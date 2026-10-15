Pogoda w Opolu na weekend 16-18 października

Mieszkańcy Opola mogą liczyć na spokojny i suchy weekend, ponieważ prognozy nie przewidują żadnych opadów deszczu. Kluczowa okaże się jednak zmiana zachmurzenia, która mocno wpłynie na odczucia. Najbliższe dni przyniosą też powolny spadek temperatury, a każdy kolejny poranek będzie chłodniejszy od poprzedniego.

Piątek ze słońcem i najwyższą temperaturą

Początek weekendu w Opolu zapowiada się bardzo przyjemnie. Piątek, 16 października, upłynie pod znakiem bezchmurnego nieba, co z pewnością ucieszy osoby planujące spędzić czas na zewnątrz. Będzie to jednocześnie najcieplejszy dzień weekendu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 16 stopni Celsjusza. Noc również będzie stosunkowo łagodna, z temperaturą minimalną na poziomie około 7 stopni. Wiatr powieje z prędkością nieprzekraczającą 3 m/s.

Sobota przyniesie nagłą zmianę aury

W sobotę, 17 października, pogoda w Opolu pokaże zupełnie inne oblicze. Po słonecznym piątku nadejdzie dzień z dużym zachmurzeniem, które utrzyma się przez wiele godzin. Mimo braku słońca, temperatura w ciągu dnia będzie zbliżona do piątkowej i wyniesie około 15 stopni. Noc z soboty na niedzielę będzie już jednak wyraźnie chłodniejsza – słupki rtęci spadną do około 5 stopni Celsjusza. Wiatr osłabnie i będzie wiał z prędkością zaledwie 1 m/s.

Chłodniejsza niedziela z szansą na przejaśnienia

Ostatni dzień weekendu, 18 października, okaże się najchłodniejszy. Maksymalna temperatura w Opolu sięgnie około 14 stopni. Nocą termometry mogą pokazać już tylko 4 stopnie. Na niebie pojawi się małe zachmurzenie, co daje nadzieję na chwile ze słońcem, szczególnie w porównaniu z pochmurną sobotą. Wiatr pozostanie bardzo słaby, osiągając prędkość około 1 m/s.

Jak zaplanować weekend przy takiej pogodzie?

Brak deszczu przez cały weekend stwarza dobre warunki do aktywności na świeżym powietrzu. Piątkowa, słoneczna aura będzie idealna na dłuższe spacery czy wycieczki rowerowe. Sobota, choć pochmurna, będzie niemal bezwietrzna, co wciąż sprzyja spędzaniu czasu poza domem, jednak bez bezpośredniego słońca. W niedzielę warto pamiętać o cieplejszym ubraniu, zwłaszcza jeśli planuje się aktywności od samego rana, ale pojawiające się przejaśnienia mogą umilić popołudnie.

Dane pogodowe: OpenWeather