Kolejne zatrzymanie w sprawie Zondacrypto

W sprawie Zondacrypto doszło do kolejnego zatrzymania. Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, zatrzymany mężczyzna jest byłym funkcjonariuszem.

To były funkcjonariusz – napisał Kierwiński, potwierdzając wcześniejsze informacje dotyczące działań służb.

Na razie nie wiadomo, czego dokładnie dotyczy zatrzymanie ani jaką rolę mężczyzna miałby odgrywać w prowadzonym postępowaniu. Prokuratura nie ujawnia szczegółów dotyczących podstaw podjętych działań.

Śledczy potwierdzają natomiast, że zatrzymano jedną osobę, a funkcjonariusze wykonują również inne czynności procesowe.

– Według prokuratora ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej zatrzymano jedną osobę w związku z prowadzonym postępowaniem. Równolegle śledczy wykonują inne czynności procesowe, których celem jest zabezpieczenie materiału dowodowego. Działania te nadal trwają – przekazała radiu ESKA Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej.

Zatrzymany ma zostać doprowadzony do katowickiej prokuratury, gdzie zostaną przeprowadzone z jego udziałem dalsze czynności.

Śledczy zabezpieczają materiał dowodowy

Prokuratura na tym etapie nie informuje, jakie dokładnie czynności są prowadzone przez funkcjonariuszy ani jakie materiały są zabezpieczane.

To kolejny etap szerokiego postępowania dotyczącego działalności giełdy kryptowalutowej Zondacrypto. Śledztwo prowadzi Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

W ostatnich tygodniach służby przeprowadziły już serię zatrzymań oraz przeszukań. Prokuratura informowała między innymi o zabezpieczaniu dokumentacji, pieniędzy, biżuterii, zegarków i samochodów. Część zabezpieczonego mienia ma służyć późniejszemu zabezpieczeniu majątkowemu.

Śledztwo obejmuje również wątek zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela BitBay, poprzedniczki Zondacrypto. Policja informowała wcześniej, że oba wątki postępowania są ze sobą powiązane.

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Wcześniej zatrzymano już kilka osób

Najnowsze zatrzymanie nie jest pierwszym w tej sprawie. W ramach śledztwa w ostatnich tygodniach zatrzymano już kilka osób.

Wśród nich znalazł się Roman Ż., wieloletni wspólnik Sylwestra Suszka. Prokuratura przedstawiła mu zarzuty dotyczące między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustwa komputerowego. Według śledczych szkoda związana z działalnością grupy miała wynosić co najmniej 7,8 mln zł.

Wcześniej zatrzymano również trzy osoby, którym prokuratura przedstawiła zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrządzenia szkód majątkowych oraz utrudniania postępowania.

Śledztwo dotyczy działalności Zondacrypto oraz okoliczności związanych z zaginięciem jej poprzednika – Sylwestra Suszka. Policja i prokuratura nie ujawniają jednak wszystkich szczegółów, wskazując na dobro prowadzonego postępowania.

Najnowsza akcja służb rozpoczęła się dziś rano. Czynności nadal trwają, a zatrzymany były funkcjonariusz ma zostać doprowadzony do katowickiej prokuratury.