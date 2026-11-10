Drogowy horror pod Prudnikiem. Motocyklista nie żyje! Kompletnie pijany kierowca Audi uciekał pieszo

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-11-10 11:49

40-latek zginął w wypadku, który miał miejsce pod Prudnikiem (województwo opolskie). Uczestniczący w tym strasznym zdarzeniu kierowca Audi opuścił samochód i uciekał pieszo. 36-latek był kompletnie pijany. Szczegóły drogowej tragedii ujawnili miejscowi policjanci.

Drogowy koszmar rozegrał się 9 listopada, po godzinie 16:00 na trasie Prudnik - Chocim. Poinformowani o zdarzeniu policjanci zastali na miejscu strażaków, którzy próbowali ratować 40-letniego motocyklistę. Brakowało za to kierowcy Audi. Samochód osobowy brał udział w czołowym zderzeniu. Okazało się, że kierowca porzucił pojazd i rzucił się do pieszej ucieczki. Funkcjonariusze ujawnili przyczyny skandalicznego zachowania mężczyzny.

- Całą sytuację zauważył mieszkaniec Łąki Prudnickiej, który nie pozostał obojętny i ruszył w kierunku uciekającego mężczyzny. Dzięki jego zdecydowanej reakcji 36-letni kierowca audi został ujęty, a następnie przekazany w ręce policjantów. Jak się okazało, był to mieszkaniec Prudnika, który znajdował się w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem wykazało ponad 1,5 promila alkoholu w jego organizmie. Niestety, pomimo podjętych czynności ratunkowych, życia 40-letniego motocyklisty nie udało się uratować - informuje st. asp. Monika Łyko, oficer prasowa KPP w Prudniku.

Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami z miejsca tragedii na Opolszczyźnie!

Tragiczny wypadek pod Prudnikiem. Nie żyje 40-letni motocyklista
Galeria zdjęć 4

Tragiczny wypadek pod Prudnikiem. Trwa śledztwo

Na miejscu tragedii przez wiele godzin pracowali policjanci i prokurator. Postępowanie ma wyjaśnić wszystkie okoliczności drogowego dramatu. - 36-latek został zatrzymany przez prudnickich policjantów. Na 10 listopada zaplanowane są dalsze czynności procesowe z udziałem zatrzymanego - poinformowała oficer prasowa KPP w Prudniku.

Służby apelują o rozsądek na drogach. O tej porze roku szybko robi się ciemno, widoczność jest ograniczona. Warto zdjąć nogę z gazu i zachować maksymalny możliwy poziom koncentracji. Apele o ostrożność dotyczą również pieszych.

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