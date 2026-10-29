Tragiczna śmierć 18-letniego Bartka. Klub żegna utalentowanego kajakarza. „Płyń dalej”

Bartek miał zaledwie 18 lat. Jego śmierć poruszyła nie tylko bliskich i przyjaciół, ale również społeczność sportową, z którą przez lata był związany.

Poruszający wpis poświęcony zmarłemu opublikowali przedstawiciele AZS KU Politechniki Opolskiej. Wspominają Bartka jako pogodnego, uśmiechniętego chłopaka, który chętnie pomagał innym i wnosił do drużyny wiele radości.

To z Bartkiem zaczynała się historia naszej sekcji młodzieżowej i na zawsze pozostanie jej częścią – napisali przedstawiciele klubu.

Choć od kwietnia tego roku 18-latek nie trenował już z drużyną, nadal był w niej mile widziany. Wspólne treningi, zawody i relacje pozostawiły po sobie wspomnienia, które – jak podkreślają członkowie klubu – pozostaną z nimi na zawsze.

Będzie nam go bardzo brakowało – przyznali.

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Przypomnijmy, do dramatu doszło w sobotę, 24 października, około godz. 1.45 w nocy na leśnym odcinku drogi między Zagwiździem a Grabicami w województwie opolskim. Volkswagen, którym podróżowało czterech nastolatków w wieku od 17 do 18 lat, zjechał z jezdni i z ogromną siłą uderzył w przydrożne drzewo.

Wypadek miał tragiczne konsekwencje. Na miejscu zginął jeden z 18-letnich pasażerów. Życia drugiego z nastolatków nie udało się uratować podczas transportu do szpitala. Kierowca, również 18-latek, oraz trzeci pasażer przeżyli i trafili do szpitali w Opolu.

Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady, które mają pomóc w ustaleniu dokładnych okoliczności wypadku. Kierowca był trzeźwy. 18-latek usłyszał już zarzuty.

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„Bartku, płyń dalej”. Klub przekazał szczegóły pogrzebu

Społeczność AZS KU Politechniki Opolskiej złożyła kondolencje rodzicom, bratu i wszystkim bliskim zmarłego. Przedstawiciele klubu podkreślili, że w tych niewyobrażalnie trudnych chwilach są myślami z rodziną Bartka.

Pogrzeb młodego sportowca odbędzie się w sobotę, 31 października 2026 roku. Msza święta rozpocznie się o godz. 14 w nowej kaplicy na cmentarzu Opole–Półwieś. Po nabożeństwie nastąpi odprowadzenie Bartka na miejsce wiecznego spoczynku.

Zgodnie z prośbą rodziców klub zaapelował o nieskładanie kondolencji podczas ceremonii. Bliscy proszą o uszanowanie ich woli i towarzyszenie im w ciszy oraz skupieniu.

Pożegnalny wpis kończy się poruszającymi słowami skierowanymi do zmarłego 18-latka.