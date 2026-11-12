Pogoda w Opolu na weekend 13-15 listopada

Mieszkańcy Opola w najbliższych dniach doświadczą sporej zmiany w pogodzie. Weekend rozpocznie się od typowo jesiennej, nieprzyjemnej aury, jednak zakończy się dużą dawką słońca. Temperatury przez cały ten czas pozostaną na zbliżonym, chłodnym poziomie, ale odczucia mogą być zupełnie inne za sprawą przejaśnień i zmieniającej się siły wiatru.

Deszczowy i pochmurny początek weekendu

Piątek 13 listopada w Opolu upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 7 stopni Celsjusza, a nocą temperatura spadnie do około 2°C. Tego dnia mogą pojawić się niewielkie opady deszczu, które dodatkowo pogorszą warunki. Odczucie chłodu spotęguje umiarkowany wiatr, wiejący ze średnią prędkością około 5 m/s.

Sobota przyniesie poprawę pogody

W sobotę 14 listopada pogoda w Opolu zacznie się poprawiać. Przede wszystkim synoptycy nie przewidują już opadów, a zachmurzenie zmniejszy się do umiarkowanego, co daje szansę na przejaśnienia. Temperatura maksymalna utrzyma się na poziomie z piątku i wyniesie około 7°C. Noc będzie jednak chłodniejsza, z temperaturą spadającą w okolice zera. Tego dnia wiatr wyraźnie osłabnie, a jego średnia prędkość nie powinna przekraczać 3 m/s.

Słoneczna, ale wietrzna niedziela w Opolu

Niedziela 15 listopada zapowiada się jako najprzyjemniejszy dzień weekendu, przynajmniej pod względem słońca. Niebo nad Opolem ma być bezchmurne, co z pewnością ucieszy spragnionych słońca. Będzie to również najcieplejszy dzień, z temperaturą maksymalną sięgającą prawie 8 stopni Celsjusza. Jest jednak pewien haczyk – tego dnia wróci silniejszy wiatr. Jego średnia prędkość wzrośnie do blisko 6 m/s, co sprawi, że odczuwalna temperatura może być niższa niż ta wskazywana przez termometry.

Jak spędzić taki weekend w Opolu?

Zmienna aura będzie miała wpływ na weekendowe plany. Piątkowe popołudnie, z chmurami i możliwym deszczem, może nie sprzyjać aktywnościom na zewnątrz. Z kolei sobota, już bez opadów i ze słabszym wiatrem, stworzy lepsze warunki do spacerów po miejskich alejkach czy parkach. Słoneczna niedziela najbardziej zachęci do wyjścia z domu, jednak ze względu na odczuwalny wiatr warto wybrać miejsca osłonięte, by w pełni cieszyć się promieniami słońca bez uczucia chłodu.

Dane pogodowe: OpenWeather