Pogoda w Katowicach na weekend 20-22 listopada

Weekend w Katowicach upłynie pod znakiem dużej zmienności, a każdy kolejny dzień przyniesie niższe temperatury. Różnica między piątkowym popołudniem a niedzielnym porankiem będzie znacząca. Aura w sobotę okaże się kluczowa dla osób, które planują spędzić czas na zewnątrz.

Piątek, 20 listopada. Deszczowy początek weekendu

Piątek będzie najcieplejszym dniem weekendu, choć pogoda nie będzie do końca rozpieszczać. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 11 stopni Celsjusza, natomiast minimalna temperatura wyniesie około 6°C. Niestety, przez cały dzień mogą występować słabe opady deszczu. Wiatr będzie wiał z prędkością około 4 m/s.

Sobota, 21 listopada. Chwila przerwy od opadów

Zupełnie inaczej zapowiada się sobota, która przyniesie wyraźne ochłodzenie, ale jednocześnie przerwę od deszczu. Temperatura maksymalna w Katowicach spadnie do około 5 stopni, a minimalna zbliży się do 2°C. Najważniejszą informacją jest jednak niewielkie zachmurzenie, które powinno zapewnić pogodny dzień. Wiatr nieco osłabnie, osiągając prędkość około 4 m/s.

Niedziela, 22 listopada. Powrót deszczu i chłodu

W niedzielę do Katowic wróci deszczowa pogoda i jeszcze niższe temperatury. W ciągu dnia słupki rtęci wskażą maksymalnie około 3 stopnie Celsjusza. Noc z niedzieli na poniedziałek przyniesie już lekki mróz – temperatura spadnie do około -1 stopnia. Tego dnia ponownie pojawią się słabe opady deszczu. Wiatr będzie najsłabszy w ciągu weekendu, wiejąc z prędkością około 3 m/s.

Jak spędzić weekend w Katowicach?

Pogoda w ten weekend wyraźnie podzieli plany na te, które można realizować wewnątrz i na zewnątrz. Deszczowy i stosunkowo ciepły piątek oraz chłodna i mokra niedziela to dobry czas na nadrobienie zaległości kulturalnych lub spotkania w zamkniętych przestrzeniach. Z kolei sobota, mimo niższej temperatury, będzie idealną okazją, by skorzystać z przerwy od opadów i wybrać się na dłuższy spacer.

Dane pogodowe: OpenWeather