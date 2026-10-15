Słoneczny początek weekendu w Opolu może być mylący. Prognozy pokazują dużą zmianę

Redakcja se.pl
2026-10-15 8:25

Nadchodzący weekend 16-18 października w Opolu przyniesie sporo pogodowych zmian, choć parasole nie będą potrzebne. Aura zacznie się od bezchmurnego nieba, ale w kolejnych dniach słońca będzie znacznie mniej. Z dnia na dzień odczujemy też niewielkie, ale systematyczne ochłodzenie.

AI zdjęcie do artykułu
Autor: Wygenerowane przez AI

Pogoda w Opolu na weekend 16-18 października

Mieszkańcy Opola mogą liczyć na spokojny i suchy weekend, ponieważ prognozy nie przewidują żadnych opadów deszczu. Kluczowa okaże się jednak zmiana zachmurzenia, która mocno wpłynie na odczucia. Najbliższe dni przyniosą też powolny spadek temperatury, a każdy kolejny poranek będzie chłodniejszy od poprzedniego.

Piątek ze słońcem i najwyższą temperaturą

Początek weekendu w Opolu zapowiada się bardzo przyjemnie. Piątek, 16 października, upłynie pod znakiem bezchmurnego nieba, co z pewnością ucieszy osoby planujące spędzić czas na zewnątrz. Będzie to jednocześnie najcieplejszy dzień weekendu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 16 stopni Celsjusza. Noc również będzie stosunkowo łagodna, z temperaturą minimalną na poziomie około 7 stopni. Wiatr powieje z prędkością nieprzekraczającą 3 m/s.

Sobota przyniesie nagłą zmianę aury

W sobotę, 17 października, pogoda w Opolu pokaże zupełnie inne oblicze. Po słonecznym piątku nadejdzie dzień z dużym zachmurzeniem, które utrzyma się przez wiele godzin. Mimo braku słońca, temperatura w ciągu dnia będzie zbliżona do piątkowej i wyniesie około 15 stopni. Noc z soboty na niedzielę będzie już jednak wyraźnie chłodniejsza – słupki rtęci spadną do około 5 stopni Celsjusza. Wiatr osłabnie i będzie wiał z prędkością zaledwie 1 m/s.

Chłodniejsza niedziela z szansą na przejaśnienia

Ostatni dzień weekendu, 18 października, okaże się najchłodniejszy. Maksymalna temperatura w Opolu sięgnie około 14 stopni. Nocą termometry mogą pokazać już tylko 4 stopnie. Na niebie pojawi się małe zachmurzenie, co daje nadzieję na chwile ze słońcem, szczególnie w porównaniu z pochmurną sobotą. Wiatr pozostanie bardzo słaby, osiągając prędkość około 1 m/s.

Jak zaplanować weekend przy takiej pogodzie?

Brak deszczu przez cały weekend stwarza dobre warunki do aktywności na świeżym powietrzu. Piątkowa, słoneczna aura będzie idealna na dłuższe spacery czy wycieczki rowerowe. Sobota, choć pochmurna, będzie niemal bezwietrzna, co wciąż sprzyja spędzaniu czasu poza domem, jednak bez bezpośredniego słońca. W niedzielę warto pamiętać o cieplejszym ubraniu, zwłaszcza jeśli planuje się aktywności od samego rana, ale pojawiające się przejaśnienia mogą umilić popołudnie.

Dane pogodowe: OpenWeather

Jasnowidz Jackowski aż zaniemówił, gdy zobaczył jaka będzie pogoda w 2026 roku! Szok!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI