Ta sytuacja chwyta za serce i udowadnia, jak ogromne znaczenie ma ludzka empatia. Podczas pracy w terenie tamtejsi leśnicy zobaczyli poruszający widok. Pod powalonym dębem ukryła się suczka z czwórką maleńkich, nowo narodzonych szczeniąt. Sprawę opisało w swoich mediach społecznościowych Nadleśnictwo Opole.

„Pod przewróconym dębem, w jednym z naszych lasów, znaleziono suczkę, która ukrywała się tam wraz z czwórką swoich maluchów. Leśna kryjówka stała się tymczasowym domem dla całej psiej rodziny.”

- przekazano w oficjalnym wpisie.

Schronisko w Opolu przyjęło suczkę i szczeniaki znalezione w lesie

Leśnicy zadziałali błyskawicznie. Z zachowaniem ostrożności wyciągnęli wszystkie psy z leśnej jamy i przekazali je specjalistom. Czworonogi mają teraz szansę na zupełnie nowe, lepsze życie. Przedstawiciele Nadleśnictwa Opole opisali dalsze losy zwierząt w poruszającym komunikacie.

„Suczka wraz ze szczeniętami trafiła już pod opiekę Schronisko w Opolu, gdzie cała piątka jest bezpieczna i otrzymuje niezbędną pomoc. Szczególnie podziękowania kierujemy do pracowników schroniska i jesteśmy pod wrażeniem ich profesjonalizmu i zaangażowania”

- zaznaczają pracownicy Nadleśnictwa Opole.

Nadleśnictwo Opole szuka właściciela suczki znalezionej pod dębem

Mimo że psia rodzina nie marznie już w lesie, sprawa wciąż pozostaje otwarta. Teraz kluczowe jest sprawdzenie, czy suczka nie ma opiekuna, który aktualnie jej poszukuje. Leśnicy zwrócili się z prośbą o pomoc do internautów mogących kojarzyć zwierzę.

„Szukamy właściciela suczki! Być może komuś uciekła, ktoś jej szuka albo rozpoznaje ją ze swojej okolicy? Jeśli wiecie, do kogo mogła należeć, koniecznie dajcie nam znać w komentarzu lub wiadomości prywatnej”

- zaapelowano w komunikacie.

Kiedy ruszy adopcja szczeniaków i suczki ze Schroniska w Opolu?

W przypadku, gdy dotychczasowy opiekun się nie odnajdzie, cała piątka będzie potrzebowała nowych i troskliwych właścicieli. Placówka w Opolu szykuje się już na procedurę adopcyjną, jednak zainteresowani muszą uzbroić się w cierpliwość. Maluchy wymagają jeszcze czasu, by podrosnąć u boku matki.

Pracownicy lasów zachęcają do przygarnięcia czworonogów, pytając wprost „A może ktoś z Was chciałby podarować dom jednemu z tych maluchów albo ich mamie?”. Wskazują przy tym orientacyjny czas rozpoczęcia całego procesu wydawania zwierząt:

„Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, za około dwa miesiące, po zakończeniu okresu opieki nad szczeniętami i spełnieniu niezbędnych warunków, możliwa będzie adopcja zarówno maluchów, jak i ich mamy. Szczegółowe informacje o terminach i zasadach adopcji będzie można uzyskać w schronisku.”

Całe zdarzenie stanowi również istotną przestrogę. „Las jest domem dla dzikich zwierząt, ale nie powinien być miejscem, w którym domowe psy muszą walczyć o przetrwanie. Na szczęście ta historia ma szansę na szczęśliwe zakończenie” - ocenia Nadleśnictwo Opole.

Swój komunikat leśnicy zamknęli bezpośrednim apelem do internautów: „Liczymy na Waszą pomoc! Udostępnijcie ten post. Może dzięki Wam odnajdzie się właściciel suczki, a jeśli nie - pięć psich serc znajdzie nowe, kochające domy”.