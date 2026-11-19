Chwile grozy przeżyli pracownicy jednej ze szkół podstawowych w Brzegu na Opolszczyźnie. Do placówki wtargnął młody mężczyzna pod wyraźnym wpływem alkoholu. Jego agresywne zachowanie wywołało natychmiastową reakcję personelu, co zapobiegło eskalacji niebezpiecznej sytuacji.

Pijany 20-latek wtargnął do klasy i zaczął demolkę

Do zdarzenia doszło w jednej z brzeskich podstawówek. 20-letni mężczyzna wszedł do budynku, a następnie do jednej z klas, gdzie rozpętał awanturę. Jak informuje policja, napastnik zaczął demolować salę. Próbował zerwać tablicę, przewracał ławki i krzesła. W pewnym momencie rzucił nawet laptopem. Jego agresja była skierowana w przedmioty, jednak sama obecność nietrzeźwego intruza w szkole była ogromnym zagrożeniem.

Bohaterska postawa pracowników szkoły

Na szczęście w obliczu zagrożenia pracownicy szkoły zachowali zimną krew. Ich szybka i zdecydowana reakcja okazała się kluczowa. To właśnie oni zdołali uspokoić agresora, zanim na miejsce dotarły służby. Postawę personelu doceniła sama policja.

Na sytuację prawidłowo zareagowali pracownicy szkoły. Uspokoili awanturnika, który wcześniej sam opuścił salę lekcyjną

- informuje Komenda Powiatowa Policji w Brzegu.

Szokujące odkrycie w plecaku

Po opanowaniu sytuacji na miejsce przybyli wezwani funkcjonariusze policji. Mundurowi zatrzymali 20-latka i dokonali przerażającego odkrycia. W jego plecaku znaleziono dwa noże. Na szczęście mężczyzna nie zdążył ich użyć.

Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę i zabezpieczyli jego plecak. W nim ujawniono dwa noże, których mężczyzna nie wyjął z plecaka i ich nie używał. W wyniku agresji mężczyzny nikt nie ucierpiał i nikt nie odniósł żadnych obrażeń

- czytamy w komunikacie służb.

Co dalej z mężczyzną?

Agresywny 20-latek trafił prosto do policyjnego aresztu. Jego dalszy los zależy od zebranego materiału dowodowego. Mężczyzna zostanie przesłuchany, gdy tylko wytrzeźwieje.