobre skojarzenia. Męskie zapachy często mają unikalne aromaty, obok których ciężko jest przejść obojętnie. Przygotowaliśmy dla Ciebie zestawienie najpiękniejszych kompozycji zapachów dla panów na jesień i zimę. Już 30 września obchodzimy Dzień Chłopaka, zainspiruj się pomysłami na zapachy z Sephory.

Prezenty z Sephory na Dzień Chłopaka

LOEWE 7 EDT

Zapach inspirowany najdalszymi zakątkami kosmosu, dający poczucie wiecznej tajemnicy. Oryginalna i intensywna woda toaletowa LOEWE 7 składa się z siedmiu składników, w tym kadzidła, jagód czerwonej papryki i czerwonego jabłka.

Autor: Sephora/ Materiały prasowe

TOM FORD Noir Extreme - Woda perfumowana

Przesiąknięty bursztynem, drzewny zapach Noir Extreme eksploatuje wyrafinowane i uwodzicielskie nuty Noir do ich zapachowych granic. Każdy aspekt kompozycji jest zintensyfikowany, aby uchwycić całość męskiej, nieskazitelnej zewnętrznej ekspresji i jego ponętną wewnętrzną naturę.

Autor: Tom Ford/ Materiały prasowe

CAROLINA HERRERA Bad Boy Le Parfum - Woda perfumowana

Carolina Herrera BAD BOY Le Parfum to wariacja na temat kultowego zapachu BAD BOY. Tym razem z nową, elektryzującą formułą, odważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. To perfumy męskie, skórzane roztaczające zapach brawurowy, autentyczny i tajemniczy, który udowadnia, że zasady są po to, by je łamać. Zaskakująco miesza zapach konopi i skóry.

Autor: Sephora/ Materiały prasowe

Odkryj "Men Box!" od Sephora Polska

Sephora Polska wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wszystkich poszukujących idealnego prezentu dla mężczyzn, ogłaszając ekscytującą promocję "Men Box!". To doskonała okazja, by sprawić radość swojemu partnerowi, przyjacielowi czy bliskiej osobie, obdarowując go zestawem luksusowych produktów do pielęgnacji i zapachów.

Jak zdobyć swój "Men Box!"? To proste!

Aby stać się posiadaczem ekskluzywnego "Men Box!", wystarczy dokonać zakupu produktów z kategorii "Mężczyzna" w perfumeriach Sephora, na stronie sephora.pl lub w aplikacji, za minimalną kwotę 499 zł. Nie zapomnij użyć kodu MENBOX podczas finalizowania zamówienia, aby Twój prezent został dodany! To idealna szansa, by uzupełnić zapasy ulubionych kosmetyków lub odkryć nowe, intrygujące zapachy.

Co kryje się w "Men Box!"?

"Men Box!" to starannie wyselekcjonowany zestaw produktów, które z pewnością zadowolą każdego mężczyznę ceniącego sobie wysoką jakość i skuteczną pielęgnację. W środku możesz spodziewać się miniaturowych wersji lub próbek prestiżowych marek z segmentu męskiej pielęgnacji i perfum. Od świeżych, energetyzujących zapachów, przez zaawansowane kosmetyki do twarzy, aż po produkty do pielęgnacji ciała – "Men Box!" to prawdziwa gratka dla każdego dżentelmena.