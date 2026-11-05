Pogoda dla Opola: 6-8 listopada

Mieszkańcy Opola w najbliższy weekend doświadczą dwóch różnych typów aury. Chociaż przez całe trzy dni nie należy spodziewać się silnego wiatru ani mocnych opadów, to kluczowa okaże się zmiana zachmurzenia. Piątek i sobota zapowiadają się pochmurnie i chłodno. Prawdziwy pogodowy zwrot nastąpi w niedzielę, kiedy nad miastem pojawi się słońce, a temperatura w ciągu dnia wyraźnie wzrośnie.

Pochmurny i chłodny początek weekendu

Piątek, 6 listopada, w Opolu przywita nas dużym zachmurzeniem. W ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie około 7 stopni Celsjusza, ale noc przyniesie spadek temperatury w okolice 0°C. Możliwe są także symboliczne opady deszczu. Wiatr będzie bardzo słaby, jego prędkość nie przekroczy 1 m/s.

Sobota, 7 listopada, nie przyniesie większych zmian w zachmurzeniu – niebo nad Opolem wciąż pozostanie zasłonięte chmurami. Ten dzień będzie jednak nieco chłodniejszy od piątku, z temperaturą maksymalną na poziomie około 6 stopni. Nocą zrobi się jeszcze zimniej, a słupki rtęci spadną do -1°C, co oznacza przymrozek. Tego dnia synoptycy nie przewidują opadów. Wiatr pozostanie lekki, osiągając prędkość około 2 m/s.

Słoneczna i cieplejsza niedziela

Przełom w pogodzie nadejdzie w niedzielę, 8 listopada. Noc z soboty na niedzielę będzie najzimniejsza w całym okresie, z temperaturą spadającą do około -2 stopni Celsjusza. Poranek zapowiada się więc mroźnie. Jednak w ciągu dnia aura wynagrodzi to chłodne powitanie. Chmury całkowicie ustąpią, a na niebie zagości słońce. Dzięki bezchmurnej pogodzie temperatura dynamicznie wzrośnie i w najcieplejszym momencie dnia osiągnie blisko 10 stopni. Niedziela będzie tym samym najcieplejszym dniem weekendu.

Jak spędzić ten weekend w Opolu?

Pochmurna i chłodna aura w piątek oraz sobotę może zachęcać do spędzania czasu wewnątrz. To dobra okazja, by nadrobić zaległości kulturalne lub spotkać się ze znajomymi w jednej z klimatycznych kawiarni. Z kolei słoneczna i wyraźnie cieplejsza niedziela stworzy idealne warunki do aktywności na świeżym powietrzu. Mimo mroźnego poranka, popołudniowe słońce będzie sprzyjać długim spacerom po parkach czy wzdłuż nabrzeża Odry. To będzie doskonały moment, by skorzystać z ostatnich cieplejszych chwil jesieni.

Dane pogodowe: OpenWeather