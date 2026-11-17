Wszystko wydarzyło się na początku listopada, po godz. 16. W jednym z autobusów miejskich w Opolu dwóch mężczyzn obrało sobie za cel 13-letniego chłopca. Ukradli mu telefon komórkowy wart 3 tys. zł. Mało tego! Kiedy telefon był już w ich rękach, jeden z mężczyzn miał jeszcze uderzyć nastolatka. Dorosły człowiek podniósł rękę na dziecko, żeby nie oddać skradzionego telefonu!

O napadzie policję zawiadomili rodzice 13-latka. Mundurowi od razu ruszyli tropem sprawców. Nie minęło wiele czasu, a jeden z nich był już w rękach policji! Tuż po godz. 17 funkcjonariusze zatrzymali 35-letniego mieszkańca Opola. Odzyskali też skradziony telefon, który wrócił do chłopca.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej. Sąd zdecydował, że najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu nawet 10 lat więzienia. To jednak nie koniec tej bulwersującej historii. Drugi z mężczyzn, którzy mieli okraść 13-latka, wciąż pozostaje na wolności!

– Opolscy policjanci cały czas prowadzą czynności w sprawie ustalenia tożsamości drugiego z mężczyzn – informuje opolska policja.