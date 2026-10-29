Pogoda w Opolu: 30 października - 1 listopada

Nadchodzący weekend w Opolu upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia i stopniowego ochłodzenia. Piątek będzie jeszcze stosunkowo ciepły i niemal bezdeszczowy, jednak już sobota przyniesie wyraźną zmianę w postaci niższych temperatur i odczuwalnych opadów. Niedziela zapowiada się chłodno, choć z mniejszą ilością deszczu.

Spokojny i najcieplejszy początek weekendu

Piątek, 30 października, będzie najprzyjemniejszym dniem weekendu w Opolu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 11 stopni Celsjusza, co czyni go zdecydowanie najcieplejszym dniem w prognozie. Noc będzie już chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 5°C. Co ważne, przez cały dzień nie należy spodziewać się znaczących opadów deszczu – prognozowane są jedynie śladowe ilości. Niebo pozostanie w większości zakryte chmurami, a wiatr będzie słaby, wiejąc z prędkością około 2 m/s.

Deszczowa i chłodniejsza sobota w Opolu

Po łagodnym piątku, sobota 31 października przyniesie wyraźne załamanie aury. Temperatura maksymalna spadnie do około 9 stopni, więc będzie odczuwalnie chłodniej niż dzień wcześniej. Nocą słupki rtęci utrzymają się na poziomie około 5°C. Kluczową zmianą będą jednak opady deszczu, które okresami mogą być intensywne. Prognozy wskazują, że w ciągu doby spadnie ponad 5 mm deszczu, co sprawi, że parasol okaże się niezbędny. Wiatr nieco przybierze na sile, osiągając prędkość do 3 m/s.

Chłodne zakończenie weekendu, ale z mniejszym deszczem

Niedziela, 1 listopada, będzie kontynuacją chłodnej aury w Opolu. W ciągu dnia temperatura nie przekroczy 9 stopni Celsjusza. Noc z niedzieli na poniedziałek zapowiada się na najzimniejszą w trakcie całego weekendu – termometry mogą pokazać zaledwie około 4°C. Dobrą informacją jest to, że opady deszczu wyraźnie osłabną w porównaniu z sobotą. Spadnie mniej niż 1 mm deszczu, więc będą to raczej przelotne i niewielkie mżawki. Wiatr uspokoi się i ponownie będzie wiał z prędkością około 2 m/s, a na niebie utrzyma się duże zachmurzenie.

Jak spędzić weekend w Opolu przy takiej pogodzie?

Piątkowa aura, z wyższą temperaturą i brakiem deszczu, zachęca do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. To dobra okazja na dłuższy spacer po jednym z miejskich parków czy wzdłuż rzeki. Z kolei deszczowa i chłodna sobota to idealny moment na nadrobienie zaległości kulturalnych. Wizyta w kinie, muzeum czy galerii sztuki pozwoli schronić się przed deszczem. W niedzielę pogoda będzie nieco łaskawsza. Chociaż nadal będzie chłodno, mniejsze opady mogą pozwolić na krótki spacer, warto jednak pamiętać o ciepłym ubraniu i mieć w zanadrzu plan na spędzenie czasu w przytulnej kawiarni lub innym zadaszonym miejscu.

Dane pogodowe: OpenWeather