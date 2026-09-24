Od „cloud skin” po Cherry Cola Lips. Jakie trendy rządzą teraz w makijażu?

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-09-24 12:48

Makijaż coraz rzadziej oznacza jeden określony sposób podkreślania urody. Jednego dnia wybieramy świeżą, naturalnie wyglądającą cerę, kolejnego mocniejszy kolor na ustach czy wyraziste oko. Media społecznościowe dostarczają nowych inspiracji niemal każdego dnia, ale współczesne podejście do makijażu opiera się przede wszystkim na swobodzie wyboru i dopasowaniu trendów do własnego stylu.

Uśmiechnięta kobieta w makijażu sun-kissed skin na tle palm. O trendach z katalogu Hebe przeczytasz na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI

Jednym z trendów mocno obecnych w najnowszym katalogu Hebe jest makijaż inspirowany K-beauty. Jego podstawą są lekkość, promienna cera i subtelne podkreślenie urody. Popularnością cieszą się podkłady typu cushion, rozświetlające formuły oraz kosmetyki, które coraz częściej łączą makijaż z właściwościami pielęgnacyjnymi.

Naturalność nie oznacza jednak nudy. Cloud skin łączy półmatowe wykończenie z delikatnym blaskiem, a sun-kissed skin i subtelne piegi pozwalają zachować efekt skóry muśniętej słońcem także po zakończeniu lata.

Claresa
Autor: Claresa/ Materiały prasowe

W makijażu ust królują połysk i wyrazisty kolor. Wśród trendów obecnych w social mediach pojawiają się m.in. Cherry Cola Lips, czyli połączenie bordowej lub wiśniowej konturówki z odcieniami czerwieni i śliwki, oraz Lollipop Lips z mocniejszym kolorem na środku ust i delikatnie rozmytymi krawędziami.

Popularne pozostają również błyszczyki, olejki i tinty, które pozwalają uzyskać efekt pełniejszych, lśniących ust. Czasem wystarczy prosty trik – delikatne wyjście konturówką poza naturalną linię ust lub kropla błyszczyka na środku warg – aby optycznie dodać im objętości.

Laka
Autor: Laka/ Materiały prasowe

W makijażu oczu obok klasycznych brązów pojawiają się zarówno subtelne, jak i bardziej odważne propozycje. Espresso Make-up bazuje na głębokich kawowych odcieniach, podczas gdy kolorowe eyelinery i neonowe cienie zachęcają do eksperymentowania. Także w przypadku rzęs nie ma jednego kierunku – mocno podkreślone Doll Lashes cieszą się niemniejszą popularnością niż znacznie delikatniejszy trend Bare Lashes.

Najnowszy katalog Hebe „Trendy w makijażu” zbiera najważniejsze inspiracje ze świata beauty – od K-beauty i viralowych looków z mediów społecznościowych po praktyczne triki i tutoriale, które pomagają odtworzyć je krok po kroku.

Pokazuje też, że we współczesnym makijażu nie chodzi o wierne kopiowanie trendów, ale o wybieranie z nich tego, co najlepiej pasuje do nas samych.

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