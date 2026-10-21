Diagnoza i stan zdrowia papieża Leona XIV: Lekarze opiekujący się Leonem XIV potwierdzili 21 października 2026 r., że guzek w płucu Papieża był miejscowym gruczolakorakiem płuca.

Lekarze opiekujący się Leonem XIV potwierdzili 21 października 2026 r., że guzek w płucu Papieża był miejscowym gruczolakorakiem płuca. Brak konieczności dodatkowego leczenia: Zespół medyczny orzekł, że po analizie wyników badań histopatologicznych nie ma potrzeby wdrażania dodatkowego leczenia.

Zespół medyczny orzekł, że po analizie wyników badań histopatologicznych nie ma potrzeby wdrażania dodatkowego leczenia. Powrót do aktywności i plany podróży: Papież powrócił do codziennych obowiązków, a listopadowa podróż apostolska do Ameryki Południowej nie jest zagrożona.

Pozytywne wieści na temat stanu zdrowia papieża

Wiadomo już, czy konieczne będzie wdrożenie dalszego leczenia onkologicznego papieża. Informacje przekazane przez watykańskie służby prasowe przynoszą bardzo wyczekiwane, pozytywne wieści. Wyniki badań biologii rozwiały wszelkie wątpliwości dotyczące charakteru zmiany wykrytej w organizmie Ojca Świętego. Lekarze opiekujący się papieżem, doktor Luigi Carbone oraz profesor Stefano Margaritora, wydali w tej sprawie jednoznaczne oświadczenie. Oto treść komunikatu przekazanego przez medyków:

„W dniu dzisiejszym otrzymano ostateczne wyniki badań histopatologicznych oraz badań biologii molekularnej materiału pobranego podczas zabiegu chirurgicznego przeprowadzonego u Ojca Świętego. Wyniki potwierdziły, że był to gruczolakorak płuca, a choroba miała charakter miejscowy. Przeprowadzona następnie konsultacja onkologiczna potwierdziła, że nie jest konieczne wdrażanie żadnego dodatkowego leczenia.”

Powrót papieża do aktywności

Wcześniej w wywiadzie dla Vatican News prof. Stefano Margaritora stwierdził, że nie ma przeciwwskazań medycznych dla odbycia przez Leona IV podróży apostolskiej do Ameryki Południowej, zaplanowanej w listopadzie.

Leon XIV w środę 21 października powrócił do codziennych aktywności – spotkał się m.in. z wiernymi na audiencji generalnej na Placu Świętego Piotra.

Sonda Chciałbyś, aby Leon XIV przyjechał do Polski? Tak Nie Nie wiem