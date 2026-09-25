Ciao, KIKO Milano! Włoska marka beauty debiutuje na Notino w Polsce

KIKO Milano to marka zakorzeniona we włoskim dziedzictwie, znana z kolekcji odpowiadających na aktualne trendy oraz z wysokiej jakości produktów. W jej ofercie znajduje się szeroki wybór kosmetyków do makijażu i pielęgnacji oraz akcesoriów beauty. Produkty KIKO Milano powstały z myślą o inspirowaniu do wyrażania siebie, a także swobodnego, kreatywnego eksperymentowania z wyglądem.

Wprowadzenie KIKO Milano do oferty Notino wpisuje się w konsekwentnie realizowaną strategię firmy, której celem jest zapewnianie klientom dostępu do marek dobrze rozpoznawalnych, cenionych i aktywnie poszukiwanych. Tym samym Notino umacnia swoją pozycję wiodącego internetowego sprzedawcy kosmetyków i produktów zdrowotnych w Europie, oferującego ponad 1800 marek na 27 rynkach.

– Cieszymy się, że możemy powitać KIKO Milano w Notino w Polsce. Ta współpraca odzwierciedla nasze zaangażowanie w udostępnianie klientom najbardziej pożądanych marek beauty oraz w zwiększanie dostępności kosmetyków premium poprzez wygodne i płynne zakupy online – mówi Alexandra Išuninová, PR manager w Notino.

Bestsellery KIKO Milano dostępne na Notino

Oferta KIKO Milano dostępna na Notino obejmuje wyselekcjonowane bestsellery marki do makijażu ust, twarzy i oczu. Wśród dostępnych produktów znalazł się kultowy KIKO Milano 3D Hydra Lipgloss – błyszczyk zapewniający intensywny, lustrzany blask. Jego lekka, nietłusta konsystencja nawilża i wygładza usta, a wielowymiarowy połysk może utrzymywać się nawet do 10 godzin. Kosmetyk można stosować samodzielnie lub jako wykończenie z ulubioną pomadką.

Do makijażu twarzy marka proponuje m. in. KIKO Milano Full Coverage 2-In-1 Foundation & Concealer, który łączy funkcję podkładu i korektora punktowego. Płynna, silnie napigmentowana konsystencja zapewnia wysokie krycie, maskując cienie pod oczami, niedoskonałości i nierówny koloryt skóry.

Uzupełnieniem oferty jest KIKO Milano Glamour Multi Finish Eyeshadow Palette – paleta dziewięciu cieni stworzona z myślą zarówno o subtelnym makijażu dziennym, jak i wyrazistych stylizacjach wieczorowych. Połączenie wykończeń matowych, perłowych i brokatowych oraz miękkie, kremowe tekstury ułatwiają blendowanie kolorów i budowanie ich intensywności.

Autor: Kiko Milano/ Materiały prasowe