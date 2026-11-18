Suszek ostatni raz był widziany 10 marca 2022 roku w bazie paliwowej w Czeladzi.

Według ustaleń Onetu został przewieziony do bazy transportowej w Piekarach Śląskich, gdzie miał zostać zamordowany.

Na terenie obiektu znaleziono ślady biologiczne. Są badane przez śledczych.

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Ostatni raz widziano go w bazie w Czeladzi

Sylwester Suszek był twórcą giełdy kryptowalut BitBay, która później przekształciła się w Zondacrypto. Biznesmen zniknął 10 marca 2022 roku. Przed południem pojawił się w bazie paliwowej w Czeladzi, należącej do Mariana W., pseudonim „Maniek”. Mężczyzn łączyły relacje biznesowe i prywatne. Około godz. 12 rozmawiał jeszcze ze swoją partnerką. Dwie godziny później jego telefon przestał być aktywny.

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Śledczy odtworzyli trasę zaginionego biznesmena?

Według ustaleń Onetu mężczyzna miał zostać przewieziony do bazy transportowej braci Mariana W. w Piekarach Śląskich. Tam miało dojść do jego zabójstwa.

– Na terenie tej bazy odkryliśmy ludzkie ślady biologiczne. Są obecnie badane, ale wszystko wskazuje na to, że tylko tyle zostało z Suszka – powiedział informator Onetu związany z prokuraturą.

Zarzuty w sprawie zaginięcia Suszka

Śledczy badają również możliwy motyw zbrodni. Według źródła chodziło o pieniądze, a także obawę, że Suszek mógł ujawnić zbyt wiele informacji. Ciała mieli pozbyć się bardzo dokładnie, by jak najdłużej był uznawany za zaginionego, a tym samym – możliwe było przejmowanie należących do niego spółek i majątku.

W sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka zarzut bezprawnego pozbawienia go wolności usłyszał Marian W., pseudonim „Maniek”. To biznesmen z branży paliwowej, do którego należała baza w Czeladzi. Z kolei Anna P., bliska współpracownica Mariana W., usłyszała zarzut zdemontowania i ukrycia lub zniszczenia nagrań monitoringu z dnia zaginięcia biznesmena. Według Onetu kobieta była tzw. słupem „Mańka”, czyli osobą, na którą rejestrował on swoje interesy. Ciała Suszka dotąd nie odnaleziono.

Źródło: Onet