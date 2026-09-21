Masz storczyka w domu? Zwróć uwagę na korzenie, to klucz do sukcesu

W uprawie storczyków niezwykle ważne jest regularne kontrolowanie systemu korzeniowego, który pozwala szybko zdiagnozować stan rośliny.

który pozwala szybko zdiagnozować stan rośliny. Używanie przezroczystych osłonek ma głęboki sens – dzięki nim łatwiej dostrzec ewolucję wyglądu korzeni i trafnie ocenić moment na kolejne podlanie.

Choć wygląd korzeni ewoluuje w zależności od poziomu wilgotności, zaniepokoić powinny drastyczne zmiany w ich budowie, zwłaszcza gdy stają się miękkie i zaczynają gnić.

Zamiast trzymać się sztywnych terminów podlewania, lepiej reagować na bieżące zapotrzebowanie rośliny, gdyż mikroklimat w naszych domach ulega zmianom na przestrzeni roku.

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Pielęgnacja storczyka: wygląd korzeni to podstawa

Storczyki, a w szczególności niezwykle modne odmiany z rodziny Phalaenopsis, najczęściej rosną w przezroczystych osłonkach. Taki zabieg to nie tylko kwestia estetyki. Umożliwia to stałe monitorowanie kondycji systemu korzeniowego, bez ryzykownego wyciągania kwiatu z ziemi.

Gnicie korzeni u storczyka: jak temu zapobiec?

Dobrej kondycji korzenie charakteryzują się odpowiednią jędrnością. Ich wygląd może się nieco różnić, w zależności od tego, czy są przesuszone, czy też świeżo nawodnione. Zaraz po podlaniu zazwyczaj nabierają intensywnie zielonego koloru, a gdy woda odparuje, przybierają barwę szarawą lub srebrzystą. Niepokój powinny wzbudzić korzenie rozpadające się, wyraźnie zgnite lub zbyt miękkie. Taki stan to często efekt przelania rośliny lub trzymania jej w podłożu, które zbyt wolno oddaje wilgoć.

Podlewanie storczyka: unikaj harmonogramu

Powszechnie popełnianym błędem w uprawie storczyków jest nawadnianie ich w wyznaczony z góry dzień tygodnia. Zapotrzebowanie na wodę nie zależy bowiem od kalendarza, ale od aktualnej temperatury, nasłonecznienia, rodzaju ziemi i ogólnych warunków panujących w pomieszczeniu. Zanim więc sięgniemy po konewkę, upewnijmy się, analizując stan korzeni, czy ziemia zdążyła całkowicie przeschnąć. Posiadanie przezroczystej doniczki znacznie ułatwia to zadanie.

Stan korzeni storczyka zależy od wilgoci

Stanowczo odradza się pozostawianie kwiatów przez dłuższy czas w doniczce wypełnionej stojącą wodą. Zbyt duża wilgotność w rejonie systemu korzeniowego to najkrótsza droga do jego osłabienia, a w konsekwencji do gnicia.

Przezroczysta doniczka pomaga w ocenie zdrowia storczyka

Jeśli uprawiasz storczyka w transparentnym naczyniu, spróbuj przy kolejnej okazji zwrócić uwagę nie tylko na urokliwe kwiatostany, ale też zajrzeć do wnętrza pojemnika i pod same liście. Korzenie okazują się często najpewniejszym wyznacznikiem tego, czy przyjęty system podlewania i stanowisko, na którym stoi kwiat, faktycznie są dla niego korzystne.

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