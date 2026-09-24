Od „cloud skin” po Cherry Cola Lips. Jakie trendy rządzą teraz w makijażu?

Jednym z trendów mocno obecnych w najnowszym katalogu Hebe jest makijaż inspirowany K-beauty. Jego podstawą są lekkość, promienna cera i subtelne podkreślenie urody. Popularnością cieszą się podkłady typu cushion, rozświetlające formuły oraz kosmetyki, które coraz częściej łączą makijaż z właściwościami pielęgnacyjnymi.

Naturalność nie oznacza jednak nudy. Cloud skin łączy półmatowe wykończenie z delikatnym blaskiem, a sun-kissed skin i subtelne piegi pozwalają zachować efekt skóry muśniętej słońcem także po zakończeniu lata.

Autor: Claresa/ Materiały prasowe

W makijażu ust królują połysk i wyrazisty kolor. Wśród trendów obecnych w social mediach pojawiają się m.in. Cherry Cola Lips, czyli połączenie bordowej lub wiśniowej konturówki z odcieniami czerwieni i śliwki, oraz Lollipop Lips z mocniejszym kolorem na środku ust i delikatnie rozmytymi krawędziami.

Popularne pozostają również błyszczyki, olejki i tinty, które pozwalają uzyskać efekt pełniejszych, lśniących ust. Czasem wystarczy prosty trik – delikatne wyjście konturówką poza naturalną linię ust lub kropla błyszczyka na środku warg – aby optycznie dodać im objętości.

Autor: Laka/ Materiały prasowe

W makijażu oczu obok klasycznych brązów pojawiają się zarówno subtelne, jak i bardziej odważne propozycje. Espresso Make-up bazuje na głębokich kawowych odcieniach, podczas gdy kolorowe eyelinery i neonowe cienie zachęcają do eksperymentowania. Także w przypadku rzęs nie ma jednego kierunku – mocno podkreślone Doll Lashes cieszą się niemniejszą popularnością niż znacznie delikatniejszy trend Bare Lashes.

Najnowszy katalog Hebe „Trendy w makijażu” zbiera najważniejsze inspiracje ze świata beauty – od K-beauty i viralowych looków z mediów społecznościowych po praktyczne triki i tutoriale, które pomagają odtworzyć je krok po kroku.

Pokazuje też, że we współczesnym makijażu nie chodzi o wierne kopiowanie trendów, ale o wybieranie z nich tego, co najlepiej pasuje do nas samych.