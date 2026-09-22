Paweł G. zatrzymany przez ABW. Śledczy mówią o przygotowaniach do ataku terrorystycznego

Funkcjonariusze ABW ujęli 17-letniego Pawła G., któremu zarzuca się członkostwo w terrorystycznej zorganizowanej grupie przestępczej. W ocenie śledczych nastolatek przygotowywał się do przeprowadzenia masowego zamachu, a także zajmował się propagowaniem ideologii nazistowskiej i faszystowskiej.

Do ujęcia młodego mężczyzny doszło 18 września 2026 roku. Operacja została przeprowadzona przy ścisłej współpracy ABW ze Śląskim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

O szczegółach sprawy poinformowała prokuratura, wskazując na wagę zgromadzonego materiału.

Według informacji przekazanych przez śledczych, dowody zebrane podczas dochodzenia wysoce uprawdopodabniają popełnienie przez 17-latka zarzucanych mu czynów. Kluczowe dla sprawy okazały się przeszukania w miejscu zamieszkania chłopaka oraz dokładna analiza zawartości jego urządzeń elektronicznych, w tym telefonów.

Jak zaznacza Prokuratura Krajowa, w odzyskanej i zabezpieczonej komunikacji oskarżonego odkryto szczegółowe plany dotyczące przeprowadzenia masowych uderzeń.

Śledczy podkreślają, że wiadomości wymieniały jako potencjalne cele ataków między innymi szkołę oraz meczet. Analizowano tam metody obserwacji wytypowanych miejsc i dyskutowano o konkretnych sposobach wykonania zamachów.

W przejętej komunikacji przewijał się również wątek zdobycia arsenału – broni palnej, odpowiedniej amunicji oraz specjalistycznego sprzętu wojskowego. Rozmówcy mieli także omawiać plany użycia granatów ręcznych i ładunków zapalających, tzw. koktajli Mołotowa.

Arsenał w pokoju 17-latka. Bagnet, noże i nazistowskie symbole

W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania podejrzanego, funkcjonariusze natrafili na niebezpieczne przedmioty. Zabezpieczono między innymi kolekcję noży oraz oryginalny bagnet pasujący do karabinu szturmowego AKM. Dodatkowo, w pokoju 17-latka odkryto literaturę, różnego rodzaju naszywki oraz przedmioty wprost nawiązujące do zakazanej symboliki faszystowskiej i nazistowskiej.

Prokuratorzy podkreślają, że niezwykle ważne dowody zostały uzyskane również w wyniku skrupulatnego badania cyfrowych śladów zapisanych w telefonach komórkowych i na innych zabezpieczonych nośnikach pamięci.

Zebrany w ten sposób materiał pozwolił śledczym na sformułowanie i przedstawienie Pawłowi G. trzech poważnych zarzutów:

Prokuratura oskarża 17-latka o członkostwo w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze terrorystycznym, publiczne propagowanie systemów totalitarnych (nazizmu i faszyzmu) oraz szerzenie nienawiści o podłożu narodowościowym, rasowym, etnicznym i religijnym. Dodatkowo postawiono mu zarzut nawoływania do nienawiści w przestrzeni publicznej.

Kolejny punkt oskarżenia dotyczy posiadania materiałów – zarówno fizycznych przedmiotów, jak i plików cyfrowych – epatujących nazistowską i faszystowską symboliką, z zamiarem ich dalszego rozpowszechniania w sieci internetowej.

Najpoważniejszy z przedstawionych zarzutów dotyczy przygotowań do przeprowadzenia zamachu terrorystycznego, w wyniku którego miało dojść do morderstwa znacznej liczby osób.

Według ustaleń poczynionych przez prokuraturę, w ramach tych przygotowań 17-latek wszedł w zmowę z inną osobą, opracowywał plany nabycia broni palnej wraz z oporządzeniem wojskowym oraz aktywnie gromadził wiedzę na temat sposobów działania znanych ugrupowań terrorystycznych.

Paweł G. milczy. 17-latek odmawia składania wyjaśnień

W trakcie przesłuchania w charakterze podejrzanego Paweł G. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień, nie odpowiadając na pytania śledczych.

Oznacza to, że opublikowane informacje opierają się na razie wyłącznie na tezach prokuratury i dotychczas zgromadzonych dowodach. Ostateczną winę podejrzanego będzie musiał ocenić niezawisły sąd. Tymczasem prowadzący śledztwo prokurator uznał, że ze względu na dobro sprawy niezbędne jest izolowanie młodego mężczyzny w areszcie.

Z tego powodu 20 września do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach wpłynął oficjalny wniosek o zastosowanie tego najsurowszego środka zapobiegawczego.

W uzasadnieniu prokuratorzy powoływali się na ryzyko matactwa i utrudniania śledztwa, złożony, wieloosobowy charakter prowadzonego postępowania oraz na wizję surowej kary, jaka ciąży nad 17-latkiem. Podkreślono również realne zagrożenie dopuszczenia się przez oskarżonego przestępstw wymierzonych w ludzkie życie i zdrowie oraz bezpieczeństwo publiczne.

Sąd, po zapoznaniu się z aktami, przychylił się do wniosku śledczych i nałożył na Pawła G. trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Berlin po zamachu terrorystycznym w Tiergarten:

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Pawłowi G. grozi kilkanaście lat więzienia

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Prokuraturę Krajową, za przestępstwo polegające na przygotowywaniu zamachu na życie wielu osób 17-latkowi może grozić nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Wątki dotyczące dwóch kolejnych osób, które miały uczestniczyć w procederze wspólnie z Pawłem G., zostały wyłączone z głównego postępowania. Akta przekazano do dyspozycji właściwych sądów rodzinnych i nieletnich, które zajmą się oceną ich zachowania.

Czynności śledcze koordynowane przez ABW i Prokuraturę Krajową są w toku. Służby intensywnie pracują nad szczegółowym określeniem zasięgu działania grupy, zbadaniem ról poszczególnych członków i weryfikacją realnego zaawansowania ich planów ataku.