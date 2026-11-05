Kierowca BMW staranował radiowóz i uciekł. Policjanci sięgnęli po broń

Dramatyczne sceny rozegrały się w czwartek około godziny 12 w miejscowości Wysoka koło Olesna. Rutynowa próba zatrzymania pojazdu do kontroli przerodziła się w niebezpieczny pościg, który postawił na nogi wszystkie lokalne służby! Sprawca wciąż jest na wolności.

Wszystko zaczęło się, gdy patrol policji dał sygnał do zatrzymania kierującemu samochodem marki BMW. Mężczyzna zignorował polecenia i gwałtownie przyspieszył. Kiedy funkcjonariusze próbowali zablokować mu drogę ucieczki, kierowca bez wahania staranował radiowóz.

Policjanci sięgnęli po broń

Funkcjonariusze podjęli decyzję o użyciu broni służbowej. Najpierw oddano strzał ostrzegawczy w powietrze. Gdy i to nie zatrzymało kierowcy, kolejne strzały zostały oddane w kierunku odjeżdżającego pojazdu.

Mundurowi oddali strzały w kierunku pojazdu, w tym jeden ostrzegawczy. Kierowca jednak zdołał odjechać - potwierdziła w rozmowie z reporterem Eski Ewelina Karpińska z opolskiej policji.

Mimo ostrzału, sprawcy udało się zbiec z miejsca zdarzenia.

Trwa obława, odnaleziono porzucone auto

Natychmiast po zdarzeniu rozpoczęto policyjną obławę. Już po kilkunastu minutach w okolicy odnaleziono porzucone BMW, którym poruszał się uciekinier. Samochód został zabezpieczony przez techników kryminalistyki, którzy szukają w nim śladów mogących pomóc w identyfikacji kierowcy oraz ewentualnych pasażerów.

W poszukiwaniach biorą udział liczne patrole oraz psy tropiące, które przeczesują pobliskie tereny. Policja apeluje do wszystkich osób, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w schwytaniu sprawcy, o pilny kontakt z najbliższą jednostką lub pod numerem alarmowym 112.

Obława na byłego policjanta w Mierzawie