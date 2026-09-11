Wsyp do słoika i dodaj magiczne liście. Po 24 godzinach będziesz mieć odżywkę, która sprawi, że storczyk obsypie kwiatami jak na defiladzie. Pobudzający kwitnienie wywar do storczyków

Popularne storczyki wymagają odpowiedniej pielęgnacji, zwłaszcza w okresie kwitnienia, aby zachwycać bujnymi kwiatami i zdobić dom przez długie tygodnie.

Odkryj sekret domowego nawozu, który dostarczy im kluczowych składników, wzmacniając odporność i intensywnie stymulując kwitnienie.

Zapewnij swojej orchidei spektakularne kwitnienie i sprawdź, jak prawidłowo ją podlewać oraz dbać o nawilżenie w nadchodzącym sezonie grzewczym.

Domowy nawóz do storczyka, który będzie stymulować do lepszego kwitnienia

Storczyki zdecydowanie zdominowały polski rynek kwiatów doniczkowych. Praktycznie każdy, choć raz, miał w domu właśnie storczyka. Nic dziwnego, że są tak popularne. Te azjatyckie piękności potrafią obsypywać kwiatami przez wiele tygodni. Większość odmian storczyków kwitnie od września do wiosny, czyli w okresie, gdy w Polsce kończy się naturalny sezon kwitnienia kwiatów. Nie wymagają szczególniej pielęgnacji i przez wiele lat potrafią przepięknie zdobić parapety i nie tylko. Podstawą pielęgnacji storczyka jest podlewanie i podłoże. To te dwa aspekty bezpośrednio wpływają na kondycję orchidei. W sezonie kwitnienia warto także stymulować roślinę domowymi odżywkami. Kwiaty doniczkowe mają ograniczony dostęp do witamin i minerałów pobieranych z podłoża, dlatego warto dostarczać je od zewnątrz. W przypadku wrześniowej pielęgnacji storczyka świetnym pomysłem na jego dokarmienie jest odżywka z ryżu i liści laurowych.

Do dużego słoika wsyp 1 dużą garść surowego ryżu oraz wrzuć 3 suszone liście laurowe. Całość zalej ciepłą wodą i przykryj gazą. Odstaw na 24 godzin, a następnie dokładnie przecedź płyn. Otrzymaną zawiesiną podlewaj storczyka. Możesz także przygotować mu odżywczą kąpiel. Namaczaj jego korzenie w roztworze przez około 15 minut. Ryż dostarczy storczykowi krzemu i żelaza, dzięki czemu pozytywnie wpłynie na jego kondycję i będzie stymulować procesy kwitnienia. Krzem, obecny w ryżu, wzmacnia ściany komórkowe, czyniąc roślinę bardziej odporną na stres i choroby, co jest szczególnie ważne w warunkach domowych. Liście laurowe świetnie odżywają zmarniałe po lecie rośliny, a także dostarczają potasu, fosforu oraz magnezu i wapnia. Stymulują produkcję pąków kwiatowych i działają przeciwgrzybicznie. Połączenie liści laurowych i ryżu daje kompleksowy nawóz, który dostarczy storczykowi wszystkich, potrzebnych witamin i minerałów. Stosowany w okresie kwitnienia wzmocni procesy i sprawi, że orchidea będzie mięć więcej kwiatów, które utrzymają się przez dłuższy czas.

Jak podlewać storczyki we wrześniu?

Jedną z podstawowych zasad pielęgnacji storczyków jest podlewanie. Największe ryzyko w podlewaniu orchidei niesie przelanie. Kwiat ten jest szczególnie wrażliwy na zbyt dużą ilość wody. Storczyki najlepiej podlewać raz w tygodniu, gdy podłoże jest suche. Należy zawsze usuwać nadmiar wody z podstawki. Zbyt silne nawadnianie orchidei może spowodować gnicie korzeni. Zdrowe korzenie storczyka są jędrne i zielone (szczególnie po podlaniu), a te, które potrzebują wody, stają się srebrzyste lub szare. Z kolei korzenie brązowe, miękkie i wyglądające na zgniłe, są oznaką przelania. W takim przypadku należy natychmiast ograniczyć podlewanie i sprawdzić stan rośliny.

Storczyki w naturze rosną jak epifity, co oznacza, że pobierają wodą nie tylko poprzez korzenie, ale także z powietrza przez liście i łodygi. W warunkach domowych, warto regularnie zraszać storczyka odstaną wodą. Dzięki temu roślina będzie lepiej absorbować wodę. Wrzesień to miesiąc, w którym rozpoczyna się sezon grzewczy, a co często za tym idzie w wielu domach pojawia się suche powietrze. Nagrzane grzejniki wysuszają powietrze w pomieszczeniach, co negatywnie wpływa na kondycję storczyków. W sezonie grzewczym konieczne jest zraszanie liści, a także nawilżanie powietrza wokół storczyków.

12