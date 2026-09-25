Rewolucja w makijażu oczu! Nowa technologia tuszu do rzęs, która zapewnia efekt WOW, a zmywa się w kilka sekund

Tusz do rzęs to absolutna podstawa makijażu. Nawet osoby, które na co dzień nie malują się, często podkreślają oczy właśnie przy pomocy maskary. To bardzo prosty sposób na optyczne powiększenie oka i sprawienie, że nasze spojrzenie będzie bardziej wyraziste i przyciągające uwagę.

Zalotne spojrzenie i spektakularnie długie rzęsy to marzenie wielu miłośników makijażu. Historia tuszu do rzęs sięga czasów antycznych. Już w starożytności, Egipcjanki do podkreślenia rzęs stosowały między innymi mieszaniny sadzy, oliwy i białka. W czasach nam bliższych pierwszy tusz do rzęs wypuścił na rynek Eugene Rimmel, który w 1860 roku wyprodukował kosmetyk oparty na sproszkowanym węglu i wodzie. Pierwsza prawdziwa maskara powstała w 1913 roku i została stworzona przez chemika T.L. Williamsa, który chcąc pomóc zdradzanej przez narzeczonego siostrze wymyślił produkt, który podkreśla spojrzenie.

Obecnie na rynku znajdziesz tusze do rzęs z różnymi szczoteczki. Do najpilniejszych należą:

w kształcie grzebienia - idealne do krótkich rzęs,

silikonowe o włoskach różnej długości - idealne do pokręcenia i wywinięcia rzęs,

w kształcie stożka - idealna do podkreślenia najmniejszych włosków,

klasyczna z włosia - dobrze pogrubia oraz podkreśla rzęsy.

Świat makijażu nadal się rozwija, a Ci, którzy myśleli, że już wszystko widzieli, bardzo się mylili. Rok 2026 to czas tubing maskara. To innowacyjny rodzaj tuszu do rzęs, który zamiast tradycyjnie pokrywać rzęsy pigmentem, tworzy wokół każdej rzęsy malutką, wodoodporną "tubkę" lub "rękaw". Dzięki specjalnej formule polimerów, tusz ten otacza rzęsę od nasady aż po same końce, pogrubiając ją i wydłużając. Po wyschnięciu te małe tubki są bardzo trwałe i odporne na rozmazywanie, kruszenie się czy spływanie pod wpływem wilgoci, potu czy łez. Co ciekawe, tubing mascara nie usuwa się tradycyjnie płynem do demakijażu, lecz zmywa się ciepłą wodą. Pod wpływem ciepła tubki delikatnie rozluźniają się i zsuwają z rzęs, często w całości, bez pozostawiania czarnych śladów pod oczami. Jest to ceniona opcja dla osób poszukujących długotrwałego makijażu rzęs, który jest jednocześnie łatwy do usunięcia bez tarcia i podrażnień.

Sephora doskonale wie czym są trendy i je rozumie. IT'S A STRETCH to rewolucyjny tusz do rzęs typu tubing, który wydłuża i pogrubia włoski.

SEPHORA COLLECTION IT'S A STRETCH to wyjątkowy tusz z formułą tubingową. Nie tylko zjawiskowo pogrubia i wydłuża rzęsy, ale też spektakularnie unosi je, otwierając Twoje oczy na 360 stopni. To gwarancja efektu WOW i pewności, że Twój makijaż będzie nieskazitelny przez całe 24 godziny, bez żadnych poprawek. Gotowa na spojrzenie, które podbije świat?