Zrób to przed uruchomieniem ogrzewania. Unikniesz wysokich rachunków

Odsuń meble i zdejmij ciężkie zasłony, jeśli blokują one dostęp do grzejników, zaburzając cyrkulację ciepłego powietrza.

Przetrzyj kaloryfery z kurzu i skontroluj zawory, aby uniknąć ewentualnych awarii w szczycie sezonu grzewczego.

Unikaj ustawiania temperatury na najwyższy poziom od razu, dostosowując ją z czasem do indywidualnych potrzeb.

Skontroluj szczelność stolarki okiennej i drzwiowej, by ciepło nie uciekało na zewnątrz, co podnosi koszty.

Przygotuj mieszkanie do chłodniejszego okresu prostymi domowymi sposobami, by cieszyć się komfortem i niższymi wydatkami.

Zanim zaczniesz na poważnie korzystać z kaloryferów po letniej przerwie, warto przyjrzeć się im bliżej. Niezwykle ważne jest, aby nie były one zastawione meblami czy osłonięte ciężkimi kotarami. Zablokowanie przepływu ciepła sprawia, że cały system ogrzewania staje się znacznie mniej wydajny.

Zobacz też: Masz to w kuchni? Lepiej wyrzuć. Te przedmioty szybciej nadają się na śmietnik, niż myślisz

Przygotowanie kaloryferów do sezonu zimowego

Kolejnym ważnym krokiem jest staranne wyczyszczenie kaloryferów z nagromadzonego kurzu. Warto pamiętać, że zabrudzenia gromadzą się nie tylko na widocznych częściach, ale też wewnątrz konstrukcji. Wolny od kurzu grzejnik po prostu lepiej pracuje i efektywniej ogrzewa powietrze. Dodatkowo skontroluj stan zaworów oraz rurek doprowadzających wodę. Pojawienie się wilgoci lub rdzawych nalotów to sygnał ostrzegawczy, którego nie należy lekceważyć, a wszelkie poważniejsze wątpliwości warto omówić z fachowcem.

Ustawianie temperatury i uszczelnianie okien

Gdy w mieszkaniu robi się nieprzyjemnie chłodno, najchętniej natychmiast odkręcilibyśmy grzejniki na maksymalną moc. Eksperci jednak odradzają takie gwałtowne działania. Najlepiej jest dopasować poziom ciepła do realnych oczekiwań osób przebywających w domu i sprawdzać, czy to wystarcza. Ponadto, zanim na dobre uruchomisz kaloryfery, zbadaj dokładnie, czy przez okna i drzwi nie dostaje się do wnętrza chłód. Wszelkie przewiewy powodują ogromne straty energii cieplnej, wymuszając dłuższą i bardziej wytężoną pracę grzejników.

Okazuje się, że przygotowania do sezonu zimowego wcale nie muszą oznaczać ogromnych inwestycji i uciążliwych remontów. W większości przypadków w zupełności wystarczy odpowiednio wyczyścić sprzęt, odsłonić dostęp do źródeł ciepła i rzucić okiem na ewentualne nieszczelności. Takie błahe działania przynoszą wymierne korzyści, gwarantując optymalną temperaturę i chroniąc twój portfel przed niepotrzebnymi stratami.

7