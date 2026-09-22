17-latek planował zamachy. Celem była szkoła i meczet. W tle niepokojące rozmowy

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-09-22 9:57

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 17-letniego Pawła G., podejrzanego o udział w terrorystycznej grupie przestępczej i planowanie masowych ataków. Śledczy przejęli korespondencję nastolatka, z której wynika, że zamierzał zaatakować szkołę i meczet oraz poszukiwał broni. Decyzją sądu młody mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu.

Trzej uzbrojeni funkcjonariusze ABW w mundurach i kamizelkach kuloodpornych. O zatrzymaniu 17-latka przeczytasz na SE.
Autor: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego/ Materiały prasowe ABW

Paweł G. zatrzymany przez ABW. Śledczy mówią o przygotowaniach do ataku terrorystycznego

Funkcjonariusze ABW ujęli 17-letniego Pawła G., któremu zarzuca się członkostwo w terrorystycznej zorganizowanej grupie przestępczej. W ocenie śledczych nastolatek przygotowywał się do przeprowadzenia masowego zamachu, a także zajmował się propagowaniem ideologii nazistowskiej i faszystowskiej.

Do ujęcia młodego mężczyzny doszło 18 września 2026 roku. Operacja została przeprowadzona przy ścisłej współpracy ABW ze Śląskim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

O szczegółach sprawy poinformowała prokuratura, wskazując na wagę zgromadzonego materiału.

Według informacji przekazanych przez śledczych, dowody zebrane podczas dochodzenia wysoce uprawdopodabniają popełnienie przez 17-latka zarzucanych mu czynów. Kluczowe dla sprawy okazały się przeszukania w miejscu zamieszkania chłopaka oraz dokładna analiza zawartości jego urządzeń elektronicznych, w tym telefonów.

Jak zaznacza Prokuratura Krajowa, w odzyskanej i zabezpieczonej komunikacji oskarżonego odkryto szczegółowe plany dotyczące przeprowadzenia masowych uderzeń.

Śledczy podkreślają, że wiadomości wymieniały jako potencjalne cele ataków między innymi szkołę oraz meczet. Analizowano tam metody obserwacji wytypowanych miejsc i dyskutowano o konkretnych sposobach wykonania zamachów.

W przejętej komunikacji przewijał się również wątek zdobycia arsenału – broni palnej, odpowiedniej amunicji oraz specjalistycznego sprzętu wojskowego. Rozmówcy mieli także omawiać plany użycia granatów ręcznych i ładunków zapalających, tzw. koktajli Mołotowa.

Polecany artykuł:

Arsenał w pokoju 17-latka. Bagnet, noże i nazistowskie symbole

W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania podejrzanego, funkcjonariusze natrafili na niebezpieczne przedmioty. Zabezpieczono między innymi kolekcję noży oraz oryginalny bagnet pasujący do karabinu szturmowego AKM. Dodatkowo, w pokoju 17-latka odkryto literaturę, różnego rodzaju naszywki oraz przedmioty wprost nawiązujące do zakazanej symboliki faszystowskiej i nazistowskiej.

Prokuratorzy podkreślają, że niezwykle ważne dowody zostały uzyskane również w wyniku skrupulatnego badania cyfrowych śladów zapisanych w telefonach komórkowych i na innych zabezpieczonych nośnikach pamięci.

Zebrany w ten sposób materiał pozwolił śledczym na sformułowanie i przedstawienie Pawłowi G. trzech poważnych zarzutów:

  • Prokuratura oskarża 17-latka o członkostwo w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze terrorystycznym, publiczne propagowanie systemów totalitarnych (nazizmu i faszyzmu) oraz szerzenie nienawiści o podłożu narodowościowym, rasowym, etnicznym i religijnym. Dodatkowo postawiono mu zarzut nawoływania do nienawiści w przestrzeni publicznej.
  • Kolejny punkt oskarżenia dotyczy posiadania materiałów – zarówno fizycznych przedmiotów, jak i plików cyfrowych – epatujących nazistowską i faszystowską symboliką, z zamiarem ich dalszego rozpowszechniania w sieci internetowej.
  • Najpoważniejszy z przedstawionych zarzutów dotyczy przygotowań do przeprowadzenia zamachu terrorystycznego, w wyniku którego miało dojść do morderstwa znacznej liczby osób.

Według ustaleń poczynionych przez prokuraturę, w ramach tych przygotowań 17-latek wszedł w zmowę z inną osobą, opracowywał plany nabycia broni palnej wraz z oporządzeniem wojskowym oraz aktywnie gromadził wiedzę na temat sposobów działania znanych ugrupowań terrorystycznych.

Polecany artykuł:

Paweł G. milczy. 17-latek odmawia składania wyjaśnień

W trakcie przesłuchania w charakterze podejrzanego Paweł G. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień, nie odpowiadając na pytania śledczych.

Oznacza to, że opublikowane informacje opierają się na razie wyłącznie na tezach prokuratury i dotychczas zgromadzonych dowodach. Ostateczną winę podejrzanego będzie musiał ocenić niezawisły sąd. Tymczasem prowadzący śledztwo prokurator uznał, że ze względu na dobro sprawy niezbędne jest izolowanie młodego mężczyzny w areszcie.

Z tego powodu 20 września do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach wpłynął oficjalny wniosek o zastosowanie tego najsurowszego środka zapobiegawczego.

W uzasadnieniu prokuratorzy powoływali się na ryzyko matactwa i utrudniania śledztwa, złożony, wieloosobowy charakter prowadzonego postępowania oraz na wizję surowej kary, jaka ciąży nad 17-latkiem. Podkreślono również realne zagrożenie dopuszczenia się przez oskarżonego przestępstw wymierzonych w ludzkie życie i zdrowie oraz bezpieczeństwo publiczne.

Sąd, po zapoznaniu się z aktami, przychylił się do wniosku śledczych i nałożył na Pawła G. trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Berlin po zamachu terrorystycznym w Tiergarten:

Berlin po zamachu terrorystycznym w Tiergarten
Galeria zdjęć 52

Pawłowi G. grozi kilkanaście lat więzienia

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Prokuraturę Krajową, za przestępstwo polegające na przygotowywaniu zamachu na życie wielu osób 17-latkowi może grozić nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Wątki dotyczące dwóch kolejnych osób, które miały uczestniczyć w procederze wspólnie z Pawłem G., zostały wyłączone z głównego postępowania. Akta przekazano do dyspozycji właściwych sądów rodzinnych i nieletnich, które zajmą się oceną ich zachowania.

Czynności śledcze koordynowane przez ABW i Prokuraturę Krajową są w toku. Służby intensywnie pracują nad szczegółowym określeniem zasięgu działania grupy, zbadaniem ról poszczególnych członków i weryfikacją realnego zaawansowania ich planów ataku.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ARESZTOWANIE
ABW
ZAMACH