Masz w domu zapas ziemniaków? Przez ten jeden produkt mogą szybciej gnić

Kupowanie ziemniaków w większych ilościach wymaga zapewnienia im odpowiednich warunków. W przeciwnym razie zaczną szybko gnić.

Trzymanie ziemniaków w pobliżu cebuli to duży błąd. Te dwa produkty wymagają izolacji od siebie.

Najlepsze warunki dla ziemniaków to ciemne, suche i chłodne miejsce. Worki foliowe zdecydowanie się tu nie sprawdzą.

Ziemniaki narażone na światło mogą zacząć zielenieć. Należy unikać pozostawiania ich na słońcu.

Warto regularnie kontrolować swoje zapasy. Usunięcie psujących się egzemplarzy uratuje pozostałe ziemniaki przed zepsuciem.

9

Ziemniaki i cebula - dlaczego nie mogą leżeć razem?

Zazwyczaj trzymamy je blisko siebie, bo obu używamy niemal codziennie, a żadne z nich nie wymaga chłodzenia w lodówce. Niestety, wspólne sąsiedztwo tych dwóch warzyw nie jest wskazane.

Zarówno ziemniaki, jak i cebula emitują wilgoć oraz substancje, które wpływają na ich otoczenie. Trzymanie ich blisko siebie sprawia, że szybciej tracą świeżość i zaczynają się psuć. Zdecydowanie lepiej wygospodarować dla nich oddzielne przestrzenie.

Ziemniaki preferują chłód, mrok i suchość, ale potrzebują też dostępu do tlenu. Zamykanie ich w plastikowych siatkach to błąd. Taka izolacja prowadzi do gromadzenia się wilgoci, co kończy się gniciem.

Gdzie przechowywać ziemniaki? Unikaj światła słonecznego

Kolejnym powszechnym błędem jest wystawianie ziemniaków na działanie promieni słonecznych. Pod wpływem światła ich skórka staje się zielona, co świadczy o wzroście poziomu chlorofilu. Często idzie to w parze ze zwiększoną ilością szkodliwej solaniny. Kuchenny blat w słonecznym miejscu to najgorszy wybór. Dużo lepiej sprawdzi się spiżarka lub przewiewna szafka.

Konieczne jest też sprawdzanie stanu naszych zapasów. Jeden gnijący ziemniak potrafi zarazić resztę, generując wilgoć i brzydki zapach. Gdy zauważysz zepsute, miękkie lub spleśniałe sztuki, natychmiast wyrzuć je do kosza.

Kupuj ziemniaki z rozwagą

Brak odpowiedniej przestrzeni do przechowywania powinien skłonić do kupowania mniejszych ilości. To proste rozwiązanie pozwala uniknąć marnowania żywności. Należy pamiętać, że upał i wilgoć to najwięksi wrogowie ziemniaków. Optymalne warunki, odpowiednie opakowanie i dystans od cebuli to gwarancja ich świeżości.

Zobacz też: Przyprawy w pobliżu kuchenki to błąd. To miejsce może im bardzo szkodzić