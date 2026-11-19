Pogoda w Opolu na weekend 20-22 listopada

Aura w Opolu w najbliższych dniach pokaże swoje dwa oblicza. Weekend wyraźnie podzieli się na łagodniejszy, ale mokry początek oraz znacznie chłodniejszy i bardziej pochmurny koniec. Różnice w temperaturze między piątkiem a niedzielą będą na tyle duże, że odczuje je każdy. Warto więc śledzić prognozę, by dostosować plany do zmieniających się warunków.

Deszczowy, ale najcieplejszy piątek

Weekend rozpocznie się w Opolu od deszczowej aury, ale jednocześnie będzie to ostatni tak ciepły dzień w prognozie. W piątek, 20 listopada, niebo będzie zachmurzone, a synoptycy przewidują słabe opady deszczu, których suma może sięgnąć ponad 6 mm. Mimo to termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą komfortowe jak na tę porę roku wartości, dochodzące do 9 stopni Celsjusza. Noc również będzie łagodna, z temperaturą nie spadającą poniżej 6°C. Wiatr pozostanie umiarkowany, wiejąc z prędkością około 3 m/s.

Sobota pod znakiem chmur i nagłego ochłodzenia

Już w sobotę, 21 listopada, mieszkańcy Opola odczują wyraźną zmianę aury. Nadejdzie zapowiadane ochłodzenie, które przyniesie znacznie niższe temperatury. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie około 6 stopni, co oznacza spadek o kilka stopni w porównaniu z piątkiem. Jeszcze większą różnicę odczujemy w nocy, kiedy temperatura spadnie w okolice zera. Tego dnia niebo będzie w większości zasnute chmurami, ale opady deszczu, jeśli wystąpią, będą niewielkie. Wiatr może być nieco bardziej odczuwalny, osiągając prędkość do 4 m/s.

Chłodna i mokra niedziela na zakończenie weekendu

Niedziela, 22 listopada, utrzyma chłodny trend z soboty i okaże się najzimniejszym dniem weekendu w Opolu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia z trudem osiągnie 4 stopnie Celsjusza, co sprawi, że odczucie chłodu będzie dominujące. W nocy słupki rtęci ponownie znajdą się w pobliżu zera. Tego dnia do miasta powrócą też słabe opady deszczu, które w połączeniu z niską temperaturą nie będą zachęcać do dłuższego przebywania na zewnątrz. Wiatr nieco osłabnie, wiejąc z prędkością około 3,5 m/s.

Jak zaplanować weekend przy takiej pogodzie?

Zmienna pogoda w Opolu może wpłynąć na weekendowe plany. Deszczowy i cieplejszy piątek to dobry moment na nadrobienie zaległości w domu lub spotkania w zamkniętych przestrzeniach. Sobota, mimo że chłodna i pochmurna, daje nadzieję na dzień z najmniejszą ilością opadów. To może być jedyna okazja na krótki spacer, pod warunkiem założenia ciepłej kurtki i czapki. Z kolei niedziela, z niską temperaturą i powracającym deszczem, ponownie skieruje myśli w stronę aktywności pod dachem, takich jak wizyta w kinie czy spotkanie z bliskimi w ciepłym miejscu.

Dane pogodowe: OpenWeather