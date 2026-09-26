Wsparcie leczenia i spersonalizowana pielęgnacja. Czego potrzebuje skóra trądzikowa jesienią?

Dermatolodzy wyjaśniają, że trądzik jest schorzeniem o podłożu zapalnym. Charakteryzuje go zespół dokuczliwych, a często także bolesnych objawów, takich jak pojawiające się grudki, krosty, guzki czy torbiele. Najczęściej występują one na twarzy, dekolcie i plecach – czyli w obszarach obfitujących w gruczoły łojowe. Charakterystyczne dla skóry trądzikowej jest także powstawanie zaskórników. Przyczyną zmian trądzikowych zwykle bywa właśnie nadmierna aktywność gruczołów łojowych. Mogą na nią wpływać zmiany hormonalne, ale także ekspozycja na słońce, zmiana diety i stres. Co istotne, trądzik pospolity, który kojarzony jest z okresem dojrzewania, dotyka także osoby dorosłe, przyjmując wtedy postać tzw. trądziku późnego.

Eksperci podkreślają, że kluczem do beauty-sukcesu w przypadku skóry trądzikowej jest obalenie popularnego mitu, że „trądzik sam minie z wiekiem”. Nic bardziej mylnego! Dla zminimalizowania nieprzyjemnych objawów konieczne jest połączenie leczenia z profesjonalną, spersonalizowaną pielęgnacją opartą na mocy produktów o działaniu przeciwzapalnym i kojącym. – Zdecydowanie błędne jest przekonanie, że trądzik „zniknie sam”. Podstawą zwalczania objawów trądziku jest połączenie właściwego leczenia i delikatnej, ale bardzo skutecznej pielęgnacji. Należy pamiętać, że pozostawienie zmian bez odpowiedniej terapii i rutyny pielęgnacyjnej może oznaczać nie tylko dyskomfort fizyczny czy psychiczny, ale również zwiększać ryzyko pozostania widocznych blizn – mówi Magdalena Słomnicka, kosmetolog, ekspert marki SOLVERX®.

Dogłębne oczyszczanie i przeciwdziałanie zaskórnikom

Jednym ze składników aktywnych wymienianych jako podstawa pielęgnacji gabinetowej i domowej w przypadku skóry trądzikowej, jest kwas salicylowy. To beta-hydroksykwas (BHA), który posiada zdolność rozpuszczania w tłuszczach (czyli w praktyce – w sebum, które wydziela nasza skóra). Dzięki temu „potrafi” przenikać do ujść mieszków włosowych. W konsekwencji działa nie tylko na powierzchni skóry, ale również w obrębie porów, wspierając ich oczyszczanie. Pomaga usuwać martwe komórki naskórka, ograniczać powstawanie zaskórników i zmniejszać tendencję do zatykania ujść gruczołów łojowych. – Z uwagi na swoje właściwości, kwas salicylowy to składnik aktywny z „super-mocą” dla skór trądzikowych – czyli tam, gdzie problemem jest nadmiar sebum, zaskórniki oraz pojawiające się dokuczliwe ogniska zapalne – mówi Magdalena Słomnicka. – Kwas salicylowy stężeniu 2%, zastosowany w SOLVERX AcneSKIN +forte Toniku na zaskórniki oraz w SOLVERX AcneSKIN Serum na zaskórniki wspiera redukcję zaskórników i pielęgnuje skórę z niedoskonałościami – dodaje.

Wsparcie równowagi skóry i ukojenie

Wśród wartościowych składników, które służą skutecznej pielęgnacji w przypadku skóry trądzikowej, kosmetolodzy wymieniają niacynamid, cynk PCA, a także nawilżający kompleks złożony z ceramidów, cholesterolu i fitosfingozyny. – Warto zwrócić uwagę, że niacynamid skutecznie wspiera regulację wydzielania sebum i pomaga odbudowywać naturalną barierę ochronną skóry, która – w przypadku trądziku – zwykle jest zaburzona w procesie zapalnym. To bardzo cenna właściwość – mówi Magdalena Słomnicka. – Niacynamid w połączeniu z cynkiem PCA znajdziemy w Serum na zaskórniki z linii SOLVERX AcneSKIN. Co szczególnie istotne, cynk PCA efektywnie reguluje wydzielanie sebum, ogranicza rozwój bakterii i wspomaga regenerację skóry – dodaje.

Kosmetolodzy wskazują także na skuteczność połączenia ceramidów NP, AP i EOP, cholesterolu oraz fitosfingozyny w rutynie pielęgnacyjnej dla skóry trądzikowej. – Takie zestawienie składników aktywnych wspiera funkcję bariery hydrolipidowej skóry i pomaga utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia. To istotne w pielęgnacji cery trądzikowej, ponieważ w jej przypadku naturalne mechanizmy ochronne często są zaburzone i wymagają profesjonalnego wsparcia. W pielęgnacji przeciwtrądzikowej – oprócz działania przeciwzapalnego i kojącego, istotne jest również odzyskanie naturalnego balansu – dodaje.

Systematyczna pielęgnacja

Kosmetolodzy podkreślają, że w przypadku trądziku hasło-klucz to konsekwencja w działaniu. Co to oznacza w praktyce? To proste. Gdy stan zapalny ustępuje, nie należy przerywać starannej pielęgnacji opartej o składniki aktywne o działaniu przeciwtrądzikowym. Tymczasem doświadczenie kosmetologów pokazuje, że ustąpienie uporczywych objawów często równa się… zaprzestaniu przeciwtrądzikowej pielęgnacji. To błąd! – Długotrwała, systematyczna rutyna pielęgnacyjna, a zatem demakijaż i nawilżenie przy użyciu produktów przeciwzapalnych, złuszczających i łagodzących to klucz do efektywności w przypadku cery skłonnej do trądziku. To niezwykle istotne, byśmy nie zaprzestawały właściwej rutyny, gdy znikną najbardziej widoczne i dokuczliwe objawy. Odpowiednie nawyki pielęgnacyjne to w tym przypadku must-have – mówi Magdalena Słomnicka.

Serum na zaskórniki

SOLVERX® ACNE SKIN +Forte

Serum na zaskórniki i rozszerzone pory z 2% kwasem salicylowym, ceramidami, cholesterolem, fitosfingozyną, niacynamidem i Zinc PCA.

Do pielęgnacji skóry tłustej, mieszanej i ze skłonnością do niedoskonałości.

Formuła zawiera 2% kwasu salicylowego (BHA), który penetruje ujścia mieszków włosowych i pomaga redukować zaskórniki, jednocześnie chroniąc barierę skóry.

Tonik na zaskórniki

SOLVERX® ACNE SKIN +Forte

Aktywny tonik na zaskórniki i rozszerzone pory z 2% kwasem salicylowym, kompleksem ceramidów, cholesterolem, fitosfingozyną i ekstraktem z ostropestu.

Doskonale sprawdza się do pielęgnacji skóry tłustej, mieszanej i ze skłonnością do niedoskonałości.

Formuła zawiera 2% kwas salicylowy, który penetruje ujścia mieszków włosowych i pomaga redukować zaskórniki.