Jak się pozbyć łupieżu? Ten produkt może Ci pomóc

Przyczyn łupieżu jest wiele i rzadko działają pojedynczo. Grzyby Malassezia, stanowiące naturalny element mikrobiomu, w nadmiarze wpływają na podrażnienie, stany zapalne i większe złuszczanie się naskórka. Drożdżaki te żywią się lipidami z sebum, więc częściej na występowanie łupieżu skarżą się osoby z przetłuszczającą się skórą głowy. Pot po treningu, wilgotna czapka założona na niedosuszone włosy, suche powietrze z kaloryferów - to wszystko sprzyja namnażaniu drożdżaków. Do tego dochodzi kondycja całego organizmu: przewlekły stres, niedobory cynku i witamin z grupy B czy zaburzony sen osłabiają barierę ochronną skóry. Nie bez znaczenia jest też sama pielęgnacja - zbyt rzadkie mycie zostawia na skórze warstwę sebum i zanieczyszczeń, a zbyt agresywne detergenty czy zbyt częste mycie wysuszają skalp, wpędzając go w błędne koło nadprodukcji sebum. Skoro łupież ma tak wiele źródeł, żaden pojedynczy zabieg go nie rozwiąże - potrzebny jest szampon, który działa jednocześnie na kilku poziomach.

Większość szamponów przeciwłupieżowych stawia na jeden składnik. Tri.hee poszło o krok dalej. Formuła szamponu Anti Dandruff Care łączy aż pięć elementów: składnik przeciwłupieżowy, komponent złuszczający, regulator sebum, wsparcie mikrobiomu i kompleks ekstraktów trychologicznych. W praktyce oznacza to zaawansowany kompleks aktywny, tworzący system wspierający równowagę skalpu: redukcję łupieżu, regulację sebum, wsparcie mikrobiomu skóry głowy oraz jej ukojenie i przywrócenie równowagi. Za efekty odpowiadają sprawdzone aktywne składniki: Pirokton Olaminy, kwas salicylowy, cynk PCA, niacynamid i postbiotyk (lactobacillus ferment).

Aby wzmocnić działanie kosmetyku, warto pamiętać o kilku prostych zasadach: dokładnie spłukiwać szampon, suszyć skórę głowy suszarką po każdym myciu i nie zakładać czapki na wilgotną skórę głowy. To recepta na łupież, która naprawdę działa - nawet w najbardziej wymagającym, jesiennym sezonie.

Szampon został opracowany do codziennego stosowania, jego zbalansowana formuła jest bezpieczna do długofalowego używania, co daje osobom wysoce predysponowanym do wystąpienia łupieżu pewność, że ta przypadłość nigdy ich już nie zaskoczy. Najlepiej podczas kuracji rozszerzyć pielęgnację skóry głowy o regularne wykonywanie peelingu skóry głowy, najlepiej raz w tygodniu oraz codzienne nawilżanie i łagodzenie podrażnionej przez łuszczące się płaty skóry głowy. Tu sprawdzą się płyn-peeling Tri.hee oraz Serum z trehalozą i ektoiną.