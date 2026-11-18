Praca w woj. opolskim za 19 tys. zł miesięcznie. Kogo szuka pracodawca?

W Centralnej Bazie Ofert Pracy opublikowano niezwykle atrakcyjne ogłoszenie, które trafiło tam przez Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu. Przedsiębiorca chce zatrudnić kierowcę samochodu ciężarowego na pełny etat. Przyszły pracownik może liczyć na pensję od 17 tys. do 19 tys. zł brutto miesięcznie, a na początek otrzyma umowę o pracę na okres próbny.

Baza firmy znajduje się w miejscowości Chrósty na terenie województwa opolskiego. Obowiązki będą wykonywane od poniedziałku do piątku w systemie zmianowym. Kandydaci muszą się jednak śpieszyć ze składaniem dokumentów, ponieważ pracodawca przygotował tylko jedno wolne miejsce na tym stanowisku.

Praca dla kierowcy ciężarówki bez wykształcenia podstawowego. Jakie są wymagania?

Zaskakująco wyglądają natomiast wymogi formalne dotyczące edukacji przyszłego pracownika. Z ogłoszenia wynika, że kandydat nie musi legitymować się ukończeniem żadnej konkretnej szkoły, a akceptowane jest nawet wykształcenie niepełne podstawowe. Taki zapis nie oznacza jednak, że posadę dostanie osoba całkowicie z ulicy.

Kluczową rolę odgrywają tutaj konkretne kwalifikacje oraz praktyka za kierownicą. Kandydaci muszą przedstawić prawo jazdy kategorii C+E z wbitym kodem 95 oraz ważną kartę kierowcy. Ponadto właściciel firmy oczekuje minimum dwuletniego stażu za kółkiem ciężarówki i posiadania aktualnych badań lekarskich.

Transport międzynarodowy z woj. opolskiego. Zakres obowiązków kierowcy

Nowo przyjęty pracownik zajmie się głównie przewozem towarów na trasach międzynarodowych. Wśród jego codziennych obowiązków znajdzie się pokonywanie wyznaczonych odcinków, dowożenie ładunków oraz utrzymywanie ciężarówki i dodatkowego wyposażenia w odpowiednim stanie.