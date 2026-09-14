Wrzesień to ostatni dzwonek na prace w ogrodzie. Lepiej nie odkładać ich na październik

Wraz z nadejściem września rozpoczyna się jeden z ostatnich momentów na solidne przygotowanie ogrodu do zbliżających się chłodniejszych miesięcy i zabezpieczenie roślin przed okresem zimowym.

do zbliżających się chłodniejszych miesięcy i zabezpieczenie roślin przed okresem zimowym. Po letnich upałach szczególną uwagę warto zwrócić na stan trawnika, który wymaga dokładnego wygrabienia, procesu napowietrzenia oraz ewentualnego uzupełnienia miejsc ubytków.

ubytków. Ten okres sprzyja także robieniu gruntownych porządków na grządkach, eliminowaniu zainfekowanych części roślin i rzetelnemu planowaniu nowych nasadzeń na kolejny sezon.

na kolejny sezon. Osoby pragnące cieszyć się kolorowymi tulipanami, krokusami czy narcyzami powinny pamiętać o sadzeniu roślin cebulowych, nie zwlekając z tymi pracami do zimy .

. Kluczowe jest również zadbanie o mniej odporne na niskie temperatury rośliny w donicach i przygotowanie im bezpiecznego miejsca do przezimowania przed pierwszymi przymrozkami.

Po wymagającym okresie letnim trawnik przeważnie traci swój doskonały wygląd sprzed paru miesięcy. Często widać na nim przesuszone połacie, miejsca o rzadszej trawie lub obszary opanowane przez mchy. Miesiąc wrzesień stanowi idealną porę na podjęcie działań regeneracyjnych, dlatego opłaca się starannie wygrabić całą powierzchnię, przeprowadzić napowietrzanie i uzupełnić nasionami wszelkie widoczne braki.

Zobacz też: Zasadź te rośliny już teraz. Wiosną twój ogród zaleje fala kolorów

W sezonie jesiennym nie powinniśmy również rezygnować z regularnego koszenia trawnika. Chociaż trawa rozwija się w tym czasie wolniej, to jej długość powinna być utrzymywana na odpowiednim poziomie. Pozostawienie zbyt wysokich źdźbeł zwiększa ryzyko wystąpienia chorób w okresie zimowym, natomiast przesadne skrócenie trawy również nie przynosi korzystnych rezultatów.

Przy tej okazji dobrze jest dokładnie sprawdzić stan naszych ogrodowych rabat. Starannie usuwając obumarłe i uszkodzone fragmenty roślin, minimalizujemy niebezpieczeństwo dalszego rozprzestrzeniania się różnego rodzaju infekcji grzybowych czy bakteryjnych. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie okazy po przekwitnięciu wymagają radykalnego cięcia, ponieważ część z nich stanowi atrakcyjną ozdobę ogrodu nawet podczas jesiennej i zimowej szarugi.

Jak zaplanować wiosenne nasadzenia

Dla entuzjastów ogrodnictwa marzących o feerii barw wiosną, wrzesień staje się kluczowym miesiącem w kalendarzu. To właśnie teraz przeprowadza się sadzenie wielu popularnych roślin cebulowych, takich jak tulipany, szafirki, narcyzy i krokusy. Dzięki temu posadzone cebulki zyskują niezbędny czas na wypuszczenie korzeni przed uderzeniem zimowych mrozów. Przed przystąpieniem do pracy należy odpowiednio spulchnić podłoże i upewnić się, że wybrana lokalizacja nie gromadzi nadmiaru wody. Do ziemi powinny trafiać wyłącznie zdrowe i jędrne cebulki bez jakichkolwiek widocznych uszkodzeń czy śladów pleśni.

Przygotowanie roślin doniczkowych do zimy

Posiadacze wrażliwych na ujemne temperatury roślin, które zdobią tarasy i balkony, muszą już teraz pomyśleć o znalezieniu dla nich odpowiedniego schronienia na zimę. Czekanie na pojawienie się pierwszych nocnych przymrozków może okazać się zgubne dla wielu gatunków. Wrzesień jest ponadto znakomitym momentem na kolekcjonowanie nasion, porządkowanie sprzętu ogrodniczego i zorganizowanie przestrzeni do nadchodzących prac. Takie działanie pozwala uniknąć nerwowego pośpiechu w obliczu gwałtownego pogorszenia się aury. Nawet jesienią ogród wymaga naszej stałej opieki, a właściwe wykorzystanie wrześniowych dni z pewnością pomoże mu łagodniej przygotować się do zimowego spoczynku.

17