To może pokrzyżować weekendowe plany w Opolu. Prognoza pokazuje ważny szczegół

Redakcja se.pl
2026-10-29 8:27

Mieszkańcy Opola w weekend 30 października - 1 listopada doświadczą zmiennej aury. Choć początek weekendu zapowiada się dość spokojnie, to sobota przyniesie wyraźne pogorszenie pogody. Spadnie nie tylko temperatura, ale przede wszystkim pojawi się deszcz. Niedziela również nie będzie pogodowo rozpieszczać.

Mokra parkowa alejka z jesiennymi liśćmi i kałużą. O deszczowym weekendzie w Opolu przeczytasz na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI

Pogoda w Opolu: 30 października - 1 listopada

Nadchodzący weekend w Opolu upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia i stopniowego ochłodzenia. Piątek będzie jeszcze stosunkowo ciepły i niemal bezdeszczowy, jednak już sobota przyniesie wyraźną zmianę w postaci niższych temperatur i odczuwalnych opadów. Niedziela zapowiada się chłodno, choć z mniejszą ilością deszczu.

Spokojny i najcieplejszy początek weekendu

Piątek, 30 października, będzie najprzyjemniejszym dniem weekendu w Opolu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 11 stopni Celsjusza, co czyni go zdecydowanie najcieplejszym dniem w prognozie. Noc będzie już chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 5°C. Co ważne, przez cały dzień nie należy spodziewać się znaczących opadów deszczu – prognozowane są jedynie śladowe ilości. Niebo pozostanie w większości zakryte chmurami, a wiatr będzie słaby, wiejąc z prędkością około 2 m/s.

Deszczowa i chłodniejsza sobota w Opolu

Po łagodnym piątku, sobota 31 października przyniesie wyraźne załamanie aury. Temperatura maksymalna spadnie do około 9 stopni, więc będzie odczuwalnie chłodniej niż dzień wcześniej. Nocą słupki rtęci utrzymają się na poziomie około 5°C. Kluczową zmianą będą jednak opady deszczu, które okresami mogą być intensywne. Prognozy wskazują, że w ciągu doby spadnie ponad 5 mm deszczu, co sprawi, że parasol okaże się niezbędny. Wiatr nieco przybierze na sile, osiągając prędkość do 3 m/s.

Chłodne zakończenie weekendu, ale z mniejszym deszczem

Niedziela, 1 listopada, będzie kontynuacją chłodnej aury w Opolu. W ciągu dnia temperatura nie przekroczy 9 stopni Celsjusza. Noc z niedzieli na poniedziałek zapowiada się na najzimniejszą w trakcie całego weekendu – termometry mogą pokazać zaledwie około 4°C. Dobrą informacją jest to, że opady deszczu wyraźnie osłabną w porównaniu z sobotą. Spadnie mniej niż 1 mm deszczu, więc będą to raczej przelotne i niewielkie mżawki. Wiatr uspokoi się i ponownie będzie wiał z prędkością około 2 m/s, a na niebie utrzyma się duże zachmurzenie.

Jak spędzić weekend w Opolu przy takiej pogodzie?

Piątkowa aura, z wyższą temperaturą i brakiem deszczu, zachęca do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. To dobra okazja na dłuższy spacer po jednym z miejskich parków czy wzdłuż rzeki. Z kolei deszczowa i chłodna sobota to idealny moment na nadrobienie zaległości kulturalnych. Wizyta w kinie, muzeum czy galerii sztuki pozwoli schronić się przed deszczem. W niedzielę pogoda będzie nieco łaskawsza. Chociaż nadal będzie chłodno, mniejsze opady mogą pozwolić na krótki spacer, warto jednak pamiętać o ciepłym ubraniu i mieć w zanadrzu plan na spędzenie czasu w przytulnej kawiarni lub innym zadaszonym miejscu.

Dane pogodowe: OpenWeather

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