Nie wyrzucaj starej ziemi z doniczki. Z łatwością wykorzystasz ją ponownie

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Czy stara ziemia z doniczki nadaje się do użycia?
- Stare podłoże z doniczki bardzo często może nam posłużyć przy kolejnych roślinach.
- Zanim jednak je wykorzystamy, należy usunąć resztki poprzedniej rośliny, takie jak fragmenty korzeni czy liści.
- Warto pamiętać, że zużyta ziemia może być pozbawiona cennych mikroelementów, dlatego najlepiej zmieszać ją z nowym podłożem.
- Jeśli jednak roślina, która wcześniej w niej rosła, chorowała lub miała szkodniki, należy zrezygnować z jej ponownego wykorzystania.
To naturalne, że podłoże po długim czasie wygląda inaczej niż ziemia z nowego worka. Częste nawadnianie sprawia, że zmienia się jego struktura, a roślina czerpie z niego wartości odżywcze. W efekcie ziemia staje się zbita i gorzej przepuszcza wilgoć, ale to wcale nie oznacza, że musimy ją wyrzucić.
W pierwszej kolejności trzeba dokładnie przyjrzeć się podłożu. Brak pleśni i szkodników to znak, że możemy z niego jeszcze skorzystać. Warto też starannie oczyścić ziemię ze starych korzeni i liści, które pozostały po poprzedniej roślinie.
Jak przygotować stare podłoże dla nowej rośliny?
Najlepszym rozwiązaniem będzie potraktowanie starej ziemi jako dodatku do całkiem nowego podłoża. Nie należy jednak sadzić rośliny wyłącznie w zużytej ziemi, ponieważ może jej brakować niezbędnych składników. Najlepiej wymieszać ją ze świeżą ziemią, dodając też substancje poprawiające przepuszczalność.
Taka stara ziemia z powodzeniem sprawdzi się również w ogrodzie lub przy uprawie roślin o niewielkich wymaganiach. Trzeba jednak uważać na podłoże po zainfekowanych roślinach. Jeśli wykorzystamy je ponownie, narazimy nowe okazy na choroby i pasożyty.
Mocno zbitą ziemię warto przed użyciem spulchnić i połączyć ze świeżym podłożem. Okres jesienny to idealny czas na takie działania, ponieważ to właśnie wtedy przygotowujemy rośliny do zimy. Zanim więc wyrzucimy ziemię z doniczki, sprawdźmy, czy nie posłuży nam podczas kolejnych prac w ogrodzie.
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